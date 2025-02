Correção de bugs e atualização opcional para todos vocês! (iOs e Android)



Aqui está o que estamos consertando com a manutenção:







- Corrigido alguns problemas no Fute-Brawl relacionados à bola estar presa atrás do gol



- Corrigido alguns problemas de funcionamento da sala de amistosos











Temos também a atualização opcional, nela corrigimos:





- Corrigida uma falha que "crashava" o jogo em dispositivos com iOS 9



- Corrigido um problema que "crashava" o jogo relacionado ao efeito do líquido inflamável da Amber



- Corrigido um problema que causava a ausência dos efeitos de chama da Amber na tela de menu



- Corrigido um problema em que o antigo ícone do poder de estrela do 8-BIT aparecia ao invés do novo



- Corrigido um problema que impedia um jogador na sala de jogos de ser exibido corretamente



- Corrigido um problema que exibia um botão de canal redundante no Brawl TV



- Melhorias em algumas funcionalidades do Criador de Mapas





Lembre-se de que, dependendo da sua localização, pode levar algum tempo para que a Atualização Opcional esteja disponível em sua loja de apps do Google ou Apple.