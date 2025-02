Prace konserwacyjne 15/11

Nerfujemy Bustera! (smutne odgłosy Bustera)

- Pasek narzędzi: leczenie zmniejszone z 1000 do 500|

- Ładowanie Super Ataku: od teraz potrzebuje więcej głównych ataków (w zależności od rangi) aby naładować super atak.

- Główny atak zmniejszony z 1700 do 1580

- Punkty życia zmniejszone z 5600 do 5000





Prace konserwacyjne 8/11

Gracze nie mogli wykorzystywać punktów mocy Dzikiej Karty na Bustera, jeśli mieli jeszcze kilka Zadymiarzy do zasilenia.



Balans: Osłabione wyposażenie obrażeń - z 20% do 15%



Osłabione wyposażenie przeładowania - z 20% na 15%

Opcjonalna aktualizacja 31/10 (IOS od 4/11)

- Poprawiono kolorystykę Zadymiarzy z wyposażeniem przeładowania.

- Przycisk Ulepsz Zadymiarza nie jest już włączony, gdy nie masz wystarczającej ilości punktów mocy.

- Naprawiono problemy z renderowaniem na niektórych urządzeniach z Androidem (S22).







Aktualizacja 27/10

Bonnie powróciła!







Prace Konserwacyjne 26/10

- Naprawiono nieprawidłowe działanie filtrowania czatu.



- Naprawiono błędy związane z nowym wyposażeniem.



- Naprawiono niektóre błędy lokalizacyjne z SCID i inne błędy związane z SCID.



- Naprawiono problemy związane z ustawianiem meczów w Lidze Klubowej.





Nowy Zadymiarz



BUSTER

Buster jest Zadymiarzem, który potrafi chronić swoich kolegów z drużyny. Obsługuje projektor w kinie Starr Park, gdzie pracuje ze swoim najlepszym kumplem, Fangiem. Obaj marzą o tym, by zostać gwiazdami kina akcji!

Bazowy atak: Efekt Flary

Buster wystrzeliwuje stożek światła ze swojego projektora, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom w zasięgu. Cecha: Buster ładuje Super, trzymając się blisko swoich kolegów z drużyny.

Superatak: Montaż

Buster tworzy przed sobą tarczę, która blokuje wszystkie wrogie pociski i odbija energię w kierunku przeciwników. Ataki z góry lub z boku nadal mogą go trafić.

Gadżet 1: Pasek narzędzi

Buster leczy siebie i wszystkich pobliskich sojuszników na 1000 zdrowia za każdego sojusznika w obszarze działania superdoładowania.

Gadżet 2: Zwiastun

Następna flara Bustera przyciąga do niego wrogów i spowalnia ich na 2 sekundy.

Gwiezdna Moc 1: Wersja Reżyserska

Błysk Soczewki Bustera zadaje 15% więcej obrażeń za każdego sojusznika w obszarze super doładowania.

Gwiezdna Moc 2: Kamizelka Kuloodporna

Kiedy Montaż jest aktywny, Buster ponosi 20% mniej obrażeń i jest odporny na odepchnięcie, spowolnienie i ogłuszenie.

Nowy Sezon! - Stacja Widmo!



Nowe przebrania



Tandetna Panda Penny (Karnet Zadymiarski)



Buster z Piłą Łańcuchową (Karnet Zadymiarski)



Inspektor Colette (Liga Mocy)



Ash Piec do Pizzy (Liga Klubowa)



FrankenGrom (149 klejnotów)



Zombrock (wyzwanie lub 29 klejnotów)



Grawitacyjna Janet (29 klejnotów)



Komandos Squeak (79 klejnotów)



Wściekła Tara (Nagroda Finałów Światowych lub w przyszłym roku za 149 gemów)



Skrzynka Omega Darryl (wydarzenie specjalne)



Łowca Duchów Gale Cosmetics

Animowane odznaki

Buster + przebranie (18)



