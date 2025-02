Corrigido alguns efeitos visuais de uma área que continuavam visíveis mesmo após o reinício do jogo depois de um gol no Fute-Brawl

A interação dos projéteis do Sprout com os trens do mapa está melhorada

O acessório “Gancho” do Carl não causa mais o dobro de dano no alcance máximo

O Carl não conseguirá mais atravessar paredes ao terminar o efeito do acessório “Gancho” no meio da água

Correção no acessório “Holograma” do Leon que não exibia o estado corretamente quando o Leon não estava visível. Além disso, o super indicador do holograma permanecerá do mesmo modo quando o Leon acionou o acessório, em vez de sempre copiar o seu estado atual