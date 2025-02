Cronograma



O evento começa às 12:00 BRT nos dias 25 e 26 de novembro e às 09:00 BRT no dia 27 de novembro. O formato utilizado será de eliminação simples com séries melhor de 5 e séries melhor de 7 na Grande Final.



25 de novembro: oitavas de final - parte 1

26 de novembro: oitavas de final - parte 2

27 de novembro: quartas de final, semifinais e final

A premiação da Final Mundial do Campeonato de Brawl Stars será de US$ 500.000! Assim como no ano passado, essa quantia pode dobrar! As ofertas da Final Mundial estarão na loja do jogo de 4 a 6 de novembro, dando a VOCÊ a chance de contribuir para que a premiação chegue a US$ 1.000.000!



PERGUNTAS FREQUENTES