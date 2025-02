Estamos de volta com o quadro Criador em Foco para o ano de 2023. E dessa vez vamos trazer um Criador que manja muito de Brawl Stars, mas não acerta a mira do Gray por nada :D

O Oliver Stars é um Criador de Conteúdo do Programa de Criadores da Supercell e nós fizemos umas perguntinhas bem legais para que a comunidade o conheça um pouco mais. Confira abaixo!

1. Quem é o Oliver Stars?

Oliver Stars: Eu sou apenas um cara qualquer! :) Eu adoro Vídeo-games, Animes, Desenhos animados, tecnologia e etc. Eu sou o típico cara fã de animes e jogos que se encontra por ai... No Youtube eu me esforço para parecer o mais profissional possível, mas eu sou bem de boa!

2. Porque decidiu ser Criador de Conteúdo e porque Brawl Stars?

Oliver Stars: Eu sempre quis ser um Youtuber, Então na época da escola eu já fazia alguns vídeos, mas nunca deu certo pois a qualidade não era tão boa. Depois que eu terminei o Ensino médio eu não consegui emprego em lugar nenhum, já que tudo o que eu sabia fazer era jogar videogame, Entãããoo… Eu resolvi trabalhar com as duas coisas que eu sabia fazer: Editar vídeos e jogar jogos!

E eu já jogava o Brawl Stars a uns 3 anos, Então era o jogo perfeito para eu começar! E ai surgiu meu primeiro vídeo de Brawl ⭐️

3. Qual o Criador de Conteúdo que mais te inspira?

Oliver Stars: Definitivamente é o OJ, também conhecido como “Orange Juice Gaming”. Ele é um criador de vídeos Norte americano que eu assisto desde 2016. Ele é muito divertido e carismático, então foi uma ótima inspiração pra mim que sempre fui meio sem graça kkk :D

4. Qual a sua melhor memória de Brawl Stars?

Oliver Stars: Foi em 2019 quando eu coloquei o meu Corvo nos 500 troféus no Combate Solitário. Na época os 500 troféus ainda eram grande coisa, então deu muito trabalho! Um dia, no intervalo da escola eu fui mostrar pros meus amigos, que também jogavam, e eles clicaram pra jogar… Foi engraçado, mas cai para 490 troféus.

5. Qual o seu Brawler Favorito e porquê?

Oliver Stars: Sempre vai ser a Bibi!

Eu acho muito legal o estilo Japonês dela, além da reação exclusiva em que ela diz “Sayonara” para o inimigo! Mas o maior motivo pra eu gostar dela é pela mecânica de empurrar os oponentes. No combate era muito divertido usar isso com o modificador do Robô chefão! Porque você podia empurrar o robô chefão nos inimigos! Hoje em dia esse modificador não aparece mais.

6. Se pudesse fazer alguma mudança de balanceamento o que faria?

Oliver Stars: Eu faria um Rework na Super do Bull. Ela pode ser boa no Roubo, mas em todos os outros modos de jogo ela é péssima. Invés do Bull correr reto ele poderia manter um pouco do controle dele, e então seria mais útil para rushar no inimigo! Além disso, eu faria com que o Robô da Meg não ficasse perdendo vida com o decorrer do tempo, acho meio desnecessário.

