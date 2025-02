Jeszcze trudniejsze wyzwanie jest dostępne! Nowa nagroda do zdobycia: Grand Masters Sprej!

Pamiętajcie:

Co 3 zwycięstwa nowy Sprej rangi do odblokowania.

Całkowita liczba zwycięstw, by ukończyć wyzwanie: 21.

Ten challenge będzie powtarzany wielokrotnie.

Nie martw się, jeśli nie uda Ci się tym razem!