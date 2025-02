Uma nova campanha Supercell Make chegou! Dessa vez, ao invés de proteger a Super Cidade, Wattson vai proteger os Sete Mares vestido de pirata! Depende de vocês desenharem!

As submissões começam dia 12 de Janeiro, às 06:00 am Brt. Certifique-se de ler todas as diretrizes e dar uma olhada nas nossas Skins Piratas anteriores para ter inspiração, mas também fique à vontade para pirar nas ideias e se inspirar em qualquer coisa relacionada ao tema!

Boa sorte, companheiro!

https://make.supercell.com/en/