FrankenGrom (9)



Nowe Odznaki Specjalne (12)

Kruk, Leon, Mortis, Nani, Frank, Jacky, Bull, Darryl, Tick, 8-Bitowiec, Pam, Gale



Nowe odznaki do przebrań

First Blob Squeak, G-Force Janet, Inspektor Colette, ZomBrock, Ash Piec do Pizzy , Tandetna Panda Penny, Wściekła Tara, Łowca Duchów Gale, Skrzynka Omega Darryl



Nowe odznaki Esportowe (8) Nowe spreje

Nowe spreje Brawlerów - Mortis, Gene, Max, Squeak, Byron, Nani, Tara, Pan.P Wyzwania i wydarzenia

Denied, Even Harder Challenge (Grand Masters), Ghost Train (1, 2, 3), Rock, Paper, Scissors, Single’s day Spray



Nowe ikony profilowe

Wyzwania i wydarzenia



Omega Box, Finały Światowe, Action Heroes, Zadyma



Przeróbka Wyposażenia

Żetony Wyposażenia i Złom zostały usunięte z gry (i nie będą już wypadać ze Skrzynek),



Ilość monet w skrzynkach została odpowiednio zwiększona,



Wyposażenie może być teraz zakupione za monety z Brawler Screen, gdy zadymiarz osiągnie 10 poziom mocy.



Wyposażenie - szczegóły:

Bardzo Rzadki = Wyposażenie dostępne dla wszystkich zadymiarzy (1,000 monet)

Epicki = Wyposażenie dostępne dla niektórych zadymiarzy (1,500 monet)

Mityczny = Wyposażenie dostępne dla mniejszej liczby zadymiarzy (2,000 monet)

W chwili obecnej Mityczna opcja jest dostępna tylko dla 1 zadymiarza. To może się zmienić w przyszłości.

Nowe Wyposażenie!

Szybkość Przeładowania (Epicki/1,500 Monet) Opis: 20% szybsze przeładowanie

Zadymiarze: Belle, Eve, Lola, Bo, Brock, Colt, 8-Bitowiec, Amber, Rico, Griff,

Superdoładowanie (Epickie/1,500 Monet)

Supermoc ŁADUJE się o 10% szybciej! Zadymiarze: Ash, Lou, Otis, Bull, Nani, Bonnie, Edgar,Sprout, El Primo, Jacky

Zasięg Dłoni (Mityczny/2,000 Monet) Opis: Zwiększa zasięg Magicznej Dłoni

Zadymiarze: Gene

Punkty Życia Głowy (Mityczne wyposażenie /2,000 Monet) Opis: Głowa Ticka ma teraz 1,000 dodatkowych punktów trafień Zadymiarz: Tick Planujemy często wydawać nowe wyposażenie wraz z większością (jeśli nie z każdą) aktualizacji!

System raportowania 1.0: Liga Mocy

Możesz teraz zgłosić graczy po zakończeniu Ligi Mocy za griefplay*.

Rozpoczynamy pierwszą wersję naszego systemu raportowania z bardzo prostą implementacją, aby uchwycić griefplay podczas meczów Ligi Mocy, co pomoże nam przygotować się do szerszego wprowadzenia tej funkcji w innych trybach gry. Pomoże nam to zidentyfikować ilość raportów w ogóle i liczbę powtarzających się raportów dla poszczególnych graczy. Po wprowadzeniu tej aktualizacji zaczniemy karać przestępców obostrzeniami w grze i będziemy ulepszać system w kolejnych aktualizacjach.

BĘDZIEMY WAS OBSERWOWAĆ

*Czym jest Griefplay?

Griefplay odnosi się do stylu gry, w którym gracz celowo zakłóca doświadczenie innych graczy.



