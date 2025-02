Caridade

E como parte da comemoração, também estaremos doando US$ 150.000,00 para três organizações sem fins lucrativos que se concentram em educação e assistência humanitária para meninas e mulheres em todo o mundo!

Você pode encontrar mais informações abaixo sobre cada uma dessas organizações, seu trabalho e como apoiá-las, se desejar:

Malala Fund - https://malala.org/

Room to Read - https://www.roomtoread.org/

International Rescue Committee (Comitê Internacional de Resgate) - https://www.rescue.org/

Sorteios

Também teremos um desses!

Se a comunidade conseguir atingir o marco final do evento, escolheremos 10 jogadores aleatórios que participaram do evento, que receberão TODAS as Brawlers femininas do jogo!

Os vencedores serão contatados no dia 11 de março, após o término do evento, por mensagem no jogo!

É isso aí! Vá lá e #BrawlLikeAGirl!