Manutenção | 15 de agosto

Mudanças de Balanceamento

Buffs

Hank HP base aumentada de 5000 → 5400 Aumento do dano do Super de 1000 → 1320

Doug Supercarga diminuída (ainda 5 golpes → nenhuma mudança efetiva) HP base aumentada de 4800 → 5000 Super agora pode atravessar paredes Alvos ressuscitados têm 100% HP (acima de 50%)

Rosa Traço de tanque adicionado (carrega o super com dano recebido)

Bull Dano base aumentada de 400 → 440 Como resultado, ligeiro aumento da carga do Super

Gale HP base aumentada de 3600 → 3800

Jacky Engrenagem de velocidade aumentada em 5% (de 20% → 25%) e duração em 1s (3s → 4s)





Nerfs

Shelly Velocidade de movimento de Muito Rápido → Rápido

Cordelius Cordelius não carrega mais o Super no Reino das Sombras Cordelius não pode mais usar Super no Reino das Sombras Redução do tempo de silêncio do Cogumelo Venenoso de 1,5s → 1s

Corvo Redução de dano do Poder de Estrela de 25% → 20%





Correções de bugs

Corrigida uma falha que estava acontecendo ao abrir o jogo

Manutenção & Atualização opcional para Android | 30 de junho

Corrigido um problema raro com o calendário de login.

Corrigidos vários problemas com elementos ausentes dos ambientes de Zona Estratégica.

Sobre os problemas com as compras dos Sprays de Esports, reembolsaremos as Gemas aos jogadores que compraram por acidente, o mais rápido possível, provavelmente ao longo da próxima semana. No momento, não temos tecnologia para remover os Sprays das contas, então isso será feito posteriormente.



Atualização opcional para iOS | 29 de junho

Uma nova atualização opcional está agora disponível para dispositivos iOS. Certifique-se de baixar a versão mais recente do jogo na App Store para corrigir os seguintes problemas:

Corrigida uma falha que às vezes acontecia no final de uma batalha.

Removido um botão de compra redundante para Sprays de Esports no menu de Sprays dos Brawlers.

Corrigido o Visual padrão de Bonnie.

Corrigidos os marcadores de Missão sendo visíveis em Eventos sem uma Missão ativa.

Também lançaremos uma atualização opcional para dispositivos Android em breve para resolver esses problemas.

Manutenção | 28 de junho

Corrigidos os mapas do Criador de Mapas que estavam usando um ambiente incorreto.

Corrigido um bug em que o limite do mapa era ultrapassado pelos Brawlers na prorrogação no Fute-Brawl.

Corrigidas as vitórias do Combate não sendo contabilizadas para o progresso do Sorteio Starr.

Corrigido o tornado do Acessório do Gale sendo hostil para amigos.

Corrigidas as minas de Bo sendo ilimitadas.

Além disso, estamos investigando um problema contínuo com alguns Sprays de Organizações de Esports, então estamos desativando as compras desses Sprays enquanto tentamos encontrar a melhor solução para isso.

Atualização: estamos cientes de um bug em que as vitórias do Combate não contam para os Fragmentos Starr e a equipe está procurando uma solução para isso. As vitórias ainda estão funcionando bem para todos os outros modos!

Novo Brawler: Cordelius (Cromático)

Atributo: Carregamento de Super por Proximidade Cordelius carrega o seu Super ao ficar perto de Brawlers inimigos.

Ataque: Cogumelos Cordelius atira 2 cogumelos com sua ferramenta de jardinagem em um curto alcance à sua frente, causando dano aos inimigos atingidos.

Super: Outra Dimensão Cordelius atira um cogumelo sombrio que atravessa muros. O Brawler atingido e Cordelius são levados ao Vale das Sombras por 8 segundos ou até um dos dois morrerem. Cordelius ganha 20% de velocidade de movimento e 30% de velocidade de recarga dentro do Vale das Sombras.

Acessório: Replantio Cordelius salta sobre uma área do terreno rapidamente.

Acessório: Cogumelo Venenoso O próximo ataque de Cordelius atira um cogumelo venenoso que impede o inimigo de atacar por 1,5 segundos.

