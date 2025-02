Corrigido um erro em que os robôs não atacavam o cofre no Caos Cibernético quando os jogadores se escondiam atrás de uma parede do Sprout

Corrigido um erro raro que impedia de jogar uma partida do Desafio do Campeonato caso o jogador tivesse quatro derrotas no desafio anterior e ainda se encontrasse numa sala de jogo