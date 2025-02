Sábado, dia 29 de Agosto, as Missões da Zoeira vão invadir a comunidade Brasileira de Brawl Stars! Os seus Youtubers favoritos vão estar em live para completar as missões mais insanas de universo do Brawl!

E o melhor de tudo? É você quem ganha com as conquistas deles! Por cada missão que um Youtuber concluir, um prêmio será sorteado durante a live.



Confira as cinco Missões da Zoeira e os prêmios que vão fazer parte do evento:

Missão 1: Pegue 10 Gemas com o El Primo e se jogue na base inimiga, depois disso vença a partida. Prêmio: 300 gemas para distribuir em sorteio

Missão 2: Marque dois gols na mesma partida com o Mortis Bruxa Sombria (se não tiver a Bruxa Sombria pode usar a skin padrão). Prêmio: 300 gemas para distribuirem sorteio

Missão 3: Ative o Peep dentro do seu Gol e exploda ele no Gol oponente. Depois disso vença a partida. Prêmio: Uma merchbox* para distribuir em sorteio

Missão 4: Use o super da Tara em 3 oponentes simultâneos no 3x3 e mate eles. Prêmio: 300 gemas para distribuir em sorteio

Missão 5: Elimine um inimigo no combate solo/duplo jogando ele para o veneno com o Gale. Prêmio: Uma merchbox* para distribuir em sorteio

* Merchbox: caixa que contém pelúcias, pins e outros artigos de Brawl Stars.

Lembre-se: quanto mais lives assistir, mais chances terá de conseguir um dos cinco prêmios! Confira o calendário completo dos Youtubers participantes (horário de Brasília):

10:00 - 11:00

DJ Lucas - https://www.youtube.com/channel/UCLtt8aOHbP7_f3et8zwH7xQ?view_as=subscriber

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

Lucas Clash ON - https://www.youtube.com/user/CanalClashON/

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00



15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

Power Couple Gaming - https://youtube.com/c/PowerCoupleGaming

Consty - https://twitch.tv/constybs

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

Edhy Ghellen - https://YouTube.com/EdhyGhellenYT

20:00 - 21:00

Dinhuu gamers - https://www.youtube.com/channel/UCv4Xcs1yAJiyHAHGQrstuKg?view_as=subscriber

Gustovow - https://www.youtube.com/user/gustovow

21:00 - 22:00

Garotas no Controle - http://www.youtube.com/c/garotasnocontrole

22:00 - 23:00