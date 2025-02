É a vez de conhecer o VTzim, novo Super Criador do time BR e pro-player OP, que vem elevando o nível do cenário esportivo e conquistando a comunidade.

Trocamos uma ideia com esse brabo do jogo e ele nos provou que paixão e dedicação podem transformar os sonhos em realidade!

Bora conferir!? 🙌

Paixão e dedicação!

VTzim iniciou sua carreira como criador de conteúdo no Brawl Stars em 2020, quando estava no início de sua carreira profissional no jogo. Com a determinação de alcançar seus objetivos e oferecer conteúdo de qualidade para seus inscritos, ele investiu o dinheiro que conquistou nas competições em melhores equipamentos, tornando realidade seu sonho de ter um canal de sucesso!

Parece que deu certo né?