Poder de Estrela: Combomelos Se Cordelius acertar o segundo cogumelo no mesmo alvo, o segundo cogumelo causa 30% de dano extra.

Poder de Estrela: Reino do Cogumelo Ao entrar no Vale das Sombras, Cordelius gera 3 cogumelos que curam aliados e causam dano aos inimigos em 1090 pontos de vida ao serem coletados.



Cordelius será lançado como parte das recompensas do Brawl Pass (patamar 30) durante a temporada da Floresta Encantada.

Novo Brawler: Doug (Mítico)

Ataque: Ataque de Fome Doug causa dano a inimigos e cura aliados nas proximidades. Quanto mais perto estiverem, maior o efeito causado. O valor da cura é 50% do valor do dano.

Super: Repeteco Doug melhora ele mesmo ou um aliado que dura 2 segundos. Se o Brawler com o Buff for derrotado nesse tempo, ele renascerá com 50% de saúde no mesmo lugar.

Acessório: Salsicha em Dobro O próximo Ataque de Fome (ataque básico) só cura aliados, sem causar dano aos inimigos. Mas dobra a cura!

Acessório: Mostarda extra O próximo Ataque de Fome (ataque básico) só causa dano aos inimigos, sem curar aliados. Mas dobra o dano!

Poder de Estrela: Fast Food Aliados renascidos ganham 30% a mais de velocidade de movimento por 3 segundos após o ressurgimento..

Poder de Estrela: Buffet Livre O Ataque de Fome agora também cura o Doug, mas apenas com 20% de eficácia.



Doug estará disponível para compra na loja no início de Agosto.





Novos Visuais

Temporada: FLORESTA ENCANTADA

8-Bit Casa Assombrada (149 Gemas / 5.000 Blings)

Chester Espírito da Mata (79 Gemas / 2.750 Blings)

Lou Troll de Pedra (149 Gemas / 5.000 Blings) | Visual da liga Estelar

Janet Fada Sombria (149 Gemas / 5.000 Blings)

Os Visuais da Floresta Encantada estarão disponíveis no início de Julho após o início da Temporada.

Tema paralelo: Mar está para Piratas!

Meg Alodonte (199 Gemas)

Griff Baú Submerso (149 Gemas / 5.000 Blings)

Wattson Kraken (149 Gemas / 5.000 Blings) | Visual do Supercell MAKE (Feito por Steamfish)

Bibi Pirata Amaldiçoada (149 Gemas / 5.000 Blings)

Os Visuais do tema paralelo estarão disponíveis em meados de Agosto.

Repaginações!

Corvo Fênix (299 Gemas) | Incluindo uma nova dublagem

Carl Barba Negra (39 Gemas / 1.500 Blings) | Cromática (Carl Capitão | pré-requisito)

Tara Azul (29 Gemas / 1.000 Blings)

Penny Espacial (Indisponível)

Os Visuais repaginados estarão disponíveis no lançamento da Atualização.



Outros

Bonnie Unicórnio (29 Gemas / 1.000 Blings) | Disponível na loja em meados de Agosto

Bonnie Craque (29 Gemas / 1.000 Blings) | Disponível na loja em meados de Agosto (durante a celebração da Copa do Mundo feminina)

Doug Dragão (29 Gemas / 1.000 Blings) | Disponível no início de Agosto quando Doug for lançado

Cordelius Chapéu Venenoso (29 Gemas / 1.000 Blings) | Disponível no início de Julho quando Cordelius for lançado

Cordelius Mente-Esporo (149 Gemas / 5.000 Blings) | Disponível como recompensa no Patamar 70 do Brawl Pass





Engrenagens

Nova Engrenagem: Supertorreta (Mítica)

Aumenta a cura da Torreta da Pam em 20%

Disponível para Pam



Itens de Personalização

Reações

Reações do Cordelius

Reações do Cordelius Mente-Esporo

Reação do Doug

El Brown

Penny Espacial, 8-Bit do Faroeste, Jacky de Jet Ski, Byron Mago, Buzz Diretor,

Perigo de Cogumelo, 8-Bit Casa Assombrada, Lou Troll de Pedra, Janet Fada Sombria, Chester Espírito da Mata

