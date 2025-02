Olá e bem-vindo a um TEXTÃO!

Não se preocupe, há um resumo no final. Mas se você pular, não vai ter o mesmo amor!



Isto pode soar clichê, mas nós realmente acreditamos que a comunidade do Brawl é a melhor comunidade. Quer dizer, quem mais tentaria investigar cada pixel de uma imagem para ver se ela contém uma pista de uma atualização? Ou debater se o Mister P é o Eugênio fantasiado ou apenas um pinguim normal? Ou ouvir um rádio quebrado 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas para ser a primeira pessoa a saber o que há de novo no Starr Park? Ou até mesmo fazer campanha para que paremos de machucar a pobre Jessie! Todos nesta comunidade têm uma voz única e é por isso que quando vocês se unem, formam um grupo tão especial que nos surpreende, literalmente, todos os dias.



Como você, nós simplesmente AMAMOS Brawl Stars. Não passa um dia sem que um de nós compartilhe suas Fan Art no bate-papo da equipe. Nossos designers assistem ao review 100% honesto do Kairos e, em seguida, debatem com outros membros da equipe sobre isso. Ouvimos a trilha sonora (não)oficial de Brawlidays do Lex. Seus memes nos fazem rir. Ficamos constantemente surpresos com a forma como vocês conseguiram encontrar o código Morse que escondemos no jogo ou com a rapidez com que descobriram que o 8-Bit estava tendo uma crise de personalidade! E quando o Brawl Talk chega, nós ficamos extremamente animados e curiosos para ver como VOCÊS vão reagir. E sabem o que mais? Vocês tornam nossos dias muito melhores com sua ENORME quantidade de comentários positivos! Significa muito para nós, especialmente porque sabemos como as coisas às vezes podem ficar ruins na internet. Estamos MUITO gratos por ter vocês.



Claro, nós não somos perfeitos...(!) E também cometemos erros (Leon e Rosa no lançamento mandam um “salve”). Mas acreditamos que construímos um relacionamento forte onde vocês podem confiar que vamos ajustar e aprimorar o jogo para torná-lo o melhor possível. Sabemos que vocês exigem muito porque amam esse jogo - é por isso que às vezes tentamos gerenciar suas expectativas quando sabemos que não vamos atendê-las... (Como quando Ryan disse que a atualização seria pequena… e… acabamos lançando o maior Brawl Talk já feito! 😅 Mas vamos ser honestos, a atualização da Loja de Presentes foi bem pequena... mas ainda assim muito boa!)



E por falar na Loja de Presentes… que viagem que foi! Nosso querido u/aIfajor juntou todas as peças e percebeu que o Brawl Stars podia ser… um parque temático! E acabou realmente sendo um parque temático, só que um muito, muito estranho.



2020 foi um ano difícil. Teve um grande impacto na nossa equipe, assim como nas Finais Mundiais e em todos vocês. Fizemos o possível para garantir que nossa comunidade ainda tivesse entretenimento de alta qualidade em casa. E todos vocês responderam muito bem a isso - jogando o jogo ... MUITO! (Obrigado novamente!).



RESUMO: Então, aqui estamos. Depois de lançar 11 Brawlers, 45 skins, 7 novos ambientes, esports e desafios especiais, Brawl Pass, Missões, Criador de Pula-Pula Mapas, lançamento do jogo na China, Acessórios, Reações... e muito mais... podemos olhar para trás e ter orgulho do que conquistamos juntos. Não teria sido possível sem suas sugestões, comentários e denúncias de bugs, sua atenção aos detalhes e, o mais importante de tudo, seu amor e dedicação ao Brawl Stars!



Não poderíamos ter terminado este ano da melhor maneira. Tivemos uma recepção incrível em nossa última atualização, com quase 1 MILHÃO (ou 996.150 de acordo com dados do YouTube) de pessoas assistindo o Brawl Talk ao mesmo tempo. É engraçado pois pensámos que esse seria o último recorde que quebraríamos este ano. E então... lançamos o Edgar de graça e nossos servidores pagaram o preço. O dia do Edgarpocalipse conseguiu atingir o maior número de jogadores online que já vimos no Brawl Stars.



Mais uma vez, obrigado por tudo que vocês fizeram por nós neste ano e por mudar nossas vidas para sempre. Estaremos sempre gratos a vocês.



EM TODO O CASO…



Hoje, não estamos postando nenhuma imagem misteriosa, cheia de easter eggs e informações ocultas. Hoje, queremos apenas agradecer a VOCÊS por jogar o Brawl Stars.



Gostaríamos de poder agradecer a cada um de vocês individualmente (espero que os presentes natalinos tenham resolvido isso!). Sentimos que este era o momento certo para conversar com vocês sobre a jornada que vivemos neste ano.



Agora é hora de respirar e relaxar... porque achamos que você vai gostar do que temos reservado para 2021. :)

De toda equipe do Brawl Stars,

Obrigado!