Prêmios turbinados!

Quem estiver assistindo de casa também terá acesso a recompensas no jogo, inclusive um novo tipo de recompensa. Pode se EMPOLGAR! Para ganhar as recompensas, assista e interaja com o programa ao vivo em https://event.brawlstars.com/. As apostas de disputas serão abertas alguns dias antes do primeiro dia do evento (24/11).

Algumas recompensas podem ser disponibilizadas futuramente na loja.

Ingressos

Todos que comparecerem à DreamHack Winter terão acesso à final mundial do campeonato de Brawl Stars, mas VOCÊ pode optar por um ingresso que inclui uma sacola de produtos do Brawl de valor superior a US$ 20 (enquanto durar o estoque). Basta comprar seu ingresso neste link. Não perca!

Equipes

As classificatórias da Final Mundial ainda estão em andamento. Fique de olho nas classificações, nos avisos das redes sociais e na Classificatória Final de 7 e 8 de outubro em https://event.brawlstars.com/.