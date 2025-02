Zmiana Twojego adresu mailowego SCID



Kiedy zmieniasz maila powiązanego z kontem SCID, będziesz potrzebować kodu, który zostanie wysłany na obecnie zarejestrowany adres. Świetnym aspektem tej funkcji jest to, że zmiana adresu dotyczyć będzie wszystkich gier połączonych z Twoim Supercell ID.

Nowa funkcja ochrony konta.

Nowa funkcja bezpieczeństwa jest od teraz dodana do twojego konta SCID. Włączenie tej funkcji pozwoli Ci zabezpieczyć Twoje konto przed odzyskaniem lub "wyphishowaniem" przez podejrzane osoby. Sposobem zabezpieczenia jest żądanie telefonicznych kodów od każdego, kto próbuje się zalogować lub wpisanie kodów zapasowych do których ma dostęp tylko oryginalny użytkownik.

Włączenie Ochrony konta

Aby włączyć nową funkcję ochrony konta potrzebujesz:

Działającego telefonu do którego masz dostęp i który odbiera SMSy.

Bezpiecznego miejsca na zapisanie kodów zapasowych jeśli stracisz dostęp do telefonu lub zgubisz telefon.

Możesz włączyć funkcję Ochrony konta w Ustawieniach, następnie klikając na "Supercell ID". Instrukcje na ekranie przeprowadzą Cię przez proces aktywowania funkcji ochronnej. W momencie, gdy funkcja zostanie aktywowana nie można jej zdezaktywować.

Zapasowe Kody Bezpieczeństwa

Co zrobić jeśli stracisz akces do numeru telefonu zarejestrowanego na twoim koncie SCID? Wiemy, że zmiana urządzenia mobilnego jest nieodłączną częścią życia, czy to w przypadku przypadkowego uszkodzenia, pozostawienia w autobusie, lub zakupu nowego urządzenia. W momencie, gdy funkcja ochrony konta zostanie aktywowana, będziesz w stanie wygenerować kod zapasowy.

Ten kod będzie użyteczny tylko w razie utraty dostępu do twojego numeru telefonu i możliwości uzyskania kodu weryfikującego SMS. Wtedy możliwością będzie użycie tego kodu zapasowego. Wysoce rekomendujemy schowanie go w bezpiecznym miejscu.

Każdy kod zapasowy może być użyty tylko raz, lecz będziesz też w stanie zawsze wygenerować nowy kod zapasowy.

NOTKA: Jeśli stracisz dostęp do numeru i adresu e-mail zarejestrowanego przy Twoim koncie SCID oraz do kodu zapasowego, nie BĘDZIESZ w stanie odzyskać dostępu do swojego konta.

Dodatkowo jeśli dzieliłeś swoje konto lub informacje dt. konta z inną osoba w przeszłości, Wsparcie nie będzie w stanie pomóc w sprawie sporów między dwoma osobami próbującymi aktywować Ochronę konta na pojedynczym koncie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tej funkcji KLIKNIJ TUTAJ!