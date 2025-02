Lista de recompensas:



29/01 - 2 Megacaixas

30/01 - 500 Moedas

31/01 - 500 Token Double

01/02 - Reação do Saco Vermelho

02/02 - Reação da Flor

03/02 - Reação do Leque

04/02 - 500 Moedas

05/02 - Megacaixa

06/02 - 200 Pontos de Poder Coringas

07/02 - Megacaixa + Reação da pipa



As Reações estarão na loja até dia 07/02, mas todo o resto irá expirar depois de 24h. Não esqueçam de coletar essas recompensas diariamente!