Z okazji Światowego Dnia Środowiska zwiększamy świadomość na temat kikutnika pstrego, który występuje w gęstej dżungli Amazonii, poprzez nasze wydarzenie „Uratować żaby”. Te kolorowe płazy są na skraju wymarcia – ponad 40% przedstawicieli tego gatunku zniknęło z ich znanych lokalizacji. Zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności to dwie strony tego samego medalu – obie stanowią zagrożenie związane z niezrównoważoną działalnością ludzi. Od wycinania lasów w celu zwolnienia miejsca na hodowlę roślin i bydła po rozwój obszarów miejskich, przełowienie i kopalnictwo – wszystkie te działania wpływają na otaczające nas dzikie zwierzęta, rośliny i ekosystemy.Mamy nadzieję, że poprzez uczestnictwo w organizowanym przez Play for the Planet Green Game Jamie przybliżymy graczom przyrodę i uświadomimy ich ważnej roli, jaką natura odgrywa w kształtowaniu naszego zdrowia i dobrobytu. Na naszej planecie wszystko jest połączone. Natura daje nam wodę w kranie, jedzenie na talerzu i nie tylko. Bez zdrowej planety życie będzie trudniejsze dla nas wszystkich.Wszyscy możemy pomóc chronić planetę, ucząc się na temat efektów zmian klimatycznych i naszego wpływu na środowisko. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon

A jeśli event przypadnie Ci do gustu, zagłosuj na Brawl Stars w konkursie Green Game Jam's, Player's Choice award: https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars"