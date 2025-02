Manutenção | 12 de Junto

Mudanças de Balanceamento

Hank

Dano do ataque principal reduzido de 2000 → 1800

Saúde base reduzida de 6000 → 5000

Correções de bugs

Corrigido um bug em que Hank estava recebendo muito poder de fontes de buff (Cubos de energia, Gear, etc.)

Corrigida a escala de Super dano de Hank ao melhorar o Brawler

Corrigido um bug que ocorria quando Hank usava o Super bem em cima de um Brawler e causava mais dano do que deveria

A carga do Super de Hank agora escala de acordo com o dano causado

Corrigido o áudio de Hank ao receber dano

Manutenção | 06 de Junho

Mudanças de Balanceamento

Buffs:

Tara

Dano básico por carta: 440 → 480

Cartas para o Super: 12 → 11

Mortis

Dano básico: 900 → 940

Willow

Inimigos controlados mentalmente agora não carregam seu Super através do dano causado quando estão sob o controle mental da Willow.

Aumento do alcance do super: 23 → 25

Willow agora recebe 25% menos dano ao controlar mentalmente um inimigo.

8-bit

Saúde base: 4800 → 5000



Nerfs:

Janet

Acessório Som na Caixa - Saúde da Torreta: 1500 → 1000

Acessório | Som na Caixa - Deterioração da Torreta: 50 por mil → 100 por mil (100 Saúde por segundo)

Dano base: 1000 → 940 Acertos para o super: 6 → 7

Max

Saúde: 3200 → 3000

Dano: 340 → 320

Super: 13 tiros → 14 tiros

Meg

Saúde do Robô: 4000 → 3700

Acessório | Recarga Elétrica - 450 → 300 de cura

Shelly

Poder de Estrela | Xeque-mate - Desaceleração: 4,5 → 2 segundos

Saúde base: 3800 → 3700

Surge

Acessório | Escudo Energizador - Duração: 5 → 2 segundos

Acessório | Escudo Energizador - Redução de dano: 80 → 50%

Penny

Acessório | Barril de Sal - Saúde: 2000 → 1500

Saúde base: 3400 → 3200

Ash

Saúde base: 5400 → 5200

Bea

Recarga do Super: 3 munições → 4 munições

Correção de Bugs

Corrigido um problema de controle mental para Willow em Fute-Brawl

Correção de problema que resultava em Hank causando valores de dano inconsistentes

Atualização opcional do Android | 31 de maio

Adicionado um botão que permite aos jogadores fechar a mensagem de oferta do Visual da Liga Estelar ao desbloqueá-la.

Manutenção | 23 de maio

Alterações na redefinição de troféus:

A duração da Temporada de Troféus aumentou de 2 semanas para 4 semanas.

Redefinição do Brawler reduzida de 20 para 10 Brawlers.

Adicionado um limite “extra” a cada 25 Troféus após 500 Troféus (vai até 1000 Troféus).

Diminuiu o número de Troféus que você perde (Seu limite atual -1 Troféu), por ex. 750-774 troféus serão redefinidos para 749 troféus, por ex. 1450-1499 troféus serão redefinidos para 1449 troféus

As recompensas por Brawler agora são de 4 Bling (501-524 Troféus) até 64 Bling (1500 Troféus+) por Brawler.

Todas as alterações se aplicam à temporada atual, que agora vai até segunda-feira, 12 de junho

Mudanças de Balanceamento

Engrenagem de Visão: Não revela mais a invisibilidade concedida por habilidades (Sandy Super, Leon Gadget, Super do Leon)

Manutenção | 15 de Maio

Mudanças de Balanceamento

Buffs

Chester Saúde base: 3300 -> 3500

Mr. P Saúde base: 3000 -> 3400



Nerfs

Bea Multiplicador de dano de tiro carregado: 275% -> 250% (3300 -> 3000 Dano no Nível de Poder 11)

Penny Saúde base: 3600 -> 3400

Amber Engrenagem Mítica: Quantidade de lentidão reduzida de 20% -> 10%

Meg Poder de Estrela: Campo de Força Duração: 30 seg -> 10 seg Duração do Dano: 35% -> 25%

Janet Saúde base: 3400 -> 3200

Grom Saúde base: 3000 -> 2800



Correções & Melhorias

Corrigido um problema em que as estatísticas de fim de batalha mostravam informações incorretas em alguns modos de jogo

Estamos testando uma medida para reduzir a quantidade de Brawlers duplicados no Combate (chega de Apocalipse de Meg!)