Crow Fênix

Relíquia de Caveira, Baú de Pirata, Gancho (2x), Meg Alodonte, Wattson Kraken, Bibi Pirata Amaldiçoada, Griff Baú Submerso

Cartão Vermelho, Cartão Amarelo, Vuvuzela, Apito

Parque Aquático Velocirapids (4x)

Equipes de E-sports (2x)

Liga de Base de E-sports

Coroa de Criador



Novos Sprays

Cordelius

Doug

Meg Alodonte, Wattson Kraken, Bibi Pirata Amaldiçoada, Griff Baú Submerso

Cogumelo Tóxico, 8-BIT Casa Assombrada, Lou Troll de Pedra, Janet Fada Sombria, Chester Espírito da Mata

Corvo Fênix, fogo de fênix

Boias do Parque Aquático Velocirapids (4x)

Equipe de e-sports (10x), espectador de e-sports (2x)



Ícone de Perfil

Floresta Encantada, Cogumelo Encantado, 8-BIT Casa Assombrada, Lou Troll de Pedra, Janet Fada Sombria, Chester Espírito da Mata

Corvo Fênix, fogo de fênix

Maré está para piratas, Meg Alodonte, Wattson Kraken, Bibi Pirata Amaldiçoada, Griff Baú Submerso

Fute-Brawl de ouro

Velocirapids



TÍtulos

Tóxico (Cordelius)

Salsichão (Doug)

Mudanças de Balanceamento

Um problema recorrente com Poder de Estrela e Gadgets é que geralmente um deles é péssimo. Nosso objetivo com essas mudanças é tornar ambos interessantes o suficiente para que possam ser usados ​​em diferentes construções ou estratégias! Além disso, alguns buffs necessários para Maisie e nerfs merecedores de Hank.

Melhorias (Buffs)

Maisie Aumentada a velocidade básica do projétil Direção do Acessório foi invertida Poder de Estrela - Precisão Cirúrgica - Bônus de dano de 10% → 20%

Ash Poder de Estrela - Descontrole - Velocidade de recarga de 30 → 40 % Acessório - Banana Podre - De 40% redução de saúde para obter 40% de fúria → para 25% de redução de saúde para obter 40% de fúria

Belle Poder de Estrela - Estado de Choque - Impedimento de recarga dos inimigos de 3 → 5 segundos

Gray Poder de Estrela - Lesão Ilusória - Redução do dano na saúde máxima de 25 → 75% Poder de Estrela - Lesão Ilusória - Negação de Dano - 25% → 50%

Dynamike Acessório - Giro Explosivo - Dano de 1200 → 2000

Mortis Acessório - Pá Rodopiante - Dano de 1300 → 1500

Rico Acessório - Disparador Múltiplo - Dano de 320 → 800

Lola Poder de Estrela - Alegria dos Fãs - Restauração da saúde de 100 → 150

Fang Acessório - Pipoca Explosiva - Dano de 500 → 750

Sandy Acessório - Sonífero - Demora de 2s→1.5s

Spike Poder de Estrela - Solo Fértil - Restauração de saúde de 800 → 1000 Acessório - Bomba de Espetos - Dano de 520 → 800

Emz Acessório - Laquê Letal - Penalidade de dano de 20% → 10%

Bibi Acessório - Megagrude - Duração do desaceleramento de 2 → 3s

Gus Acessório - Troca de Alma - Auto dano 15 → 5%

Squeak Poder de Estrela - Reação em Cadeia - Dano de 10 → 20%

Carl Acessório - Rastro Flamejante - Dano de 1200 → 2000

Bea Acessório - Colméia Colérica - Dano máximo de 600 → 1000

Amber Acessório - Órbita Flamejante - Dano de 500 → 1000

Buster Acessório - Cinto de utilidades - Cura de 500 → 750

Mandy Poder de estrela - Bala dura - Redução de dano de 20% → 30%

Bonnie Acessório - Colisão - Dano de 300 → 1000





Enfraquecimentos (Nerfs)

Hank Poder de estrela - Vai explodir - Velocidade de movimento de 20% → 10% Agora Hank ficará visível nos arbustos enquanto carrega seu Ataque Básico



Mudanças em Mapas, Modos de Jogo e Troca de Eventos

Geral

Modo temporário: Empurra e Puxa está de volta com algumas alterações muito pedidas! Agora você pode atirar e caminhar através do carrinho

Paredes indestrutíveis agora são destruídas na prorrogação (não são mais tão indestrutíveis)!

