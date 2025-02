COMO OBTER VERDINHAS

Diariamente:

Vença modos de jogo com o modificador do Bob Esponja

Receba seu pagamento diário do Lula Molusco na loja

Visite o Siri Cascudo e confira as ofertas

Compre verdinhas usando gemas

LIBERE EL PRIMO BOB ESPONJA DE GRAÇA

E por falar em verdinhas, se você faz parte de um clube, vai reparar que agora existe a coleta do clube!

Cada verdinha que você e seus colegas do clube coletam vai para o total de coleta do clube.

São várias recompensas para desbloquear, e o prêmio final é o visual El Primo Bob Esponja!

Entre já em um clube e comece a coletar verdinhas!

NOVOS MODOS DE JOGO

APANHA ÁGUA-VIVA

Quer apanhar águas-vivas?

O campo de batalha está cheio de águas-vivas selvagens dando sopa. Ganha a equipe que captura mais águas-vivas!

Os jogadores capturam águas-vivas passando por cima delas e mantendo-as por 5 segundos. Caso seja derrotado durante esse período, o jogador solta a água-viva.

Após 5 segundos, a água-viva é coletada e adicionada à pontuação da equipe do jogador!

Depois que uma água-viva é coletada, não é mais possível soltá-la.

Sempre que o jogador pega uma água-viva, o temporizador de 5 segundos é reiniciado. Mantenha o equilíbrio na captura e na coleta!

COMBATE TRIPLO

É como o Combate Duplo, mas com mais uma pessoa!

Lute só ou com dois parceiros na arena de combate! Vence aquele que continua de pé no final. Colete cubos de energia para aumentar sua saúde e seu dano. As nuvens tóxicas se aproximam, então mantenha-se em movimento!

Assim como no Combate Duplo, enquanto resta um aliado vivo, você volta.

NOVOS BRAWLERS

MOE | Mítico | Destruidor

Moe é um rato cego que vivia nos esgotos do Starr Park até ser encontrado e adotado por Grom. Agora ele trabalha na equipe de manutenção do parque e usa sua escavadeira para explorar os túneis subterrâneos. Para o desespero do Ash, ele semeia o caos por onde passa.

ATAQUE BÁSICO: ROCHAS EXPLOSIVAS - Moe joga uma rocha que ricocheteia uma vez e se transforma em uma rocha menor. Cada rocha se despedaça em pedras ao atingir um alvo. As rochas e as pedras causam dano.

SUPER: ESCAVADEIRA DO MOE - Moe entra em sua fiel escavadeira e cava um túnel para um novo local, lançando Brawlers pelos ares e causando dano. Na escavadeira, ele ganha um ataque novo.

PODER DE ESTRELA: RICOCHETE

O ataque básico do Moe ricocheteia mais uma vez. O alcance do ataque permanece o mesmo.

PODER DE ESTRELA: AFINIDADE SUBTERRÂNEA

Enquanto está no subterrâneo, a escavadeira do Moe é mais veloz.

ACESSÓRIO: ACHADOS E PERDIDOS

Moe encontra alguns objetos no subterrâneo que aumentam a velocidade de recarga do Super em 50% por 5 segundos.

ACESSÓRIO: RATO RÁPIDO

Moe sai em disparada com a sua escavadeira a uma curta distância, destruindo qualquer parede no caminho.

FORMA DE SUPER: ESCAVADEIRA

ATAQUE BÁSICO: MEGAESCAVADEIRA

Moe começa a perfurar para a frente, ganhando velocidade de movimento e causando dano aos inimigos que estão no caminho.

SUPER: SALTAR FORA

Moe sai da escavadeira e retorna para a sua forma normal.

KENJI | Lendário| Algoz

Este samurai trocou a catana pelos utensílios de cozinha para cuidar do restaurante de sushi no Starr Park. Parece que ele está escondendo algo sobre o seu passado, mas seus sushis são tão deliciosos que ninguém se importa!

ATRIBUTO: este Brawler recupera saúde sempre que seus ataques causam dano a um adversário.

ATAQUE BÁSICO: CORTE CRUZADO

Kenji alterna seus ataques básicos entre golpes com a espada e investidas. As investidas causam dano em linha reta, e os golpes com a espada causam dano em uma grande área à frente dele.

SUPER: CORTES DE PRECISÃO

Kenji desfere cortes de precisão em uma área, causando dano pesado e ficando imune pela duração do Super.

PODER DE ESTRELA: TÁBUA DE CORTE

O ataque Cortes de Precisão tem alcance 30% maior.

PODER DE ESTRELA: DEFESA CULINÁRIA

Quando não sofre dano por 5 segundos, ele ganha uma redução de dano de 90% no próximo golpe recebido.

ACESSÓRIO: INVESTIDA PANKO

O ataque básico de Kenji usa somente investidas pelos próximos 3 segundos.

ACESSÓRIO: SUSHI CURATIVO

Kenji recupera instantaneamente 75% da saúde perdida nos últimos 3 segundos.

Novas hipercargas

POCO - MELODIA MEDICINAL O ataque Bis! cura em excesso e dá um escudo temporário proporcional à cura excedente. O escudo dura 5 segundos.

