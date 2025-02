Supercell MAKE está de volta!

...E diferente!

Pra contextualizar: Supercell MAKE é uma plataforma que permite que os artistas submetam suas ideias de Skins para que a gente possa escolher uma dessas ideias e implemente no Brawl Stars! Agora, depois de alguns feedbacks de vocês e mesmo internamente, decidimos fazer algo diferente, que acreditamos que fará mais sentido para nossa comunidade. Supercell MAKE agora é 2D!

Isso significa que fazer um conceito 3D das suas idéias não é mais um requisito, fazendo com que mais artistas possam participar, em especial os artistas que são fãs de Brawl Stars e já criam peças incríveis diariamente. Agora o que realmente importa é a idéia da sua Skin. É claro que quanto melhor a apresentação for, maiores são as suas chances de ganhar.





Além disso, também mudamos:

Votação Os votos negativos foram removidos. A interface do usuário agora está mais suave. O número de votos desaparece depois de 1000 votos. A votação só começa depois que a fase de submissão termina.

Diretrizes Agora estão mais claras! Agora estão adaptadas ao 2D!

Página de submissão Agora está mais informativa. Melhor feedback para o artista (confirmação de que a submissão foi adiante).

Prêmios O valor do prêmio diminuiu para compensar a mudança para um novo formato 2D. Agora estão bem mais claros dentro do site.



A primeira campanha já está em vigor e nós vamos começar com um GRANDE pedido da comunidade: Emz! A sua campanha será conceituada em: "E se a Emz fosse uma Estrela do Pop?" Ou se cantasse como a Anitta.... A imaginação e criatividade ficam por sua conta!





Saiba tudo e um pouco mais no site: https://make.supercell.com

As submissões começam dia 21 de Março!





Boa criação!

- O Time de Brawl Stars