Gwiezdne moce i gadżety

Gadżety i Gwiezdne Moce mogą być teraz kupowane za monety bezpośrednio na Twoim profilu gdy zadymiarz osiągnie Poziom Mocy 7 i 9

Koszt: Gadżet (1,000 Monet), Gwiezdna Moc (2,000 monet) Uwaga: Gwiezdne Moce i Gadżety nie będą już pojawiać się w codziennym sklepie, ale będą nadal wypadać ze skrzyń!



Wyzwania

Wyzwanie Jeszcze Trudniej - 21 zwycięstw łącznie z rebuyami - Grand Masters Spray.

Wyzwanie Papier Kamień Nożyce - Otrzymujesz Kamień z wyzwania, Nożyce z okazji , a Papier z misji. Wszystkie będą w sklepie po zakończeniu eventu.

Wyzwanie Brawloween - 3 spreje na pociąg; ukończ je ze swoim trio i razem skoordynujcie funkcje sprejów.

Wyzwanie Action-Duo - Razem z Grawitacyjną Janet i Komandosem Squeak'iem - Razem z zadaniem na sprej Deny - Nagroda za to wyzwanie: 2 ikony profilu Action Heroes.

Misje

Jedna z dziennych misji zostanie zastąpiona misją ogólną:

Wygraj X meczów



Zadaj X obrażeń



Zadaj X obrażeń

Misje Ogólne nie mogą być ukończone kilkukrotnie ani zamienione na inne.

Mapy, tryby gry i zmiany w rotacji

Nowy tryb meczów treningowych - Kiedy używasz funkcji "Spróbuj" w grze, możesz wybrać pomiędzy Poligonem a Ćwiczeniami (Practice Match (nowość)). - Ćwiczenia pozwolą ci grać każdym zadymiarzem (także zablokowanym). - Możesz opuścić Ćwiczenia w dowolnym momencie, według własnego uznania

Mecze towarzyskie

Duplikowanie zadymiarzy jest teraz dozwolone w meczach towarzyskich (format nierankingowy).

Mapy

Nie wprowadzamy żadnych zmian do obecnej rotacji.

Zmiany w środowisku map

Stacja Metro Ghost (nowa)

Retropolis

Zmiany w balansie

Buffy

Meg

Bazowe Leczenie 2200 → 2300 Meg nadal nie znalazła sobie miejsca, nawet po ostatnich ulepszeniach. Pozwolimy jej na nieco bardziej ryzykowną grę, co sprawi, że częściej będzie miała dostęp do swojego mecha. Stanie się większym zagrożeniem dla przeciwników.

Barle

Podstawowe Obrażenia - 700 → 760

Barley jest od jakiegoś czasu słabszy, więc nadszedł czas na dopracowanie receptury jego syropu.

Eve

Podstawowe Obrażenia - 370 → 400

Eve stała się mniej istotna od czasu ostatniej rundy nerfów, które otrzymała. Nie chcemy wracać do jej opresyjnego stanu, ale uważamy, że można bezpiecznie cofnąć ostatnią redukcję obrażeń. To sprawi, że Eve będzie bardziej opłacalnym wyborem.

Gus

Skalowanie ilości tarcz i leczenia w zależności od poziomu mocy:



Leczenie 1000 → 800-1200



Tarcza 3600 → 2600-3900



Gadżet - Szalony Pękacz - dmg - 1800 -> 1400

Gadżet - Duchowa Zamiana - leczenie -> 30%->15%.

Zwiększenie prędkości superpocisków - zmieniono z 3200 na 3600. Umożliwienie superpociskom przechodzenia przez ściany. Określenie poziomu mocy Gusa było dla nas wyzwaniem, ale po tym jak meta się ustabilizowała, przekonaliśmy się, że jest on po słabszej stronie. Dużą rolę odgrywa tu jego supermoc. Zwiększenie prędkości pocisku nie tylko ułatwi trafienie kolegów z drużyny, ale także pozwoli mu na przebijanie ścian, co pozwoli na naprawdę zgrabną pracę zespołową i sprawi, że Gus poczuje się jak wsparcie, którym powinien być! Jednocześnie sprawiliśmy, że wartości jego uzdrowienia i tarczy skalują się wraz z poziomem mocy, ponieważ z perspektywy liczbowej był on niezwykle silny na niższych poziomach mocy, a na wyższych już mniej. Ta zmiana w praktyce oznacza, że jest on nieco słabszy na niższych poziomach mocy i nieco silniejszy na wyższych.





