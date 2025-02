Devido a questões técnicas que vão além do nosso controle, na próxima atualização de Brawl Stars, nós iremos infelizmente ser forçados a encerrar o suporte para todos os dispositivos Apple e Android que estiverem utilizando OS com versões anteriores a iOS 11 e Android 7.0.

Se o seu dispositivo estiver utilizando um Sistema Operacional com versões anteriores ao iOS 11 e Android 7.0, você não conseguirá mais jogar Brawl Stars a menos que atualize para uma novo Sistema Operacional de iOS ou Android.

Por favor atualize para a versão de iOS11 (ou mais) ou Android 7.0 (ou mais) o quanto antes.

Instruções de como atualizar seu iOS podem ser achadas no Site de Suporte da Apple. Instruções de como atualizar sua versão de Android podem ser achadas no Site de Suporte do Google.

Para mais informações sobre conectar sua conta a uma Supercell ID ou transferir seu jogo para um novo dispositivo, favor olhar nossas Perguntas Frequentes.

Time de Brawl Stars