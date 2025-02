Você é o MELHOR BRAWLER do mundo?



Chegou a hora de descobrir quem são os melhores jogadores de Brawl Stars do mundo. É um enorme prazer anunciar o Campeonato Mundial de Brawl Stars 2019!



Inscreva-se com dois aliados para ter a chance de competir na final mundial na Coreia do Sul, além de poder ganhar parte do prêmio total de US$ 250.000!



Nos próximos dias, as partidas classificatórias terão início por todo o mundo. Em seguida, começarão as finais regionais, nas quais apenas oito equipes vencedoras se classificarão para a final mundial na Coreia do Sul em novembro!