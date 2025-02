Nada de negatividade em Brawl Stars com o novo evento da comunidade: Joinha pro Brawl #ThumbsUpForBrawl!

O objetivo é simples: use a reação de joinha o máximo possível!

Sempre que a reação for usada, a barra de progresso aumenta e você ganha recompensas!

Se a comunidade alcançar 10 bilhões de joinhas, todo mundo vai ganhar 5 Sorteios Starr lendários!

Marcos e recompensas

Os três primeiros marcos liberam eventos no jogo, mas, a partir de 500 milhões de joinhas, você recebe Sorteios Starr lendários que serão adicionados ao banco, aberto no dia 20 de junho com o fim do evento!

Do início do evento - Sorteio Starr diário em dobro

100 milhões de joinhas - XP em dobro

200 milhões de joinhas - Domínio Doido em dobro

500 milhões de joinhas - Sorteio Starr lendário

1 bilhão de joinhas - Sorteio Starr lendário

2 bilhões de joinhas - Sorteio Starr lendário

5 bilhões de joinhas - Sorteio Starr lendário

10 bilhões de joinhas - Sorteio Starr lendário

Vale lembrar que é preciso ter pelo menos 400 troféus para obter as recompensas!

Brindes

Vamos dar UM MILHÃO DE GEMAS de presente!

Para participar, use as hashtags #ThumbsUpForBrawl e #BrawlStars para postar nas redes sociais um momento em que você contagiou o jogo com positividade!

Escolheremos 10 vencedores aleatórios ao fim do evento e entraremos em contato com eles pelas redes sociais!

Para os bonzinhos de plantão: os vencedores podem escolher se dividem ou não o prêmio com um amigo!

O evento Joinha pro Brawl #ThumbsUpForBrawl começa AGORA e termina em 20 de junho.