Gene

Efekt Hartu Ducha zmieniony na: “Magiczną dłoń Gene'a, która dodatkowo zadaje wrogom 1000 obrażeń od uderzenia”



Jego poprzednia Gwiezdna moc nie dawała wartości, której chcieliśmy i nie była dobrą alternatywą dla Magicznych Obłoczków.

Nerfy

Poco

Podstawowe Obrażenia - 800 → 760

Najnowsze piosenki Poco były zdecydowanie zbyt zabójcze i choć wszyscy kochamy dobrą fiestę, to jasne jest, że trzeba go nieco przystopować.

Sam

SP - Hearty Recovery - Brakujące % życia - 30 → 20

Mimo, że Sam ma naprawdę wysoki poziom umiejętności, jego leczące SP okazało się bardzo silne. Dostrojenie go w dół powinno pozwolić większej liczbie brawlerów na skuteczne rozerwanie go.

Stu

Gadżet - Strefa Dużych Prędkości - dodano zanikanie HP

Bea

Gadżet - Syropostop - dodano zanik HP

KoNsEkWeNcJa

Poprawki błędów

Poprawiono wydajność na urządzeniach niższej jakości.



Naprawiono błąd, który powodował, że materiały wybuchowe nie wybuchały po zakończeniu rundy (np. granaty Piper w Bójce po zdobyciu punktów).



Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźnik celowania Janet był nieprawidłowy po użyciu gadżetu Wejściówka Za Kulisy.



Naprawiono problem, w którym VFX gadżetu Janet pozostawał po teleportacji.



Naprawiono różne problemy z UI.



Naprawiono różne problemy z odznakami.



Naprawiono błąd, przez który lokalne tablice liderów nie były aktualizowane, gdy gracze/kluby zmieniały kraj.



Naprawiono błąd, przez który puste kluby mogły zajmować miejsca w tabeli liderów.



Naprawiono błąd, przez który nieaktywni liderzy klubów nie byli automatycznie zmieniani po 14 dniach braku aktywności.



Inne

Motywy

Ghost Station

Brawl-o-Ween

Action Heroes

Pozostałe

Kompensacja zakupu klejnotów

Możesz teraz użyć klejnotów do uzupełnienia zakupu monet, jeśli nie masz ich wystarczająco dużo. Obecnie działa to dla Gadżetów, Gwiezdnych Mocy, Narzędzi i ulepszeń Brawlerów. Z przyczyn niezależnych od nas będziemy zmuszeni zakończyć wsparcie dla wszystkich urządzeń Apple i Android działających na wersji OS niższej niż iOS 11 i Android 7.0, wraz z najbliższą aktualizacją Brawl Stars.Jeśli Twoje urządzenie działa obecnie w wersji OS niższej niż iOS 11 i Android 7.0, niestety nie będziesz mógł/mogła grać w Brawl Stars, chyba że. zaktualizujesz swoje urządzenie. Instrukcje dotyczące aktualizacji systemu iOS można znaleźć na stronie wsparcia Apple . Instrukcje dotyczące aktualizacji wersji systemu Android można znaleźć na stronie wsparcia Google . Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia konta z Supercell ID lub przeniesienia gry na nowe urządzenie, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na naszej stronie.



Nagrody rezerwowe

Zadania i wyzwania z konkretnymi nagrodami, takimi jak odznaki, ikony profilowe lub spreje, będą teraz oferowały nagrodę rezerwową w przypadku, gdy gracz posiada już oryginalną nagrodę.

Tutoriale