Depois de uma Grande Final INCRÍVEL dominando o placar perigosamente, os pontos foram apurados e ele, o grande Pitbullfera foi coroado o Grande Campeão do UCC 2021!

As partidas foram todas muito intensas, mas sempre ao mais alto nível de animação e competitividade, com a novidade surpresa de que a comunidade decidiu AO VIVO alguns banimentos e mapas, tornando tudo ainda mais INESQUECÍVEL.