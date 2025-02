Agora as classificatórias mensais serão em eliminação dupla, e tanto as classificatórias quanto as finais mensais usarão o formato de escolha e banimento de Brawlers da Luta por poder da liga de clubes e liga estelar.

Nós aumentamos a premiação e a estendemos para as finais mensais. Ou seja, as 8 equipes de cada final mensal agora poderão ganhar prêmio em dinheiro. No ano passado, apenas as 4 melhores equipes de cada região tinham direito a prêmio na maioria das regiões. O valor total da premiação do CMBS do ano todo será de quase US$ 2 milhões!

Treine suas habilidades no Nocaute, pois esse modo substituirá o modo Encurralado na lista dos mapas da competição. Teddie listou todos os mapas em uma única imagem além de mostrar a imagem de todos os mapas na sequência. Siga @brawl_esports (em inglês) para ficar por dentro das mudanças na lista ao longo do ano.

Nós alteramos a alocação de vagas regionais para a final mundial, e agora tanto América (hemisfério norte) quanto Leste Europeu e Ásia Central terão mais vagas! Todos os detalhes sobre essa e as outras mudanças estão no regulamento de 2022.

ASSISTA

Confira a final mensal no site do evento a partir do dia 5 de março para ganhar reações inspiradas no trailer de 2022. A cada mês, uma nova reação será liberada para os espectadores!