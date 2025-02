Prace konserwacyjne - 12/06

Zmiany w balansie

Hank

Zmniejszono obrażenia głównego ataku z 2000 → 1800

Zmniejszono bazowe leczenie z 6000 → 5000

Naprawa błędów

Naprawiono błąd, który powodował, że Hank otrzymywał zbyt dużo mocy (kostki mocy, ekwipunek itp.).

Naprawiono skalowanie obrażeń supermocy Hanka podczas ulepszania Zadymarza.

Naprawiono błąd, który występował, gdy Hank używał supermocy bezpośrednio na Zadymiarzu i zadawał więcej obrażeń niż powinien.

Superładunek Hanka skaluje się teraz zgodnie z zadawanymi obrażeniami.

Naprawiono VO Hanka podczas otrzymywania obrażeń.



Prace konserwacyjne - 6/06

Zmiany Balansu



Buffy

Tara

Podstawowe obrażenia: 440→480

Mortis

Podstawowe obrażenia: 900 -> 940

Willow

Wrogowie pod kontrolą umysłu nie otrzymują teraz superumiejętności od obrażeń zadawanych przez Willow.

Zwiększenie zasięgu Supermocy 23→25

Willow otrzymuje teraz 25% mniej obrażeń podczas kontrolowania przeciwnika za pomocą umysłu.

8-bit

Bazowe HP: 4800 -> 5000

Nerfy



Janet

Gadżet - Drop the bass - HP wieżyczki 1500 -> 1000

Gadżet - Drop the bass - Rozpad wieżyczki 50 promili -> 100 promili (100 leczenia na sekundę)

Podstawowe obrażenia: 1000 -> 940

Max

Maksymalne leczenie: 3200 -> 3000

Obrażenia: 340→320

Supermoc: 13 shots->14 shots

Meg

Mecha leczenie: 4000→3700

Gadżet: Jolting volts - 450 -> 300 leczenia

Shelly

Gwiezdna moc - Shell shock - Slow 4.5 -> 2 seconds

Base HP 3800 -> 3700

Surge

Gadżet - Power shield - Czas trwania 5 -> 2 seconds

Gadget - Power shield - Zmniejszenie obrażeń 80 -> 50%

Penny

Gadżet - Salty Barrel - 2000 -> 1500 leczenia

Bazowe leczenie: 3400 -> 3200

Ash

Bazowe leczenie: 5400 -> 5200

Bea

Super doładowanie: 3 ammo -> 4 ammo

Poprawki błędów

Naprawiono błąd związany z kontrolowaniem umysłu Willow w Zadymie.

Naprawiono błąd, który powodował, że Hank zadawał niespójne wartości obrażeń.

Prace konserwacyjne - 31/05

Dodano przycisk, który pozwala graczom wyłączyć Ofertę przebrania z Ligi Mocy w momencie odblokowania.

Prace konserwacyjne - 23/05

Zmiany w Resecie Pucharów

Długość sezonu Pucharów zwiększona z 2 do 4 tygodni.

Reset Zadymiarzy zmniejszony z 20 do 10

Dodano “dodatkowy” pułap na każde 25 pucharów po 500 Pucharach (aż do 1000).

Zmniejszenie ilości Pucharów, którą stracisz (Obecny pułap minus 1 Puchar) np. 750-774 zostanie zresetowane do 749 Pucharów lub 1450-1499 Pucharów zostanie zresetowana na 1449.

Rewards per Brawler are now 4 Bling (501-524 Trophies) up to 64 Bling (1500 Trophies+) per Brawler Nagrody przypadające na Zadymiarza to od teraz 4 Błyskotki (501-524 Puchary) aż do 64 Błyskotek.

Wszystkie zmiany zostaną zaaplikowane do obecnego sezonu, który będzie funkcjonował aż do 12 czerwca.

Zmiany Balansu

Wyposażenie Widzenia od teraz nie ujawnia niewidzialności zdobytej przez umiejętność (Super Atak Sandy, Gadżet Leona, Super Atak Leona).