Manutenção | 03 de Maio

Corrigidas as recompensas de redefinição da Temporada da Liga Estelar com base no progresso do jogador na temporada anterior da Liga Estelar.

Manutenção | 27 de Abril

Estamos fazendo várias correções para problemas relacionados ao novo Catálogo, travamentos e muito mais. Essas correções serão introduzidas por meio de uma Atualização Opcional, portanto, para aplicá-las, certifique-se de baixar a versão mais recente do jogo na Google Play Store ou na App Store!

Correções na atualização opcional:

Corrigidos os Destaques de fim de batalha travando em algumas situações;

Corrigido o conteúdo antigo do Brawl Pass aparecendo no Catálogo;

Corrigido o ícone do Jogo aparecendo quebrado em alguns sistemas Android;

Corrigida a localização do Poder de Estrela do Grey;

Corrigida a notificação vermelha “Novo” aparecendo presa sobre o ícone da Loja;

Corrigido o problema em que o Visual Detetive Grey Edição Noir Cromática podia ser comprada sem possuir o Visual base;

Também estamos oferecendo 1.000 Bling (disponíveis por 7 dias na Loja) como compensação para os jogadores que compraram o Visual Detetive Grey e sua variação Edição Noir.

---

Bem-vindo à Selva, parça!

Você vai lutar!

Novo Brawler: Maisie (Cromático)

Ataque: Canhão de Pressão Maisie dispara um projétil que ganha velocidade enquanto viaja.

Super: Onda de Choque Maisie carrega por uma fração de segundo, então cria uma grande onda de choque ao seu redor, causando dano e repelindo os inimigos.

Acessório: Desprendimento Maisie dispara no chão, recuando e deixando os inimigos atordoados por 0,5 segundos na explosão, enquanto corre para trás.

Acessório: Golpe Final Maisie recarrega instantaneamente 1 munição e aumenta o dano do próximo Canhão de Pressão em 30% com base na saúde restante do seu alvo.

Poder de Estrela: Precisão Cirúrgica Onda de Choque causa 10% de dano extra na distância máxima.

Poder de Estrela: Tremor Inimigos atingidos pelo Super Onda de Choque também são desacelerados em 20% por 2 segundos após o impacto.



Maisie estará disponível como recompensa do Brawl Pass (Patamar 30) durante a Temporada O Resgate.

Novo Brawler: Hank (Épico)

Atributo: Atributo Tanque - Carrega o Super com danos sofridos

Ataque: Balão Explosivo Hank começa a encher um balão que explode após ele disparar ou após 6 segundos, causando dano de área aumentado, máximo alcançado é 3 segundos. Hank tem apenas 1 munição que recarrega rápido (como a Amber).

Super: Peixe Torpedo Hank lança torpedos de peixe em todas as direções ao seu redor, que continuam viajando até atingir um alvo ou uma parede, causando pequenos danos à área

Acessório: Balão de Água O próximo Balão Explosivo também desacelera os inimigos por 3 segundos, quanto mais tempo o balão tiver sido segurado.

Acessório: Barricada Hank recebe menos 40% de dano por 3 segundos.

Poder de Estrela: Vai Explodir Quando o carregamento do Balão Explosivo ultrapassa 80%, Hank ganha mais 20% de velocidade.

Poder de Estrela: Cobertura Hank recebe 20% menos dano quando está perto de muros/caixas/etc.



Hank estará disponível na loja para compra no início de Junho.



Nova Temporada:

LUTA NA SELVA: O RESGATE



Novos Visuais

Visuais da Temporada: HERÓIS DA SELVA

Colt Macaco (149 Gemas / 5.000 Bling)

Meg Jaguar (149 Gemas / 5.000 Bling) | Liga Estelar

Max Onça (79 Gemas / 2.750 Bling) + Max Pantera (Você precisa ter a Max Onça - 29 Gemas / 1.000 Bling) | Cromático

Buster Crocodilo (149 Gemas / 5.000 Bling)

Os visuais Heróis da Selva estarão disponíveis no início de Maio.

