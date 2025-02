KONIEC chromatyczności

Chromatyczna rzadkość i chromatyczne kredyty zostaną usunięte z gry wraz z kolejną aktualizacją w grudniu. Oprócz tego nadchodzi wiele innych zmian. W tym wydarzenie „Pożegnanie chromatyczności” o nazwie #ChromaNoMore!

Zacznijmy jednak od wszystkich zmian związanych z usunięciem chromatycznych kredytów

Chromatyczni zadymiarze zmienią się w różne rzadkości

Każdy chromatyczny zadymiarz otrzyma inną rzadkość, a każdy z nich (oprócz Charlie) będzie również dostępny na Drodze Starr w następnej aktualizacji. Charlie będzie dostępna na Drodze Starr zaraz po zakończeniu sezonu Dziwny cyrk.

Oto nowe rzadkości dostępne dla wszystkich:

Epicka – Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale i Colette

Mityczna – Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve i Buster

Legendarna – Cordelius i Surge

Wszystkie chromatyczne kredyty zmienią się w kredyty

Chromatyczne kredyty są obecnie rozdzielone pomiędzy Karnet Zadymiarski, poziomy mistrzowskie, Sklep, Aleję Pucharów oraz twoje konto (jeśli jeszcze nie udało ci się jeszcze wszystkich wydać). Oto zmiany dla każdej z tych opcji:

Karnet Zadymiarski i Aleja Pucharów

Każdy nieodebrany chromatyczny kredyt w bieżącym Karnecie Zadymiarskim/Alei Pucharów zostanie zamienione na kredyty (kurs wymiany to 1,85 kredytu za każdy chromatyczny kredyt)

Nieodebrane chromatyczne kredyty z Karnetu Zadymiarskiego z poprzednich sezonów zostaną automatycznie odebrane i wykorzystane na Zadymiarza, którego aktualnie odblokowujesz. Jeśli masz już wszystkich Zadymiarzy, zostaną wykorzystane na

Poziomy mistrzowskie

sławy. Nagrody poziomów mistrzowskich odpowiadają rzadkości Zadymiarza – im wyższa rzadkość, tym lepsze nagrody

Ponieważ Chromatyczni Zadymiarze zostaną podzieleni na różne rzadkości, ich Ścieżka poziomu mistrzostwa będzie podążała za ich nowo przypisaną rzadkością

Oznacza to, że Zadymiarz, który uzyskał rzadkość Epicką będzie miał osłabioną ścieżkę poziomu mistrzostwa (więc zalecamy rozpoczęcie zbierania już teraz)!

Niewykorzystane chromatyczne punkty na twoim koncie

Zostaną wszystkie zamienione na kredyty (kurs wymiany to 1,85 kredytu za każdy chromatyczny kredyt)

Po zamianie trafią do twojej skrzynki odbiorczej

Możesz odebrać te kredyty kiedy chcesz, ale pamiętaj, że jeśli otrzymasz więcej wiadomości, mogą się zgubić lub o nich zapomnisz. Odbierz je więc w rozsądnym czasie

Shop

Chromatyczne kredyty nie będą już dostępne w codziennych nagrodach/Jackpotach

Zmiany w nagrodach z poprzednich sezonów Karnetu Zadymiarskiego

Nagrody z poprzednich sezonów Karnetu Zadymiarskiego zostaną automatycznie odebrane po wprowadzeniu nowej aktualizacji. Oznacza to, że wszelkie nieodebrane zasoby zostaną automatycznie dostarczone na konto użytkownika.

W przypadku chromatycznych kredytów zostaną one zamienione na kredyty i przesłane do aktualnie odblokowywanego Zadymiarza albo, jeśli masz już wszystkich Zadymiarzy, zostaną zużyte na sławę.

Jeśli chcesz, aby chromatyczne kredyty zostały dostarczane do skrzynki odbiorczej zamiast do Drogi Starr lub zużyte na sławę, musisz je odebrać przed nadejściem aktualizacji.

Od teraz nagrody z poprzedniego sezonu Karnetu Zadymiarskiego również będą automatycznie odbierane na początku każdego nowego sezonu.

Ta zmiana dotknie niestety graczy, którzy oszczędzali kredyty i traktowali tę funkcjonalność jako „bank kredytów”. Zmiana ta nie powinna mieć wpływu na pozostałe zasoby, ponieważ są one nieograniczone. Automatycznie odbierane błyskotki również powinny od teraz przekraczać limit.