Prace konserwacyjne 15/05

Zmiany Balansu

Buffy

Chester Bazowe HP 3300 -> 3500

Pan. P Bazowe HP 3000 -> 3400



Nerfy

Bea Zmieniony multiplikator obrażeń strzału 275% -> 250% (3300 -> 3000 obrażeń na 11 Poziomie Mocy)

Penny Bazowe HP 3600 -> 3400

Amber Mityczne wyposażenie - Ilość spowolnienia zmniejszona z 20 -> 10%

Meg Gwiezdna moc - Pole siłowe Czas trwania 30 sekund -> 10 sek Redukcja obrażeń 35% -> 25%

Janet Bazowe HP - 3400 -> 3200

Grom Bazowe HP - 3000 -> 2800



Naprawy i Ulepszenia

Naprawiony błąd w którym statystyki na koniec bitwy podawały nieprawidłowe informacje w niektórych trybach gry

Dodano modyfikację, która będzie miała na celu redukcję ilości zduplikowanych Zadymiarzy w Starciu (koniec z Apokalipsą Meg!)

Prace konserwacyjne 03/05

Naprawiono nagrody resetowania sezonu Ligi Mocy (na podstawie postępów gracza w Lidze Mocy z poprzedniego sezonu)

Prace konserwacyjne 27/04



Wprowadzamy kilka poprawek dotyczących problemów związanych z nowym katalogiem, awariami i nie tylko. Te poprawki zostaną wprowadzone za pośrednictwem opcjonalnej aktualizacji, więc aby weszły w życie, pobierz najnowszą wersję gry ze sklepu Google Play lub App Store!



Poprawki w opcjonalnej aktualizacji:

Naprawienie awarii podświetleń na koniec bitwy w niektórych sytuacjach,

Naprawienie wyświetlania starej zawartości Karnetu Zadymiarskiego w katalogu,

Naprawienie wyświetlania zepsutej ikony gry w niektórych systemach Android

Naprawienie lokalizacji Gwiezdnej Mocy Greya

Usunięcie czerwonego powiadomienia „Nowy” nad ikoną Sklepu

Naprawienie błędu, przez który można było kupić przebranie Chroma Inspektora Greya Noir bez posiadania podstawowego przebrania.

Oferujemy również 1000 Błyskotek (dostępnych przez 7 dni w sklepie) jako rekompensatę dla tych graczy, którzy kupili zarówno przebranie Inspektora Greya, jak i jej odmianę Noir



Nowy Zadymiarz:: Maisie (Chromatyczny)

Atak: Rakieta Ciśnieniowa Maisie Im dalej biegniesz, tym szybciej rakieta Maisie do Ciebie dotrze

Superatak: Fala uderzeniowa Nie zbliżaj się zbytnio, inaczej dobitnie przekonasz się o znaczeniu osobistej przestrzeni!

Gadżet Disengage! Maisie uderza w ziemię, ogłuszając wrogów na 0,5 sekundy i pędząc do tyłu.

Gadżet 2: Wykończ ich! Maisie natychmiast przeładowuje 1 szt. Amunicji i zwiększa obrazenia zadawane przez następną rakietę ciśnieniową o 30% brakujących PŻ celu. Ładunki na mecz: 3

Gwiezdna Moc: : Szczegółowa precyzja Rakieta ciśnieniowa zadaje 10 % więcej obrażeń przy maks.odległości.

Gwiezdna Moc 2: Wstrząsy Wrogowie trafieni falą uderzeniową są również spowalniani na 2s.



Nowy Zadymiarz: Hank - (Epicki)

Atak: Balonowy wybuch Im dłużej przytrzymasz atak, tym groźniejszy będzie wybuch.

Super: Rybne Torpedo Hank wystrzeliwuje rybne torpedy we wszystkich kierunkach.

Gadżet: Balony Wodne Następny balonowy wybuch spowalnia wrogów na 3s.

Gadżet 2: Barykada Hank ponosi 40% niej obrażeń przez 3 sek. Ładunki na mecz: 3

Gwiezdna moc: Zaraz wybuchnie! Po naładowaniu balonowego wybuchu do ponad 80% Hank zyskuje 20% więcej szybkości ruchu!

Gwiezdna moc: Kryć się! Hank ponosi 20% mniej obrażeń, gdy jest przy ścianie.



