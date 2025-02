Poprawki i szczegóły:

1 – Konkursy w Salonie gier powinny teraz działać dla wszystkich, w tym graczy, którzy utknęli na ekranie nagród za konkurs w Salonie gier

2 – Po pracach technicznych kawałki pizzy wszystkich graczy zostaną zresetowane do 0

3 – WYNAGRODZIMY to jednak graczom, którzy rozpoczęli wydarzenie z 0 kawałkami pizzy przed pracami technicznymi

4 – Wynagrodzeniem będzie 300 kawałków pizzy i – jako że dotyczy to dużej liczby graczy – może potrwać kilka dni, zanim pojawią się one na Twoim koncie. Zostaną one dostarczone bezpośrednio na Twoje konto (otrzymasz powiadomienie w prawym górnym rogu ekranu w Odebranych)

5 – Gracze, którzy kupili kawałki pizzy za klejnoty, również będą mogli je ponownie odebrać ze sklepu

Dodatkowe informacje:

Wynagrodzenie to nie dotyczy graczy, którzy rozpoczęli wydarzenie z kawałkami pizzy i wydali więcej niż 300 kawałków w sklepie Planeta pizzy (jako że już zdobyli przewagę w wydarzeniu)

Błąd ten miał miejsce, ponieważ kawałki pizzy zastępowały krabową forsę (walutę z poprzedniego wydarzenia) i niestety reszta niewydanej waluty zdobytej w tym wydarzeniu nie została zresetowana dla wszystkich graczy przed rozpoczęciem wydarzenia Planeta pizzy

Pod koniec tygodnia lub w przyszłym możemy przeprowadzić kolejne prace techniczne, by wyeliminować więcej małych błędów związanych z wydarzeniem.

Przepraszamy za niedogodności i mamy nadzieję, że od dzisiaj wszystko będzie działać poprawnie!