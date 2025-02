Olá Brawler!

Durante o dia de hoje será feita uma manutenção no jogo e lançada uma atualização opcional para corrigir alguns erros e introduzir no jogo missões para o Amigo Roubado. A atualização opcional será lançada em diferentes horários para cada região, então fique atento à sua Play Store ou App Store. Confira as mudanças:

Atualização Opcional



Corrigido: Missões Sociais desapareciam do menu de Missões caso fossem as únicas Missões Sazonais disponíveis.

Corrigido um problema que fazia com que os controles parassem de responder na Sala de Treinamento ao selecionar “Alterar Controles”.

Corrigida uma falha relacionada a emojis que acontecia com jogadores saindo e entrando em uma sala de jogos

Corrigido um problema que impedia que algumas músicas de batalha fossem tocadas corretamente

Corrigido um problema textual com o Darryl Mascote

Corrigido: jogo travando ao abrir em dispositivos iOS 9 (problema apenas com iOS)

Corrigido: travamento durante a prorrogação do Fute-Brawl (problema somente para iOS)

Corrigido: ausência de ícone de skins das Festas Brawl no menu do Brawler (problema apenas para iOS)

Corrigido um problema no Criador de Mapas em que uma área totalmente vermelha era exibida após pressionar “Limpar Tudo” e tentar salvar o mapa (problema apenas para iOS)

Manutenção