Przepraszamy, jeśli ten scenariusz dotyczy ciebie, ale sytuacja powinna się ustabilizować po uruchomieniu nowego Karnetu Zadymiarskiego w styczniu z powodu następujących zmian:

Planujemy wydawać Zadymiarza co miesiąc wraz z nowym miesięcznym Karnetem Zadymiarskim (taki jest aktualny plan, ale nadal prowadzimy eksperymenty, wiec może to w przyszłości ulec zmianie)

Oznacza to, że wszelkie nieodebrane kredyty z poprzedniego sezonu trafią albo do aktualnie odblokowywanego Zadymiarza, do nowo wydanego Zadymiarza lub zostaną zużyte na sławę (jeśli masz już wszystkich Zadymiarzy)

Należy pamiętać, że chromatyczna rzadkość po nowej aktualizacji przestanie istnieć, więc jeśli brakuje ci tylko chromatycznych Zadymiarzy, automatycznie odebrane kredyty trafią do Drogi Starr

Zadymiarz miesiąca będzie również dostępny w Dropach Starr zaraz po okresie wczesnego dostępu

Charlie będzie również dostępna w Dropach Starr oraz Drodze Starr po rozpoczęciu nowego sezonu (w styczniu)

Poza powyższymi zmianami, w 2024 r. należy spodziewać się usprawnień dotyczących sławy.

Usprawnienia dotyczące sławy

Jest nam wiadome obecne niezadowolenie ze sławy. W pierwszej aktualizacji w 2024 r. dodamy do niej kilka ulepszeń. Nadal będzie mieć wyłącznie kosmetyczny charakter, ale teraz będziesz otrzymywać różne kosmetyczne nagrody za każdą nową osiągniętą rzadkość sławy.

Za każdy osiągnięty poziom sławy otrzymasz:

Poziom sławy 1: Zdjęcie profilowe

Poziom sławy 2: Odznakę

Poziom sławy 3: Ramkę (nowy przedmiot kosmetyczny do twojej karty bitewnej)

Taki jest aktualny plan dotyczący sławy, ale wszystko może jeszcze się zmienić przed właściwą aktualizacją, ponieważ prace projektowe nadal trwają.

Wydarzenie #ChromaNoMore

Na koniec część rozrywkowa! Aby godnie pożegnać się z chromatycznymi kredytami i chromatyczną rzadkością, w dniach od 1 do 12 grudnia odbywać się będzie nowe wydarzenie społecznościowe. Ponownie będziemy dążyć do 4 miliardów eliminacji, ale jest pewien zwrot akcji!

Za każdy osiągnięty kamień milowy odblokujesz nowe wydarzenie (chromatyczny deszcz, deszcz żetonów, deszcz monet i tak dalej...). Każde odblokowane wydarzenie będzie dodawane do poprzedniego. Oznacza to, że wiele wydarzeń będzie aktywnych w tym samym czasie!

Możesz śledzić swoje bieżące postępy na pasku śledzenia w aktualnościach w grze. Będą one odświeżane co 30 minut.

Oto aktualne kamienie milowe oraz odblokowywane przez nie wydarzenia:

0 eliminacji = podwójne dropy Starr (odblokowywane podczas rozpoczęcia wydarzenia)

500 milionów eliminacji = Mistrzowskie szaleństwo 50%

1 miliard = Deszcz monet

1,5 miliarda = Deszcz chromatycznych kredytów

2 miliardy = Deszcz żetonów

3 miliardy = Mistrzowskie szaleństwo 100%

4 miliardy = Legendarny drop Starr

Oznacza to również, że po odblokowaniu wydarzenia Deszcz żetonów wszystkie inne wydarzenia o charakterze Deszczu również zostaną podwojone! Najfajniejszą częścią wydarzenia jest to, że za każdy wygrany mecz otrzymasz mnóstwo zasobów!

Prezenty #ChromaNoMore

Wraz z wydarzeniem odbędzie się również rozdanie prezentów organizowane przez twórców. Będą rozdawać nowy Karnet Zadymiarski Plus (w styczniu)!

I tym razem będziemy mieć 5 chromatycznych kodów. Jeśli otrzymasz jeden z nich, oznacza to, że dostaniesz Karnet Zadymiarski + (w Styczniu) ORAZ wszystkich chromatycznych Zadymiarzy!

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wyszukaj hashtagi #ChromaNoMore i #Brawlstars w mediach społecznościowych!

3 porady, jak najlepiej wykorzystać to wydarzenie

Samo rozgrywanie normalnych meczy już przysporzy ci mnóstwa zasobów, ale są 3 sposoby, aby zoptymalizować rezultaty!

1 – Chromatyczni Zadymiarze zyskują różne rzadkości, więc zużyj chromatyczne kredyty na tych, którzy staną się mityczni legendarni, więc będą cię mniej kosztować zanim ich nowa rzadkość zwiększy koszt ich odblokowania

2 – Ścieżka mistrzowska chromatycznych Zadymiarzy zmieni się i będzie podążać za ich nowo nadaną rzadkością. Wykorzystaj więc wydarzenie Mistrzowskie szaleństwo do podniesienia poziomów mistrzostwa chromatycznych Zadymiarzy i zebrania lepszych nagród przed zmianą.

3 – Im szybciej społeczność osiągnie cel, tym więcej zasobów wszyscy otrzymają! Pamiętaj więc, żeby być w kontakcie ze znajomymi (a nawet wrogami)!

Dobrej zabawy podczas #ChromaNoMORE!