Wydarzenie Klasyka Brawl powraca wraz z megaskrzynkami i szansą na zdobycie nowego przebrania hiperdoładowania Monarcha Rico ZA DARMO!

Od 12 do 31 lipca czekają na Ciebie nowe tryby gry, klasyczne przebrania w nowych kolorach oraz nowe przebranie hiperdoładowania Rico i chromatyczne przebrania!

JAK ZDOBYĆ DARMOWE PRZEBRANIE HIPERDOŁADOWANIA RICO?

To proste! Wystarczy, że zbierzesz 10 megaskrzynek podczas wydarzenia, a Monarcha Rico będzie Twój – za darmo! Brzmi łatwo, prawda? Ale trzeba się naprawdę postarać, żeby zgarnąć to wyjątkowe przebranie!

JAK ZDOBYWAĆ MEGASKRZYNKI?

Oto przepis na sukces: Zbierz 12 gwiezdnych żetonów, a otrzymasz megaskrzynkę!

Gwiezdne żetony zdobędziesz za pierwszą wygraną dnia w każdym trybie gry, który oferuje tę nagrodę. Co więcej, żetony można zdobyć jako nagrody za misje specjalne w weekendy oraz za wyzwanie, które pojawi się w trakcie wydarzenia!

DLACZEGO MEGASKRZYNKI SĄ TAK WYJĄTKOWE?

Megaskrzynki są wyjątkowe, bo z jednej możesz wyciągnąć mnóstwo przedmiotów naraz! Obejmują one następujące przedmioty:

Zadymiarze

Przebrania (w tym nowe klasyczne oraz przebranie hiperdoładowania Rico wraz z chromatycznymi wersjami)

Przedmioty kosmetyczne

Zasoby, łącznie z klejnotami!

Możesz otwierać megaskrzynki od razu lub kolekcjonować je w ekwipunku, by później z rozkoszą otworzyć wszystkie naraz!

NOWE TRYBY GRY!

Klasyka Brawl przynosi dwa nowe, inspirowane klasyczną rozgrywką tryby gry: Mecz lustrzany i Werbel!

W Meczu lustrzanym wszyscy gracze wcielają się w tego samego Zadymiarza!

Wyróżniony Zadymiarz będzie się zmieniał co kilka godzin. Do dyspozycji będzie pierwszych 21 Zadymiarzy, którzy pojawili się w grze!

Werbel to szalony tryb, w którym po każdym pokonaniu przeciwnika zmieniasz się w nowego Zadymiarza. Masz do przejścia określoną liczbę Zadymiarzy. Gdy dotrzesz do ostatniego i pokonasz kolejnego gracza – wygrywasz!

Mecz lustrzany i Werbel będą się codziennie zmieniać. Oba tryby działają z modyfikatorem Klasyka. To znaczy, że Zadymiarze są ograniczeni do poziomu 9, mają tylko pierwszą gwiezdną moc i nie mogą korzystać z hiperdoładowań ani gadżetów.

NOWE PRZEBRANIA!

Przebranie hiperdoładowania Rico i jego chromatyczne wersje!

Monarcha Rico

Monarszy Klejnot Rico

Monarsza Błyskotka Rico

Oprócz przebrania hiperdoładowania Rico, przygotowaliśmy też kilka fajnych przebrań inspirowanych klasyką:

Detonator Dynamike

Zastępca Brock

Szeryfka Shelly

Przeładowany Rico

Gwiezdna Shelly

A wiesz, gdzie możesz zdobyć te klasyczne przebrania? Zgadza się – z megaskrzynek!

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co się stanie, jeśli zdobędę Monarchę Rico z megaskrzynki, zanim zbiorę 10 megaskrzynek? W takiej sytuacji otrzymasz jedną z chromowych wersji przebrań hiperdoładowania! Czy megaskrzynki zostaną w grze po zakończeniu wydarzenia Klasyka Brawl? Megaskrzynki znikną wraz z końcem wydarzenia, ale jest szansa, że powrócą podczas przyszłych wydarzeń! Czy mogę zdobyć klasyczne przebrania i przebrania hiperdoładowania po zakończeniu wydarzenia? Jak najbardziej! Nie są one ograniczone do wydarzenia i powrócą podczas przyszłych wydarzeń. Będzie można je zdobyć ze skrzynek, dropów Starr lub specjalnych ofert w Sklepie. Klasyczne przebrania będą również dostępne w katalogu po zakończeniu wydarzenia.

To już wszystko! Klasyka Brawl już trwa i potrwa do 31 lipca. Do zobaczenia w grze!