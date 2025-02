Você pode obter os novos visuais de hipercarga MORTIS DEMONÍACO e EDGAR ANJO de graça na temporada Anjos x Demônios!

O esquema é o seguinte:

Todos os dias, às 9h (UTC), você pode lançar a moeda do destino, que define se você vai ser um anjo ou demônio naquele dia.

Seus sorteios Starr diários se transformam em sorteios angelicais ou demoníacos, dependendo do seu destino!

Abra sorteios angelicais e demoníacos para progredir no TOMO DAS TRAGÉDIAS e libere 12 habilidades angelicais e demoníacas exclusivas!

Nos fins de semana, você tem livre-arbítrio para escolher o lado em que vai lutar.

Use suas recém-adquiridas habilidades e participe das competições que acabaram de sair do forno!

Entre para as classificações e fique entre os melhores para ganhar mais sorteios angelicais e demoníacos.

A partir do início da temporada, novas competições ocorrem a cada três dias.

Continue abrindo sorteios angelicais e demoníacos até o fim da temporada Anjos x Demônios e tenha a chance de receber o Mortis Demoníaco, o Edgar Anjo das Trevas e os outros visuais temáticos! #AngelsVsDemons

Sorteios angelicais e demoníacos

Trata-se de um novo tipo de item que dá mais recursos de progressão (por exemplo, moedas e pontos de poder) que o sorteio Starr normal, além de poder conceder visuais angelicais e demoníacos!

A cada dia, você lança a moeda do destino e descobre se será um anjo ou um demônio até o fim do dia. Isso determina o tipo de sorteio Starr recebido. Nos finais de semana, você tem livre-arbítrio e pode escolher o seu lado. E aí você pode abrir imediatamente o sorteio Starr do lado relevante!

Depois que seu destino é determinado, seus sorteios Starr diário são substituídos pelas novas versões (angelicais ou demoníacos). Será assim ao longo da temporada inteira, mas ainda será possível obter sorteios Starr normais de outras formas, como no Brawl Pass ou no caminho de troféus.

Para abri-los, é só tocar e segurar a tela até o processo terminar. Quanto mais demora para abrir um sorteio, melhor é a recompensa!

Os prêmios dos sorteios angelicais e demoníacos podem incluir:

Moedas

Pontos de poder

Acessórios

Poderes de estrela

Hipercargas

Duplicadores de XP

Gemas

Vales (apenas como compensação para quem já tem todos os Brawlers de uma determinada raridade)

Brawlers

Visuais temáticos

Itens de personalização de anjos e demônios (reações, sprays etc.)

Visuais de anjos e demônios (incluindo Mortis Demoníaco e Edgar Anjo)

Confira as chances de obter os itens em sorteios angelicais ou demoníacos na tabela ao fim do artigo!

Habilidades angelicais e demoníacas e o TOMO DA TRAGÉDIA!

Durante a temporada, todos os Brawlers ganharão um conjunto de habilidades angelicais e demoníacas! Você pode conferir cada uma delas no TOMO DA TRAGÉDIA (o ícone de livro na tela principal).

Você só pode usar as habilidades angelicais no dia angelical e vice-versa.

Você só pode usar uma habilidade de cada vez. Se quiser escolher outra, precisará equipá-la no TOMO DA TRAGÉDIA!

Para desbloquear as habilidades, junte o número especificado de sorteios angelicais e demoníacos. Esse número começa com 1 sorteio Starr e aumenta conforme você desbloqueia mais habilidades. As duas barras funcionam de forma independente.

Elas só podem ser usadas em modos de jogo com o modificador Anjos x Demônios.

Onde eu posso obter os sorteios demoníacos e angelicais?

Nos seus sorteios Starr diários, em eventos de fim de semana, em competições e na loja (onde você pode ganhar 1 sorteio Starr angelical e 1 demoníaco, depois comprar mais por gemas).

Se você jogar a temporada toda e obtiver todos os sorteios disponíveis de graça, acabará com mais de 100 sorteios demoníacos e angelicais (50 de cada). Ou seja:

3 sorteios Starr diários por 28 dias = 84

Sorteios Starr diários em dobro em 3 finais de semana = 18

9 competições (acontecem a cada 3 dias) = 0 a 180*

2 sorteios grátis da loja (1 angelical e 1 demoníaco)

Total: 104 a 284

*O número de sorteios Starr angelicais/demoníacos obtidos depende das suas vitórias ou derrotas nas competições. Quanto melhor é sua classificação, mais você ganha.

IMPORTANTE: para desbloquear todos os reforços angelicais e demoníacos, você precisa de 116 sorteios Starr no total (58 de cada lado).