MORTIS - BUMERANGUE SANGUINÁRIO Transfusão agora volta ao Mortis, possibilitando o dobro de dano e de cura.

SQUEAK - GOSMA SALTITANTE As bolhas pegajosas do Super do Squeak agora quicam e dividem-se mais uma vez.

TARA - BURACO NEGRO A área do ataque Gravidade fica 20% maior.

NANI - PEEPÃO Peep cresce ao se mover!

WATTSON - NÍVEL 5 Desbloqueie uma melhoria nível 5: os disparos de Wattson SEMPRE se dividem e têm alcance maior!



NOVOS VISUAIS

Wattson Rei Esqueleto | Épico Wattson Esqueleto Sangrento | Cromático 1 Wattson Esqueleto Paladino | Cromático 2

Draco Cavaleiro Sinistro | Lendário

Mandy Malévola | Épico

Kit Gatuno | Épico

Nani Gan Ceann | Épico

Pearl Fortaleza Sombria | Super-raro

Poco Possuído | Mítico

Tema paralelo: Zumbis

Dynamike Decomposto | Super-raro

Gus Medonho | Super-raro

Pam Putrefeita | Épico

Tema paralelo: Festival da Colheita

Corvo Guardião Lunar | Mítico

Chester Guardião Lunar | Épico

Hank Guardião Lunar | Super-raro

Diversos

Fang Fã | Épico

Belle Dragontina | Épico | Visual MAKE por NanaBS

Brock no Estilo

Moe Emmental | Raro

Kenji Samurai Frutífero | Raro

Rico Jaqueta Vermelha | Raro

El Vamprimo | Raro

Colette Camisa de Força | Raro

Visuais prateados e dourados

Brock no Estilo Dourado

Brock no Estilo Prateado

Berry Dourado

Berry Prateado

Clancy Dourado

Clancy Prateado

BALANCEAMENTO DO JOGO

MELHORIAS (BUFFS)

Brock

Dano por foguete de hipercarga aumentado de 750 para 1000

Grom

Dano do ataque básico aumentado de 1060 para 1140

Velocidade de recarga do Super aumentada de 65 para 75 (de 6 para 5 golpes por Super)

Tick

Velocidade de recarga da hipercarga aumentada de 25% para 40%

Sprout

Dano do ataque básico aumentado de 980 para 1040

Stu

Saúde aumentada de 2900 para 3200

Willow

Escudo com controle de mente aumentado de 25% para 50%

Bea

Disparo carregado: multiplicador de dano aumentado de 250% para 275%

Spike

Saúde aumentada de 2400 para 2600

Gus

Dano do ataque básico aumentado de 1000 para 1120

Mandy

Escudo do poder de estrela Bala Dura aumentado de 30% para 40%

Ash

Custo de saúde do acessório Banana Podre reduzido de 25% para 10%

Penny

Saúde do canhão aumentada de 2800 para 3400

Tara

Sombras do poder de estrela: saúde básica das sombras de Tara aumentada de 3000 para 3400 e de 2400 para 3000

Lola

Dano do ataque básico aumentado de 260 para 280

ENFRAQUECIMENTOS (NERFS)

Clancy

Taxa de recarga do Super reduzida de 100 para 65

Velocidade de recarga do Super do ataque básico reduzida de 5 para 6 golpes

Fase 3: dano do Super reduzido de 900 para 760

Frank

Saúde reduzida de 7000 para 6700

Reforço de saúde do poder de estrela Esponja reduzido de 1400 para 1340

Multiplicador de dano do acessório Atração Irresistível reduzido de 100% para 50%

Meg

Dano do ataque básico na forma de robô aumentado de 170 para 150

Buster

Saúde reduzida de 5200 para 5000

Berry

Atributo: recarga do Super de cura reduzida de 75 para 50

Amber

Dano do acessório Órbita Flamejante reduzido de 2100 para 1890

Kit

Cura do acessório X-burger reduzida de 40% para 30%

Moe

Também vamos enfraquecer (nerfar) o Moe antes do lançamento:

Forma pequena: Dano do ataque básico aumentado de 500 para 600

O dano do Super e lançamento reduzido de 1000 para 800.

Escavadeira: Dano do ataque básico reduzido de 340 para 280

MUDANÇAS

Darryl

Darryl agora pode armazenar 2 recargas do Super

Gale

Dano do Super aumentado de 610 para 820

Modificadores ranqueados

Novo

ACESSÓRIOS SEM FIM: o uso dos acessórios é ilimitado, mas tem um tempo de espera de 15 segundos.

EMBALO: você ganha velocidade de movimento por um breve período ao atingir um inimigo.

Mudanças de domínio

Foi adicionado um desempenho mínimo necessário para poder obter pontos de domínio com uma batalha.

Isso foi feito para impedir que jogadores fiquem farmando pontos de domínio explorando o sistema atual, o que pode acabar com a diversão dos demais. Essa mudança não deve afetar a maioria das pessoas, que jogam normalmente.

Outras mudanças e correções