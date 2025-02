Aqui está o que vai acontecer durante os próximos dias!



10 de Fevereiro - Metade dos jogadores terá uma Reação de coração GRÁTIS na loja! A outra metade receberá a reação de receber beijo -Você consegue encontrar sua outra metade em uma partida?

11 de Fevereiro - METADE DA LARANJA! Desafio em Dupla com o modificador de Cura - Vença com sua alma gêmea para obter 2 peças do Spray Coração. Os Sprays também estarão disponíveis na loja no dia 14/02.

14 de fevereiro - Lançamento da skin Sam Ursinho (por 29 gemas!)



A skin anterior de Brawlentines estará disponível por uma semana com desconto!



Divirta-se com o seu Brawlentines!