Novo evento especial: Domínio doido (+50% de domínio obtido)

Redefinição da temporada da liga estelar

Levando em conta seus comentários e a redução de recompensas, decidimos mudar a redefinição da Temporada de Liga Estelar mais uma vez. Não haverá mais uma redefinição completa nas divisões entre Bronze I e Ouro III. Os jogadores retornarão ao ponto médio das divisões. No entanto, além dessas divisões, a redefinição será mais drástica. Jogadores entre as divisões Mítica II e Mestres voltarão para Mítica I.



Com a comunidade

Você votou no jogo, e os resultados são:

Caça ao chefe - 41% (vencedor)

Extermínio - 24% (vencedor)

Duelos - 18%

Volei-Brawl - 16%

Comentário sobre Extermínio:

Recebemos vários comentários dizendo que Extermínio e Caça-Estrelas são praticamente o mesmo Modo de Jogo: mesmo objetivo com diferenças sutis. Então decidimos pôr à prova: qual dos modos é mais popular no dia a dia dos nossos jogadores?

Os dois modos vão estar no ar durante os mesmos dias (com uma pequena diferença de tempo por motivos técnicos) e colocaremos os mesmos mapas nos dois modos todo dia. Usaremos o resultado para decidir qual dos modos ficará se alternando com Nocaute daqui para frente





Caça-Estrelas Adições Destino Fatídico (novo, anteriormente usado em Extermínio) Paraíso do caçador (novo, anteriormente usado em Extermínio) Remoções Eminente Ruínas do templo

Fute-Brawl Adições Centro do palco Pintando o pinball Remoções Quicada extra Salto

Pique-Gema Adições Ilumina Arapuca mortal Remoções Ângulo agudo Centro sólido

Roubo Nenhuma mudança!

Zona Estratégica Nenhuma mudança!

Nocaute Nenhuma mudança!

Combate Adições Caverna convulsiva Invasão da ilha Remoções Limite invariável Lago de ossos

Caça ao Chefe Adições Frações (novo) Desvio (novo) Círculo da morte (novo) Campos envenenados (novo)

Extermínio Adições Destino fatídico Paraíso do caçador Tocaia Canal grande Estação seca Bolo em camadas Campo de tiro Pradaria traiçoeira

Empurra e Puxa Adições Todos a bombordo (novo) À prancha (novo) Baú de Davy Jones (novo) Nó firme (novo)

Ranqueado (Liga Estelar - Liga de Clubes) Caça-estrelas Campo de tiro Canal grande Destino fatídico Fute-Brawl Tiro livre Tiro de meta Pintando o pinball Pique-Gema Mina rochosa Fliperama de cristal Arco duplo Roubo Ravina kabum Zona segura Pit stop Zona Estratégica Anel de fogo Besouros brigões Zona livre Nocaute Garganta do braço dourado Fênix flamejante Rocha da Belle







Mudanças no ambiente de mapas

Adições:

Floresta Encantada (novo)

Velocirapids

Arena de Fute-Brawl

Barco do Darryl

Remoções:

Show de Acrobacia + Show de Acrobacia (Combate)

Salão de jogos + Salão de jogos (combate)

Luta nas Profundezas





Novidade: Sorteios Starr diários

As caixas não estão de volta, mas a emoção está!

Basta vencer partidas para obter recompensas aleatórias com os sorteios Starr!

Você ganha sorteios Starr na 1ª, 4ª e 8ª vitórias do dia, totalizando até 3 sorteios Starr por dia!