Mini Tema: LENDAS DO OLIMPO

Tik Cérbero (199 Gemas)

Nani Ares (199 Gemas)

Brock Zeus (199 Gemas)

Os visuais de Lendas do Olimpo estarão disponíveis no início de Junho.



Remodelação:

Jessie Amazona (149 Gemas / 5.000 Bling) + Jessie Amazona Sombria (Você precisa ter a Jessie Amazona - 49 Gemas / 1.750 Bling) | Cromático

Jessie Dragão Escarlate (Visual exclusivo do Aniversário Chinês)

Vai estar disponível assim que a atualização estiver disponível.

Outros:

Emz Fashionista (79 Gemas / 2.750 Bling) | Disponível durante a Golden Week

Carl Goblin (29 Gemas / 1.000 Bling) | Disponível fim de Maio

Leon Malhado (29 Gemas / 1.000 Bling) | Disponível fim de Maio

Buzz Monstro (29 Gemas / 1.000 Bling) | Disponível fim de Maio

Edgar Asa Preta (29 Gemas / 1.000 Bling) | Disponível fim de Maio

Bibi Babalu (29 Gemas / 1.000 Bling) | Disponível fim de Maio

Engrenagens

Nova Engrenagem: Dano do Animal (Épico)

Pets causam 20% mais dano/cura

Disponível para: Jessie Nita Mr. P Tara Penny



Nova Engrenagem: Amber (Mítica)

Os derramamentos de óleo de Amber agora também retardam os Brawlers inimigos

Disponível para: Amber



Nova Engrenagem: Eve (Mítica)

O Super da Eve agora gera um filhote adicional

Disponível para: Eve



Novo Fluxo Final de Batalha

Destaques do Jogo: Mostra um destaque do jogo para todos antes da Tela de Resultados

Melhorias na Tela de Resultados: Agora você pode ver o dano total, derrubadas, mortes e muito mais Parabéns: agora você pode dar “Parabéns” se gostou do desempenho de alguém (aliado ou oponente).





Nova Moeda: Bling!

Estamos removendo os Pontos Estelares e introduzindo uma nova moeda, que é mais descritiva de sua finalidade:

Bling!

Seu Saldo de Pontos Estelares atual será convertido em Bling na proporção de 10 para 1

Bling tem um limite de 7.000 Seus Pontos Estelares convertidos podem ultrapassar o limite, mas você não poderá coletar mais nenhum Bling a menos que gaste o excedente.

O Bling pode ser adquirido no Brawl Pass, Liga Estelar, Liga de Troféus, Missões, Desafios & Presentes Diários.





Mudanças: Liga Estelar

Recompensas:

A recompensa por vencer 30 rodadas agora é um Spray em vez de um Ícone de Jogador

A recompensa por vencer 60 rodadas permanece inalterada (opção de compra de Visual)

A recompensa por alcançar o Ouro I na Temporada permanece inalterada (Ícone de Jogador)

Em vez de uma recompensa única de Pontos Estelares no final da temporada, com base na classificação mais alta, os jogadores agora: Receberão 250 Bling a cada Classificação, que pode ser reivindicado imediatamente e apenas uma vez por temporada Quando uma nova temporada começa, poderão coletar Bling de Classificações anteriores retroativamente.





Reajuste sazonal:

O reajuste da temporada bimestral agora é mais significativo. A lógica por trás disso é que as pessoas podem ganhar uma quantidade considerável de Pontos Estelares sem esforço. Em outras palavras: a moeda “pra ganhar” deve ser... “ganhada”! Um efeito colateral positivo disso é que a velocidade do pareamento será mais rápida, especialmente no início da temporada.

Mudanças: Liga de Troféus

Reajuste de Temporada:

O reajuste da Temporada vai ser a cada 2 semanas novamente, ao invés de a cada 2 meses. A grande mudança é que ao invés de reajustar todos os Brawler acima de 500 Troféus, iremos apenas reajustar os 20 Brawlers com maior número de Troféus na Temporada.

Também alteramos a tabela de reajuste para enfatizar o peso da habilidade do que puro investimento de tempo, ou seja, agora você será capaz de sustentar sua classificação atual com o mínimo de esforço, mesmo no limite superior, enquanto pode subir lentamente as classificações dos Brawlers - o que também deve melhorar indiretamente o pareamento porque a extremidade superior do intervalo de troféus (750+) se tornará mais competitiva com o tempo.

