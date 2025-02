As novas temporadas do Ranqueado 2.0 começarão na terceira quinta-feira de cada mês. O primeiro Ranqueado 2.0 terá início imediatamente após a atualização de 25 de fevereiro e terminará no dia 16 de abril. A segunda temporada do Ranqueado 2.0 começará em 17 de abril, a terceira quinta-feira do mês de abril.