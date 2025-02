Para o Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos aumentando a conscientização sobre o Sapo Arlequim encontrado nas densas selvas da Amazônia, por meio do nosso evento "Save the Frogs".

Esses anfíbios coloridos estão à beira da extinção, com mais de 40% das espécies tendo desaparecido de seus locais conhecidos. A mudança climática e a perda de biodiversidade são dois lados da mesma moeda, ambos em risco devido às atividades insustentáveis que realizamos como seres humanos. Desde o corte de florestas para abrir espaço para a agricultura e a pecuária, ou mesmo para o desenvolvimento urbano, até a pesca excessiva e a mineração, tudo isso afeta os animais selvagens, as plantas e os ecossistemas ao nosso redor.

Com nossa participação na Green Game Jam da Play for the Planet, esperamos conectar os jogadores à natureza e compartilhar conhecimento sobre o papel fundamental que a natureza desempenha em nossa saúde e bem-estar. Tudo está conectado em nosso planeta. A natureza nos dá a água em nossas torneiras, a comida em nossos pratos e muito mais. Sem um planeta saudável, tudo fica muito mais difícil para todos nós.

Todos nós podemos fazer uma contribuição positiva aprendendo mais sobre os efeitos da mudança climática e nosso impacto no ambiente ao nosso redor. Leia mais aqui: https://www.milkywire.com/greengamejam/supercell/brawl-stars-amazon

E se você gostou desse evento, VOTE para que o Brawl Stars vença o prêmio Escolha do Jogador do Green Game Jam: https://greengamejam.playing4theplanet.org/participants/brawl-stars