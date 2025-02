Sábado é dia de Desafio do Campeonato. As 15 vitórias garantem a passagem à próxima fase do Campeonato de Brawl Stars!

Vários Youtubers e Proplayers vão transmitir AO VIVO todas as partidas do desafio! Se divirta assistindo o percurso deles e quem sabe, não pega aquela dica ou aquela composição perfeita que vai levar você à vitória! Confira o canal e horário de todas as lives (horário de Brasília):

Sábado, dia 8



14h: PitBullFera - https://www.youtube.com/user/KevinnPires242517

15h: Consty - https://www.youtube.com/consty

16h: Nery - https://www.youtube.com/channe..

17h: Bruno Clash (com Allan Franzotti e Rebola) - https://www.youtube.com/brunoclash

18h: Lucas Clash On - https://www.youtube.com/user/CanalClashON

19h: BR Pr0 Master - https://www.youtube.com/brpromito



Curioso para saber quem vai conseguir chegar ao final do Desafio? Melhor preparar a pipoca para um Sábado inteirinho de Brawl Stars!