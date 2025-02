Bruno Clash e Beto, duas personalidades ligadas ao Brawl Stars e aos jogos da Supercell, estão nomeados para o Prêmio eSports Brasil 2019 que reconhece os maiores nomes do Esports brasileiro.

Bruno Clash vem sendo presença habitual nos estúdios das grandes competições de jogos Supercell, narrando em Português todas as emoções das grandes partidas. Concorre para "Melhor Caster".



Beto, integrante da Spacestation Gaming (e ex-Ninguém Segura), representou o Brasil, com Tufa e Parzival, no mundial de Brawl Stars em Busan, Coreia do Sul. Concorre para "Melhor Jogador Mobile".

Para a categoria de "Melhor Caster", é você quem decide o vencedor. Você pode votar no Bruno Clash em http://premioesportsbrasil.com.br



Os vencedores serão conhecidos na Noite de Gala dos Esports, dia 19 de Dezembro, e terá transmissão televisiva. Mais informações no link acima.