Nowe przebrania

Sezon:: Akcja Ratunkowa

Królowa Dżungli Maisie(149 klejnotów / 5,000 Błyskotek) | Karnet Zadymiarski Tier 70

Bananowy Colt (149 klejnotow / 5,000 Błyskotek)

Jaguar Spirit Meg (149 klejnotów / 5,000 Błyskotek) | Power League

Leopard Max (79 klejnotów / 2,750 Błyskotek) + Panther Max (You need to own Leopard Max (29 klejnotów / 1,000 Błyskotek ) | Chroma

Crocodyl Buster (149 klejnotów / 5,000 Błyskotek)

Minimotyw: LEGENDY OLIMPUSA

Cerberus Tick (199 Gems)

Ares Nani (199 Gems)

Zeus Brock (199 Gems)

Przebudowa:

Knight Jessie (149 klejnotów / 5,000 Błyskotek) + Shadow Knight Jessie ( Musisz posiadać Knight Jessie - 49 Gems / 1,750 Błyskotek) | Chroma

Red Dragon Jessie (China Anniversary Exclusive Skin)

Inne:

Harajuku Emz (79 klejnotów / 2,750 Błyskotek) | Golden Week

Goblin Carl (29 klejnotów / 1,000 Błyskotek)

Zabłąkany Leon (29 klejnotów/ 1,000 Błyskotek)

Kaiju Buzz (29 klejnotów / 1,000 Błyskotek)

Blackbird Edgar (29 klejnotów / 1,000 Błyskotek)

Balonowa Bibi (29 klejnotów / 1,000 Błyskotek)

Technologiczna Maisie (29 klejnotów / 1,000 BBłyskotek)

Wyposażenie:

Nowe:: Moc Pupila (epickie)

Moc pupila zwiększona o 20%

Available for: Jessie Nita Pan P Tara Penny



Nowe: Amber (mityczny)

Ropa Amber spowalnia teraz również wrogich Zadymiarzy

Dostępna dla: Amber



Nowe:: Eve (mityczny)

Supermoc Eve tworzy teraz dodatkowe pisklę

Dostępne dla: Eve



Nowy przebieg zakończenia bitwy

Highlight Pokazuje najciekawsze momenty z gry dla wszystkich przed ekranem zakończenia bitwy

Ulepszenia ekranu końcowego bitwy: Teraz możesz zobaczyć całkowite obrażenia, obalenia i więcej Kudos: teraz możesz przyznać 1 Kudos, jeśli podoba ci się czyjeś zachowanie (sojusznika lub przeciwnika)



Nowa waluta: Błyskotki!

Usuwamy gwiezdne punkty i wprowadzamy nową walutę, która lepiej pasuje do jej przeznaczenia: Błyskotki! Twoje obecne saldo Gwiezdnych Punktów zostanie przeliczone na Błyskotki w stosunku 10 do 1. Błyskotki mają limit 7000.

Twoje przeliczone gwiezdne punkty mogą przekroczyć limit, ale nie możesz zebrać więcej Błyskotek, chyba że wydasz nadwyżkę. Błyskotki można zdobyć w Karnecie Zadymiarskim, Lidze Mocy,, Na drodze trofeów itd.

Zmiany: Liga Mocy

Nagrody:

Nagrodą za wygranie 30 rund jest teraz spray zamiast zdjęcia profilowego

Nagroda za wygranie 60 rund pozostaje niezmieniona (opcja zakupu skinów)

Zamiast jednorazowej nagrody w postaci gwiezdnych punktów, na koniec sezonu w oparciu o najwyższą rangę, gracze teraz: Otrzymuj 250 Błyskotek za każdy awans, które można odebrać natychmiast i tylko raz na sezon! Gdy rozpocznie się nowy sezon, możesz zbierać Błyskotki wstecz!



Mały reset:

Reset sezonu ma dużą wagę. Powodem jest to, że ludzie mogą bez wysiłku zdobyć znaczną ilość gwiezdnych punktów. Innymi słowy: zarabialna waluta powinna być… no cóż, zarobiona! Pozytywnym skutkiem ubocznym jest to, że szybkość dobierania graczy będzie większa, zwłaszcza na początku sezonu.