Você receberá Bling no reajuste da Temporada de Troféus. Será baseado em quantos troféus seus 20 melhores Brawlers possuem. Quanto mais troféus, mais Bling!

Mudanças: Classificação de Brawler / Rank Up

Atualmente, você pode ganhar Pontos Estelares como recompensas únicas em determinadas classificações. Agora você receberá a mesma quantia, mas convertida em Bling.

Novo: Catálogo

O Catálogo é o novo local para encontrar e coletar todos os itens de personalização (cosméticos) que temos no jogo! Não precisa mais ficar esperando que aquele Visual ou Pacote de Reações tão desejados estejam em rotação. Agora está tudo num só lugar!

Você pode acessar através da Loja ou pela página do Brawler.

Mudanças nos Visuais:

Agora os Visuais tem raridades:

Raridades de Visuais: Lendário = 299 Gemas | Não disponível por Bling Mítico = 199 Gemas | Não disponível por Bling Épico = 149 Gemas / 5.000 Bling Super Raro = 79 Gemas / 2.750 Bling Raro = 29 Gemas / 1.000 Bling



Brawl Pass

Recompensas:

Patamar 1 do Brawl Pass Premium agora oferece 2.750 Bling ao invés de um Visual

Patamar 10 do Brawl Pass Premium agora oferece 1.600 Bling ao invés de um Pacote de Reações

Patamar 43 do Brawl Pass Premium agora oferece um Ícone de Jogador ao invés de um Spray

Patamar 70 do Brawl Pass Grátis agora oferece 2.000 Moedas ao invés de um Pacote de Reações

Compra:

O Brawl Pass ainda estará disponível por 169 Gemas

O Pacote do Brawl Pass que inclui 10 Patamares não estará mais disponível

Estamos incluindo um novo pacote do Brawl Pass incluindo 5 Patamares por 9.99 USD (As moedas locais podem variar)

Mudanças de Economia:

Já se passaram cerca de 4 meses desde que introduzimos o novo sistema de progressão linear para Brawl Stars e agora coletamos dados suficientes para fazer alguns pequenos ajustes para melhorar o sistema onde ele tem falhado no momento.

Melhorias para Jogadores Novos/Iniciais (Abaixo de 10.000 Troféus)

Identificamos que os jogadores novos/iniciais desbloqueiam menos Brawlers do que o pretendido e mais lentos do que o pretendido.

Recebemos feedback de que desbloquear Brawlers de forma relativamente rápida e bater em uma parede assim que o primeiro Brawler Mítico Brawler estiver disponível na Trilha Estelar não parece bom.

Para resolver isso, faremos os seguintes ajustes:

Aumentamos a quantidade de Vales no Caminho de Troféus entre 1.000 e 10.000 Troféus

Adicionamos 2 recompensas no Caminho de Troféus com 500 Vales Cromáticos em 2.000 e 4.000 Troféus

Estamos descontando o primeiro Brawler Épico que os jogadores desbloqueiam em 25%, e o primeiro Brawler Mítico em 50%, exatamente como já acontece com os Brawlers Lendários.

Brawlers Cromáticos

Diminuiremos a quantidade de Vales Cromáticos necessários para desbloquear Brawlers Cromáticos nos estágios iniciais de seu lançamento:

Temporada 1: 2.500 (antiga: 4.500)

Temporada 2: 1.250 (antiga: 1.500)

Temporada 3: 500 (inalterado)

Gás Venenoso

O Gás Venenoso agora causa 20% de dano baseado no na saúde máxima do Brawler por segundo, nos primeiros 5 segundos no gás. Em seguida, causa 5% de dano extra por segundo para cada segundo extra no gás.

