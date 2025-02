Tryb rankingowy otrzyma własny system postępów podobny do Karnetu Zadymiarskiego, który nazwaliśmy Karnetem Pro. Tak samo jak Karnet Zadymiarski zawiera darmową oraz płatną ścieżkę, ale trwać będzie aż cztery miesiące!

A to dlatego, że powiązany on będzie z ważnymi e-sportowymi wydarzeniami tego roku. Pierwszym wydarzeniem będzie Brawl Cup w maju, następnie kwalifikacje ostatniej szansy we wrześniu oraz finał światowy w listopadzie. W planach mamy trzy Karnety Pro rocznie.