Zmiany: Liga Trofeów

Reset:

Reset sezonu będzie ponownie odbywał się co dwa tygodnie, a nie co dwa miesiące. Dużą zmianą jest to, że zamiast resetowania wszystkich Zadymiarzy powyżej 500 trofeów, zresetujemy tylko 20 Zadymiarzy z największą liczbą trofeów w czasie resetowania sezonu .

Zmieniliśmy również tabelę resetowania, aby położyć nacisk na umiejętności, a nie na samą inwestycję czasową, tj. teraz będziecie mogli utrzymać swoją obecną rangę przy minimalnym wysiłku, nawet na najwyższym poziomie, jednocześnie będąc w stanie powoli wspinać się po rangach dla Zadymiarzy — co również powinno pośrednio poprawić dobieranie graczy, ponieważ górna granica zakresu trofeów (750+) z czasem stanie się bardziej konkurencyjna.

Otrzymasz Błyskotki podczas resetowania sezonu trofeów. Będzie to zależeć od tego, ile trofeów ma twoich 20 najlepszych Zadymiarzy. Im więcej trofeów, tym więcej Błyskotek!

Aktualna sytuacja:

~80% naszych graczy po 2 miesiącach grania ma 0-10 Zadymiarzy gotowych do zresetowania (oczywiście na najniższym poziomie)

~20% naszych graczy po 2 miesiącach gry ma >10 Zadymiarzy gotowych do zresetowania

Około 5% naszych graczy po 2 miesiącach grania ma > 20 Zadymiarzy do zresetowania

Na tej podstawi, oto kilka przykładów dla porównania:

10 zadymiarzy i 550 trofeów Stare nagrody: 70 Błyskotek (lub 700 gwiezdnych punktów) Nowe nagrody: 120 Błyskotek (lub 1200 gwiezdnych punktów)

20 zadymiarzy i 750 trofeów Stare nagrody: 300 Błyskotek (lub 3000 gwiezdnych punktow) Nowe nagrody: 640 Błyskotek (lub 6400 punktów)

40 zadymiarzy i 750 trofeów Stare nagrody: 600 Błyskotek (lub 6000 gwiezdnych punktów) Nowe nagrody: 640 Błyskotek (lub 6400 gwiezdnych punktów)



Zmiany w przebraniach



Skórki mają teraz rzadkości:

Rzadkie przebrania

Legendarne = 299 klejnotów | Niedostępne dla Błyskotek

Mityczne = 199 klejnotów | Niedostępne dla Błyskotek

Epickie = 149 klejnotów / 5000 Błyskotek

Bardzo rzadkie = 79 klejnotów/2750 Błyskotek

Rzadkie = 29 klejnotów/1000 Błyskotek

Karnet Zadymiarski

Nagrody:

Poziom 1 Karnetu Zadymiarskiego zapewnia teraz 2750 Błyskotek zamiast przebrania

Poziom 10 Karnetu Zadymiarskiego zapewnia teraz 1600 Błyskotek zamiast pakietu odznak.

Poziom 43 Karnetu Zadymiarskiego zapewnia teraz zdjęcie profilowe zamiast spreju.

Poziom 70 Karnetu Zadymiarskiego zapewnia teraz 2000 monet zamiast pakietu odznak.

Ekonomia - zmiany

Minęły około 4 miesiące, odkąd wprowadziliśmy nowy system progresji liniowej w Brawl Stars i zebraliśmy wystarczająco dużo danych, aby wprowadzić drobne poprawki i ulepszenia, aby ulepszyć system tam, gdzie jest on obecnie niewystarczający.

Ulepszenia dla nowych/wczesnych graczy (poniżej 10 000 trofeów)

Stwierdziliśmy, że nowi/pierwsi gracze odblokowują mniej Zadymiarzy niż zamierzali i wolniej niż zamierzali. Otrzymaliśmy opinie, że relatywnie szybkie odblokowywanie zadymiarzy i zderzanie się ze ścianą, gdy pierwszy mityczny zadymiarz jest dostępny na Starr Road, nie jest przyjemne.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadzimy następujące zmiany:

Zwiększamy ilość kredytów na drodze trofeów między 1000 a 10 000 trofeów.