Essa mudança se aplica para:

Combate

Nocaute

Duelos

Pareamento

Azarão Atualmente, pode ser desmotivador ver o banner "Azarão" no início de uma partida. Você não pode fazer nada sobre isso neste momento e é mais provável que perca troféus se for um Azarão. Então decidimos fazer algumas mudanças: O banner “Azarão” só será mostrado no final da batalha; Azarões não perderão nenhum troféu se perderem a partida, mas ainda receberão mais troféus do que o normal se vencerem; O requisito para ativar o Azarão diminuiu para 150 Troféus;

Nomes Os nomes dos jogadores agora estarão visíveis para partidas (3v3, Combate) até 1.000 Troféus (em vez de 600) e Mestres (em vez de Mítico) para Liga Estelar;

Lista Negra de jogadores em pareamento de ponta (800+ troféus) Reduzimos o período de "lista negra" após conhecer jogadores em partidas de alto nível. Isso vai melhorar o tempo de pareamento para jogadores com mais troféus e reduzirá a quantidade de partidas Azarão, tornando o pareamento melhor. Essa mudança também afeta a Liga Estelar e a Liga de Clubes.



Caça-Estrelas

Adicionamos uma nova condição de vitória para Caça-Estrelas. Atualmente, a partida só termina após 120 segundos, com a vitória do time com mais estrelas. Com esta atualização você também pode vencer ao atingir 20 Estrelas, antes do seu adversário.

Se nenhuma equipe atingir 20 estrelas antes de 120 segundos de jogo, a equipe com mais estrelas vence - como antes. E se for um empate, o time com a Estrela Azul vence.

Essa alteração deve ajudar a diminuir o tempo total de jogo do Caça-Estrelas se um time acabar DESTRUINDO o outro.

Novo Modificador: Cachorro Cura (Temporário)

Estamos testando uma nova variação de Combate (Solo, Duplo) sem recuperação automática de vida.

As habilidades de cura ativas disponíveis para alguns Brawlers funcionarão normalmente.

Além disso, cachorros-quentes curativos aparecerão no mapa ao derrotar Brawlers!

Esperamos recompensar um estilo de jogo mais agressivo e desencorajar os jogadores a pararem de fazer timinho.

Se você é o último vivo, você é o vencedor!

Evento da Comunidade

Os resultados estão aí! Mais de 300.000 de vocês votaram no YouTube, e aqui está o que temos:

Volei-Brawl venceu com 60% dos votos e será adicionado ao jogo!

Duelos foi o vice-campeão com 18% dos votos e vai permanecer no jogo. Porém, vamos introduzir novos mapas!

Hunters recebeu 15% dos votos e não será adicionado ao jogo.

Basquete-Brawl só recebeu 7% dos votos e foi removido do jogo.

Evento: Salvem os Sapos

Semelhante ao evento de Ovos da temporada anterior, mas nesse você coleta Sapos (para salvá-los!).

Você pode obter Moedas, Pontos de Poder e Bling dos sapos coletados.

Antes do limite máximo de Sapos coletados, os jogadores receberão recompensas em uma margem conforme mostrado abaixo; Existe um limite máximo de 40 sapos, ou seja, após 40 sapos, você receberá apenas 1 unidade de cada uma das recompensas. Há também um limite máximo de 85 Sapos, você não receberá mais nenhuma recompensa mesmo se coletar mais sapos e receberá uma mensagem dizendo para você voltar no dia seguinte.

Evento será executado entre 3 a 5 dias.

Itens de Personalização (Cosméticos)

Reações

Colt Macaco, Buster Crocodilo, Meg Jaguar, Max Onça, Max Pantera, 3 Macacos Espertos,

Nani Ares, Brock Zeus, Tick Cerbéro, Punho do Olimpo, Relâmpago do Olimpo, Fogo do Olimpo,

Gato da Golden Week, Caveira da Semana de Ouro, Emz Fashionista,

Sapo Amazônico

Eugênio do Mal, Dynamáquina, El Rey Primo, Emz Superfã, Max Hermes, Jessie Felina, Jessie Amazona, 8-bit Virus, Colt Esportista

Leon Esports, Max Esports

Novos Sprays

Spray da Selva, Colt Macaco, Buster Crocodilo, Meg Jaguar, Max Onça

Nani Ares, Brock Zeus , Tick Cerbéro

Spray Golden Week, Emz Fashionista

Sapo Amazônico

Bling

Ícone de Jogador

Ícone de Jogador da Selva, Máscaras da Selva, Colt Macaco, Buster Crocodilo, Meg Jaguar, Max Onça

Visuais de Heróis do Olimpo, Nani Ares, Brock Zeus , Tick Cerbéro

Golden Week (5x), Emz Fashionista

Sapo Amazônico

Ícone de Jogador do Fundo do Mar



Títulos



Mudanças de Balanceamento

SUPERCELL ONDE ESTÃO AS MUDANÇAS?

