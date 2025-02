Por que você não dá as recompensas do Caminho dos Troféus para todos?



O bug afetou as pessoas de forma inconsistente, o que significa que deu um conjunto de recompensas aleatórias com base no número de Troféus que os jogadores tinham. Portanto, é possível que alguns jogadores com menos troféus tenham mais recompensas do que jogadores com mais troféus. A compensação recompensará as pessoas com base no seu próprio progresso. Quanto mais troféus você tiver, mais você receberá (com base nos níveis de troféus, para cada 2.500 troféus a partir de 5.000 troféus totais).