Dodajemy 2 kamienie milowe Drogi Trofeów z 500 x kredytami Chroma przy 2000 i 4000 trofeów.

Obniżamy cenę pierwszego epickiego zadymiarza, którego gracze odblokują, o 25%, a pierwszego mitycznego zadymiarza o 50%, dokładnie tak, jak dzieje się to już z legendarnymi zadymiarzami.

Chromatyczni Zadymiarze

Zmniejszymy ilość kredytów Chroma wymaganych do odblokowania Chromatycznych Zadymiarzy na wcześniejszych etapach ich udostępniania:

Sezon 1: 2500 (stary: 4500)

Sezon 2: 1250 (stary: 1500)

Sezon 3: 500 (bez zmian)

Trujący gaz

Trujący Gaz zadaje teraz 20% obrażeń w oparciu o maksymalne leczenbie Zadymiarza na sekundę w ciągu pierwszych 5 sekund przebywania w gazie. Następnie zadaje 5% dodatkowych obrażeń na sekundę za każdą dodatkową sekundę przebywania w gazie.

Ta zmiana dotyczy:

Showdown

Nokaut

Pojedynki

Dobieranie

Underdog

Obecnie baner „Underdog” na początku meczu może być demotywujący. W tej chwili nie możesz nic z tym zrobić, a jeśli jesteś słabszym graczem, istnieje większe prawdopodobieństwo utraty trofeów. Postanowiliśmy więc wprowadzić kilka zmian:

Sztandar Underdog pojawi się dopiero na koniec bitwy

Underdogs nie stracą żadnych trofeów, jeśli przegrają mecz, ale nadal otrzymają więcej trofeów niż normalnie, jeśli wygrają.

Wymóg aktywacji Underdoga został zmniejszony do 150 trofeów.

Imiona Nazwy graczy będą teraz widoczne w meczach (3 na 3 Showdown) do 1000 trofeów (zamiast 600) i mistrzostw (zamiast mitycznych) w Lidze Mocy. Skróciliśmy okres „czarnej listy” po spotkaniu z graczami w zaawansowanych systemach dobierania graczy. Poprawi to czas dobierania graczy z dużą ilością trofeów i zmniejszy liczbę meczów słabszych graczy, ostatecznie usprawniając dobieranie graczy. Ta zmiana dotyczy również Ligi Mocy i Ligi Klubowej.



Nagroda

Dodaliśmy nowy warunek zwycięstwa dla Nagrody.. Obecnie mecz kończy się dopiero po 120 sekundach, a drużyna z większą liczbą gwiazdek wygrywa. Jeśli żadna z drużyn nie zdobędzie 20 Gwiazdek przed 120 sekundami gry, wygrywa drużyna z większą liczbą Gwiazdek – tak jak poprzednio. A jeśli jest remis, wygrywa drużyna posiadająca Błękitną Gwiazdę. Ta zmiana powinna pomóc skrócić całkowity czas gry w Bounty.

Nowy Modyfikator: Showdown Top Dog (Tymczasowy)

Testujemy nową odmianę Showdown (solo, drużynową) bez pasywnej regeneracji zdrowia.Aktywne zdolności lecznicze dostępne dla niektórych Zadymiarzy będą działać normalnie.Ponadto na mapie pojawią się lecznicze hot dogi, które wypadną z pokonanych awanturników!Mamy nadzieję nagrodzić bardziej agresywny styl gry i zniechęcić graczy do tworzenia drużyn.

Jeśli jesteś ostatnim żywym, jesteś zwycięzcą!

Wasz udział:

Wyniki już są! Ponad 300 000 z Was głosowało w YouTube, a oto wyniki:

Siatkówka Brawl zyskała 60% wszystkich głosów i zostanie dodany do gry!

Pojedynki zajęły drugie miejsce z 18% wszystkich głosów i pozostaną jednak w grze - wprowadzimy nowe mapy!

Łowcy otrzymali 15% głosów i nie zostaną dodani do gry.

Zadyma pod koszem otrzymał tylko 7% wszystkich głosów i zostanie usunięty z gry.

Uratuj żaby!

Podobne do eventu wielkanocnego z poprzedniego sezonu, ale zamiast jajek zbierasz Żaby (aby je uratować!)

