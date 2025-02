DETALHES

Linguagens: Todas as nossas linguagens regulares do esports estão presentes no Site do Evento, e espectadores de todas as línguas suportadas serão capazes de ver e interagir com o show no Site do Evento na sua própria linguagem.



Live: Certas interações estarão disponíveis apenas quando assistir ao vivo, como: Torcendo, votar no Melhor Jogador e quizzes. Outras, como as previsões, podem ser submetidas com antecedência. As previsões podem recompensar muito mais pontos do que as outras interações - podem ver a informação completa dos pontos na tabela abaixo.

Previsões: Você já pode inserir as previsões do 1º Dia AGORA em https://event.brawlstars.com/pt!



As previsões do 2º e 3º Dia podem ser submetidas entre as transmissões de cada dia, para que aqueles de vocês que não puderem assistir ao vivo ainda possam participar e ganhar pontos. Os espectadores ao vivo podem também optar por enviar suas previsões para todas as partidas no próprio dia antes do show, ou antes de cada partida individual.



Em especial para o 3º Dia (com 8 equipes jogando eliminação única), os espectadores que fizeram previsões antes do show, podem mudar suas previsões para as semifinais e para a final antes de cada jogo, mesmo que as equipes que tinham previsto originalmente para estar, por exemplo, nas semifinais, tenham sido nocauteadas.



Recebendo as recompensas: Ao atingir um certo número de pontos que libera uma recompensa, essa poderá ser reivindicada no jogo pouco depois. Quando muitos jogadores ganham recompensas ao mesmo tempo, a entrega das mesmas pode ser adiada até 24 horas, por isso, se você não estiver vendo a sua recompensa imediatamente, volte no dia seguinte!



Pontos BÔNUS: Os pontos bônus são dados em cima da recompensa normal para uma previsão correta, se quaisquer previsões de jogos anteriores estiverem corretas. São atribuídos 25 pontos BÔNUS para cada previsão que já tenha acertado (não têm que ser em seguida). Exemplo: Alguém que fez três previsões corretas no passado receberá 75 pontos BÔNUS com a próxima previsão correta, além dos 50 pontos regulares recebidos por estar correta.







PONTOS POR INTERAÇÃO

Interação

; # de pontos por



Primeira vez entrando no site com o SC ID

; 20



Responder a um quiz

; 0-5



Submeter uma previsão de uma partida

; 5



Acertar uma previsão

; 50



Submeter uma previsão de Melhor Jogador (ao vivo apenas)

; 10



Primeira vez Torcendo em cada jogo (ao vivo apenas)

; 1



Pontos BÔNUS

; 0-350



RECOMPENSAS

Recompensas

; Pontos necessários



10 moedas

; 20



Reação do Dedo de Espuma

; 100



25 Pontos Estelares

; 200



25 moedas

; 300



Reação do Polegar para baixo

; 500



50 Pontos Estelares

; 600



50 moedas

; 700



Reação dos Óculos de Sol

; 800



100 Pontos Estelares

; 900



Skin da Jessie Felina

; 1000



Será possível passar os 1000 pontos, mas não haverá recompensas acima da skin da Jessie Felina.



Nos vemos nos dias 26-28 de Novembro no https://event.brawlstars.com/pt!