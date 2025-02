Foi aplicada hoje uma atualização de balanceamento em alguns Brawlers, e também na Vitória Épica do modo Roubo, na Sede de Poder. Confira as mudanças:



BUFF



Jessie



• Aumentada a velocidade do projétil no Ataque Principal em 10% (Apenas a velocidade inicial foi alterada. A velocidade do projétil depois de rebate se mantém inalterada.)

• Aumentada a vida da torreta, de 2800 para 3000

EMZ

• Aumentada a cura por inimigo do Poder de Estrela “Blogueirinha”, de 200 para 300



Pam

• Aumentada a Vida, de 4300 para 4500



Sandy

• Aumentado o dano do Poder de Estrela “Areia Grossa”, de 40 para 120 pontos de dano por segundo



Tara

• Aumentado o dano infligido pela sombra do Poder de Estrela “Portal Sombrio”, de 600 para 800





NERF



8-BIT

• No Poder de Estrela “Vida Extra”, foi diminuída a duração do escudo de invulnerabilidade após o renascimento, de 3 para 2 segundos.



Darryl

• Diminuída a duração do escudo no Poder de Estrela “Tambor de Ferro”, de 3,5 para 3,0 segundos





BALANCEAMENTO GERAL



Sede de Poder / Roubo

• Vitória Épica: Requerimento de vida do cofre reduzida de 80% para 60%