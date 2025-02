Foram 7 etapas incríveis ao longo do ano de 2022 e está na hora de saber quem será o GRANDE CAMPEÃO da Geral Do Brawl!

É claro que não seria uma final qualquer né… Para encerrar com chave de ouro decidimos unir forças com os parças de Clash Royale e Clash of Clans e fazer uma GRANDE FINAL daquele jeito!

Os TOP 10 Criadores de Conteúdo somaram pontos ao longo das 7 etapas mensais e foram classificados para a Grande Final. Agora eles vão batalhar por 15 partidas no modo Combate Solo e no final só UM CRIADOR será coroado e levará um troféu OP para casa!