As recompensas incluem: Moedas, Pontos de Poder, Vales, Blings, Duplicadores de Fichas, Brawlers, Reações, Sprays, Ícones de Perfil, Poderes de Estrela, Acessórios e até Visuais!

Não estarão entre as recompensas: Gemas, Vales Cromáticos, Visuais de 199 e 299 Gemas e Engrenagens (de nenhuma raridade)

Além disso, há um conjunto de Reações Starr que só pode ser obtido nos sorteios Starr.

Liberado com 50 troféus (automaticamente, não é pelo Caminho de Troféus)

Para que os sorteios Starr sejam empolgantes nas raridades mais altas, tivemos que redistribuir as recompensas do jogo para manter o equilíbrio. Com isso, algumas recompensas da Liga Estelar, Liga de Clubes e Brawl Pass agora são disponíveis no sorteio Starr.

Além de realocar as recompensas, também aumentamos a quantidade de recompensas recebidas em cerca de 20%.

Agora você ganha mais recompensas no geral se continuar jogando a mesma quantidade de partidas de antes.





Mudanças: Recompensas da Liga Estelar

Metade das recompensas da liga estelar será transferida para os sorteios Starr diários.

A recompensa em bling de todos os patamares foi reduzida em 50%.





Mudanças: Recompensas da Liga de Clubes

Metade das recompensas da Liga de Clubes será transferida para os sorteios Starr diários.

Recompensa em Moedas do Clube de todos os patamares foi reduzida em 50%. Isso afeta as semanas com Liga de Clubes e com missões do Clube







Mudanças: Recompensas do Brawl Pass

Parte das recompensas do Brawl Pass será transferida para os sorteios Starr diários.

Os Vales recebidos no Patamar grátis serão reduzidos de 95 para 70.

Usaremos o resultado para decidir qual dos modos ficará se alternando com Nocaute daqui para frente. De 145 para 50 Moedas De 42 para 20 Pontos de Poder De 25 para 5 Vales







Mudanças nas Missões

Os seguintes tipos de Missões foram removidos do jogo: Social: jogue em equipe Modo de jogo: Curar X de saúde Pique-Gema: segure gemas por X segundos Caça-Estrelas: complete X partidas com 4 ou mais estrelas Fute-Brawl: passe a bola X vezes Nocaute: vença X rodadas sem perder

Novos tipos de Missão: Missão de vitória com mais de um Brawler (o jogador pode escolher entre 3 Brawlers) Substituirá algumas Missões semanais de terça e quinta de Brawler único Um dos 3 Brawlers será um Brawler que você tem com poucos troféus Missão de vitória com mais de um Modo de Jogo (o jogador pode escolher entre 2 modos de jogo) Substituirá algumas Missões semanais de terça e quinta de modo de jogo único Ela sempre terá um modo de jogo ativo Ao trocar uma Missão de múltipla escolha, a nova Missão também será de múltipla escolha do mesmo tipo

Agora o menu de Missões fica disponível diretamente na interface da página inicial (ao lado do Brawl Pass) O botão da Trilha Estelar será colocado perto do botão de Brawlers O progresso de fichas diárias será movido para a página de Missões

O progresso de Missões exclusivas do Brawl Pass pago será salvo mesmo que o Brawl Pass não tenha sido comprado Para coletar as recompensas do Brawl Pass exclusivo, ainda é preciso comprá-lo.



Novidade: recompensas de boas-vindas de volta

Dependendo de sua quantidade de troféus, quando um jogador voltar depois de um longo período de ausência, ele receberá recompensas e terá uma experiência única para recuperar o tempo perdido.

As recompensas recebidas são baseadas em uma porcentagem do progresso estimado se o jogador tivesse continuado ativo.

Além disso, todos os jogadores em atividade terão um calendário único de 7 dias. O calendário ficará disponível por tempo limitado depois desta atualização.





Novidade: Evento de lançamento dos sorteios Starr - calendário de 7 dias

Jogadores com mais de 125 troféus e ativos no jogo terão um calendário de login de 7 dias. Já os jogadores que voltaram a jogar agora terão uma experiência de "boas-vindas de volta".





Correções de erros

Correções e melhorias de erros menores

Outros