Nas Finais Mundiais 2020 do Brawl Stars, as 8 equipes qualificadas serão colocadas em uma chave de eliminação única. Todas as partidas serão disputadas à melhor de 5 jogos (cada jogo no mesmo mapa), à melhor de 5 sets (cada um com um modo de jogo diferente de Fute-Brawl, Pique-Gema, Encurralado, Caça-Estrelas ou Roubo), com um banimento cego de um brawler por equipe.

*As ofertas das Finais Mundiais estarão disponíveis no jogo de 5 a 12 de Novembro. Até US$500.000 arrecadados através das ofertas das Finais Mundiais irão diretamente para a premiação