A transmissão do dia 1 será no Canal do Lucas On e a do Dia 2 no canal do Bruno Clash!

Dia 1 - 15 de Novembro

Dia 2 - 16 de Novembro

Os vencedores da Etapa 7 da Geral do Brawl estarão sorteando Skins do Soldado Squeak nos próximos dias. Então fiquem ligados nos canais e redes sociais dos Criadores de Conteúdo e não perca!