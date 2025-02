Ash Carga de Fúria (Poder de Estrela) - Agora aumenta a fúria ganha por acertar um ataque em um adversário para 200% (era de 100% anteriormente)

Reduzida a fúria ganha por receber dano. Barra de fúria precisa agora de 125% do máximo de vida retirada (era de 75% anteriormente)





Ash tem sido bastante decente no geral, no entanto, a recompensa de bater em inimigos versus levar dano tem sido um pouco desbalanceada. Descontrole (Poder de Estrela) tem vindo a ser bastante mais usado, e com melhor efeito que Carga de Fúria (Poder de Estrela), dessa forma ao lhe dar um buff enquanto diminuímos de forma geral os seus ganhos de Fúria do dano, significa que Ash terá de acertar mais ataques para ficar realmente furioso.

Frank Atração Irresistível (Acessório) - agora também aumenta em dobro o dano do ataque para além de puxar os inimigos.

Fone Antirruído (Acessório) - O Acessório dá agora também imunidade ao suplex do Acessório do El Primo.





Fone Antirruído é um grande Acessório, excepto contra o suplex do Acessório do El Primo. Mudamos isso para uma maior consistência, resultando em um pequeno Buff. O El Primo não ficou contente com essa mudança.

Atração Irresistível (Acessório) tem sido uma escolha bem menos popular no geral. Esperamos dar-lhe um pequeno buff e torná-lo uma opção mais viável.

Griff Crédito Empresarial (Poder de Estrela) - Aumentado a recuperação da saúde perdida para 10% (era 7% anteriormente)





O Poder de Estrela “Crédito Empresarial” do Griff tem sido largamente deixado fora de comissão (hehe) em comparação com o outro Poder de Estrela “Aceita Bala?”. Bons jogadores de Griff devem conseguir agora pressionar de forma constante e melhor os seus oponentes com o aumento na recuperação de saúde, algo que sempre foi a intenção inicial dele.

Meg Meg fica agora com 33% da quantidade de ataques dela quando o seu robô é destruído (era 0 anteriormente)





Ao dar um pouco de ataque à Meg quando o seu robô é destruído permitindo que ela lute de volte e consiga acabar com oponentes com a vida baixa e tornará a transição significativamente melhor.

Jacky Aumentado a base de Vida para 5000 (era 4600)

Aumentado o rácio de carga do Super para 4 hits (era 5 anteriormente)

Retirado o Escudo da ativação do Escudo



Jacky está em um bom lugar depois da mais recente ronda de mudanças. Queríamos remover o resto do seu antigo Super (o escudo) e compensá-lo dando de volta o seu nível de vida prévio. O super dela demora agora 4 hits para se carregar, como demorava antes do nerf mantendo dessa forma a consistência).

Mortis Reduzido os pontos de saúde recuperados pelo uso do Coleta Sinistra (Poder de Estrela) em 400 (1800->1400)





As mudanças feitas no Mortis foram em geral um grande sucesso, e lhe deram uma maior jogabilidade em todos os aspectos sem a necessidade de um Poder de Estrela. Como resultado no entanto, a sua Coleta Sinistra tem sido um pouco demasiado… Sinistra, assim que lhe demos um pequeno Nerf na esperança que as mudanças já efetuadas no Poder de Estrela “Bote Letal” a tornem em uma escolha mais atrativa.

Brock Reduzido a velocidade do projétil do seu ataque principal em 11%





Depois de deixarmos a poeira assentar ficou claro que os novos foguetes explosivos do Brock são bastante efetivos. Ao baixar a velocidade dos projéteis um pouco poderá criar mais oportunidades de evitar o dano em splash, e irá recompensar quem tem melhor pontaria para jogadores experientes com o Brock.

Leon Pirulito Furtivo (Acessório) - Os pontos de saúde do Acessório vão decrescendo ao longo de 20 segundos



Leon tem subido em popularidade largamente devido ao fato de seu Pirulito providenciar extrema utilidade. Apesar de poder ser dado um counter decente com o uso de Lançadores, tinha o mesmo problema que o Totem do Bo no qual, em algumas partidas e equipes, providenciava demasiado valor.

Ao lhe dar esse decaimento de pontos de saúde (exatamente como no Totem do Bo) significa que os jogadores de Leon terão de escolher mais cuidadosamente quando e como o usar.





Outros

Agora é possível ver durante uma partida se um jogador tem um Acessório. É visível debaixo do Brawler, no mesmo círculo que o Poder de Estrela é mostrado.



A capacidade dos Clubes criados depois dessa atualização é reduzida de 100 para 30 membros. Clubes que ainda tenham mais de 30 membros não serão reestruturados com esta atualização, mas sim, na que virá em Novembro.



Bugs Solucionados