Formamos uma parceria com a Matcherino, uma plataforma de financiamento coletivo, para ajudar a elevar a categoria de base do universo competitivo de Brawl Stars! Essa iniciativa é aberta a organizadores de eventos independentes e a jogadores ao redor do mundo.



Há diversas formas de participar da iniciativa Matcherino.



1 - Contribuir

Você pode ajudar sua comunidade preferida de Brawl Stars doando a partir de US$ 5 para compor a premiação de eventos classificatórios. Quem contribui recebe uma reação de contribuidor para mostrar o apoio dado!