Estamos tendo alguns eventos competitivos logo após a atualização, então não queremos abalar TANTO o meta - com isso dito, devemos ter mudanças de balanceamento maiores no final do mês.

Buffs

Edgar

Saúde base - 2800 → 3000

Agora estamos ciente de que esta é a reformulação que realmente era esperada. No entanto, até que possamos lidar com isso, aqui está um pouco mais de amor por Edgar, que está tendo um desempenho ligeiramente inferior. Isso deve ajudá-lo a utilizar melhor seu roubo de vida passivo, pois ele não será derrotado tão rápido.



Shelly

Velocidade de movimento - 720 → 820 (rápido → muito rápido)

Agora finalmente sabemos a resposta para "QUANDO VOCÊ VAI BUFF SHELLY?" - é agora. Parabéns!

Nerfs

R-T

Saúde Base - 4100 → 3900

Tempo entre ataques na forma dividida - 250 ms -> 500 ms

R-T pousou em uma posição bastante forte depois que o Meta se estabilizou um pouco. Seus 2 pontos fortes mais significativos são sua durabilidade como um Brawler de longo alcance e a velocidade de descarga + explosão de sua forma dividida, então estamos ajustando ambos ligeiramente. Isso deve ajudar em algumas interações e colocá-lo em um lugar mais equilibrado. Estamos observando ele tanto quanto ele está nos observando!

Repaginação

Meg

Meg agora começa na sua forma de Robô

A forma de robô tem menos saúde e dano

A forma de robô não perde saúde com o tempo

A forma de robô não recebe mais cura reduzida

O Super da forma de robô carrega com dano e não ao longo do tempo

A repaginação que ninguém pediu mas todos queriam (ou assim esperamos)! Na verdade, Meg tem se saído muito bem, especialmente em classificações mais altas, mas ela é muito pouco utilizada. Achamos que muitos jogadores nunca conseguem experimentar a alegria da forma de Robô, apenas a fragilidade de sua forma pequena. Inverter um pouco o design deve ajudá-la a se sentir melhor desde o início, mas é claro que tivemos que compensar tornando sua forma Robô mais fraca.



Mapas, Modos de Jogo & Mudanças de Rotação

Volei-Brawl

Adicionado Estratégia de Isolamento (Novo) Caminho da Vitória (Novo) Terra da Cortada (Novo) Filho de Peixe (Novo)

Removido Nenhum

Caça-Estrelas

Adicionado Pradaria Traiçoeira

Removido Cruzamento

Fute-Brawl

Adicionado Salto Quicada Extra

Removido Corredor de Ferro Movimento Circular

Duelos

Adicionado Circuito letal (Novo) Foco no Chão (Novo) Afunilamento Afoito (Novo) Campo em Ruínas (Novo)

Removido Núcleo de Ferro Ilha Sinistra Quatro Lagos Buraco de Toupeira

Pique-Gema

Adicionado Fliperama Rústico

Removido Quatro Portas

Roubo

Adicionado Piscar de Olhos

Removido Roubo Desviado

Zona Estratégica

Adicionado Aberto Templo Bum

Removido Hora do Hush Três Poderes

Nocaute

Adicionado Profundezas

Removido Passo a Passo

Combate

Adicionado Fantasias Voadoras

Removido Polos Exuberantes

Classificação (Liga Estelar / Liga de Clubes) Caça-Estrelas: Campo de Tiro, Estação Seca, Bolo em Camadas Fute-Brawl: Bocha, Tiro livre, Buraco de Toupeira Pique-Gema: Mina Rochosa, Forte de Gemas, Fliperama de Cristal Roubo: Batata Quente, Ravina Kabum, Zona Segura Zona Estratégica: Anel de Fogo, Jogadas Paralelas, Dividido Nocaute: Caverna do Braço dourado, Descampado, Fênix Flamejante



Mudanças de Ambiente de Mapas

Adicionado:

O Resgate (Novo) | Casa do Bo, Nita e Leon

Show de Acrobacia

Fundo do Mar

Combate - Fliperama (Novo)

Combate - Show de Acrobacia (Novo)

Removido:

Rábrica de Robôs

Combate Fábrica de Robôs

Bazar da Tara

Fábrica de Doces

Correção de Bugs