O que são as COMPETIÇÕES?

Existe um jeito de obter mais sorteios angelicais ou demoníacos, mas ele requer certa habilidade. Todos os dias, você ganha 5 ingressos e pode competir em um placar com outros jogadores. Quanto melhor você se sai, mais sorteios angelicais ou demoníacos ganha!

As competições ocorrem nos novos modos de jogo de Anjos x Demônios, e é possível treinar nos mapas antes que eles entrem na competição (à esquerda dos outros modos de jogo normais).

Uma nova competição ocorre a cada 3 dias. Gaste seus ingressos antes que a próxima competição comece para não desperdiçá-los!

Modos de jogo!

Nesta temporada, teremos 3 modos de jogo: Colecionador de Almas, Combate Triplo e Conflitos Espirituais.

Colecionador de Almas:

Em Colecionador de Almas, os jogadores deixam para trás uma alma sempre que são derrotados.

Quanto mais almas você coleta, mais pontos ganha.

É possível defender as almas deixadas pela sua equipe, e elas desaparecem depois de algum tempo.

Vence a primeira equipe a coletar 6 almas ou a que tem mais almas quando o tempo acaba!

Combate Triplo:

É como o Combate Duplo, mas com 3 jogadores. Ou seja, triplo!

Conflitos Espirituais:

Destrua a torreta de defesa inimiga! É um novo tipo de Encurralado.

Junte amuletos para invocar espíritos para uma batalha. São 3 batalhas por partida.

Os amuletos aparecem aleatoriamente no meio do mapa.

Pegue um amuleto e segure-o por alguns segundos para ativá-lo.

No começo da batalha, você invoca um número de espíritos igual ao número de amuletos que tem, até um determinado limite. Quando você tem mais amuletos que esse limite, os espíritos ficam mais fortes por cada amuleto adicional!

DICA DE PROFISSIONAL: não ataque a torreta sem a ajuda dos espíritos!

DÚVIDAS!!!

Posso comprar os visuais de anjo e demônio diretamente?

R: Os visuais de hipercarga de Edgar Anjo e Mortis Demoníaco estão disponíveis para caso você compre todos os sorteios angelicais e demoníacos da loja e não consiga esses visuais e todas as variantes de cor deles. Todos os outros visuais angelicais e demoníacos (e itens de personalização) estarão à venda por gemas (e bling) após o fim da Temporada Anjos x Demônios.

Vou poder obter o Edgar Anjo e o Mortis Demoníaco após a Temporada Anjos x Demônios?

R: Sim. Eles serão adicionados à ultracaixa de troféus na atualização de dezembro e poderão estar disponíveis em outros eventos especiais. Isso pode mudar no futuro, mas por enquanto, é o nosso plano.

Posso obter todas as habilidades angelicais e demoníacas de graça?

R: Sim, mas depende UM POUCO da sua habilidade. Se você perder todas as disputas da competição, mas conseguir todo o resto, acabará com 104 sorteios angelicais/demoníacos. Mas essa é a pior as hipóteses. Algumas vitórias em competições devem ser suficientes para você conseguir todos os 116 sorteios angelicais/demoníacos necessários para completar o TOMO DA TRAGÉDIA!

Recompensas dos sorteios angelicais

Recompensa Probabilidade 100 moedas 27,06% 200 moedas 3,25% 500 moedas 1,08% 1.000 moedas 0,11% 100 blings 16,23% 250 blings 2,71% 500 blings 1,08% 1.000 blings 0,11% 200 duplicadores de XP 16,23% 2.000 duplicadores de XP 0,11% 50 pontos de poder 5,41% 100 pontos de poder 2,16% 200 pontos de poder 1,08% 1.000 pontos de poder 0,11% 100 gemas 0,11% Acessório aleatório 0,76% Poder de estrela aleatório 0,54% Hipercarga aleatória 0,32% Brawler raro aleatório 1,08% Brawler super-raro aleatório 0,76% Brawler épico aleatório 0,43% Brawler mítico aleatório 0,22% Brawler lendário aleatório 0,11% Reação angelical 4,33% Spray angelical 6,49% Ícone de jogador angelical 4,33% Visual Max Angelical 0,43% Visual Eugênio Angelical 0,43% Visual Colt Azul Angelical 0,43% Visual Nani Sininho 0,43% Visual Tara Azul 0,43% Visual Bonnie Unicórnio 0,43% Visual Angelo Dioniso 0,43% Visual Sandy Pesadelo 0,43% Visual Edgar Anjo das Trevas 0,11% Visual Edgar Portador da Luz 0,11% Visual Edgar Noturno 0,11%

Recompensas dos sorteios demoníacos