Możesz zdobyć Monety, Punkty Mocy i Błyskotek z zebranych Żab. Istnieje limit 40 żab, co oznacza, że ​​po 40 żabach otrzymasz tylko 1 jednostkę każdej z nagród. Istnieje również limit 85 żab, nie będziesz już otrzymywać żadnych nagród, nawet jeśli zbierzesz więcej żab i otrzymasz wiadomość z prośbą o powrót następnego dnia. Wydarzenie potrwa od 3 do 5 dni.



Dodatkowe:

Odznaki

Banana Colt, Crocodile Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max, Panther Max, 3 Wise Monkeys

Ares Nani, Zeus Brock, Cerberus Tick, Olympus Fist, Olympus lightning, Olympus Fire

Golden Week Cat, Golden Week Skull, Harajuku Emz,

Amazon Frog,Evil Gene, Robo Mike, El Rey Primo, Superfan Emz, Hermes Max, Catburglar Jessie, Knight Jessie, Virus 8-bit, Handsome Colt

Esports Leon, Esports Max, Maisie Królowa Dżungli

Nowe Spreje

Jungle Spray, Bananas Colt, Crocodile Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max

Ares Nani, Zeus Brock, Cerberus Tick, Golden Week Spray, Harajuku Emz

Amazon Frog, Maisie, Hank



Ikony Profilu

Jungle Profile Picture, Jungle Mask Profile Picture, Bananas Colt, Crocodile Buster, Jaguar Spirit Meg, Leopard Max

Olympus Skins Profile Picture, Ares Nani, Zeus Brock, Cerberus Tick

5x Golden Week Profile Pictures, Harajuku Emz, Amazon Frog, Maisie, Hank



Zmiany w balansie

SUPERCELL, GDZIE SĄ ZMIANY?!

Zaraz po aktualizacji organizujemy kilka wydarzeń związanych z rywalizacją, więc nie chcemy BARDZO wstrząsać metą. Wprowadzimy więcej zmian pod koniec miesiąca.

BUFFY

Edgar

Bazowe Leczenie - 2800 → 3000

Teraz jesteśmy świadomi, że jest to przeróbka, której tak naprawdę oczekiwano. Jednak dopóki nie poradzimy sobie z tym, oto trochę więcej miłości do Edgara, który osiąga ostatnio nieco gorsze wyniki.

Shelly

Szybkość - 720 → 820 (szybka → bardzo szybka)

Więc teraz w końcu znamy odpowiedź na pytanie „Kiedy w końcu wzmocnicie SHELLY!?” Gratulacje!

Mapy, tryby gry i zmiany rotacji

Siatkówka Brawl Aktywna Isolation Play (Nowe) Victory Road (Nowe) Smash Land (Nowe) Power Alley (Nowe) Zdezaktywowane Brak



Nagroda

Dodane

Wężowa Preria

Usunięte

Crossroads

Zadyma

Dodane Make it Bounce Extra Bouncy

Usunięte Iron Corridor Circular Motion

Pojedynki

Dodane Death Loop (New) Eyes in the Ground (New) Cheeky Chokepoint (New) Battered Battlefield (New)

Usunięte Iron Core Grim Island Four Lakes Mogura Tataki

Zbiór klejnotów

Dodane Rustic Arcade

Usunięte Four Doors

Napad

Dodane Split Second

Usunięte Offset Heist

Gorąca Strefa

Dodane Open Business Temple of Boom

Usunięte Rush Hour Triumvirate

Nokaut

Dodane Deep End

Usunięte Step by Step

Showdown Dodane Flying Fantasies Usunięte Lush Poles



Zmiany w Środowisku Map

Dodano:

Rumble Jungle (New) | Home of Bo, Nita and Leon

Stunt Show

Deep Sea

Arcade Showdown (New)

Stunt Show Showdown (New)

Usunięto

Robot Factory

Robot Factory Showdown

Tara's Bazaar

Candystand

Naprawa błędów

Naprawiono błąd z super efektami wizualnymi Inspektora Graya Noir

Naprawiono błąd wizualny z modelem wieżyczki Bunny Penny i Dark Bunny Penny