Manutenção | 7 de Fevereiro

Mudanças de equilíbrio

Nerfs

Maisie Aumento do número de ataques básicos necessários para carregar o Super 3 → 4

Larry e Lawrie Aumento do número de ataques básicos necessários para carregar o Super 5 → 8 Redução do HP básico 3400 → 3000 (para Larry e Lawrie) Poder de Estrela - Protocolo de Proteção - Redução do dano transferido 100% → 30% Poder de Estrela - Protocolo de Ajuda - Agora a munição só é recarregada quando atinge Brawlers



Também estamos explorando a remoção da capacidade dos Acessórios de carregar Hipercargas (o que contribuiu para tornar Fang e Edgar mais fortes), mas isso ainda precisa de mais testes, o que deve acontecer na próxima atualização.

Manutenção | 18 de Janeiro

Aplicação de correções e melhorias gerais no servidor.

Manutenção | 11 de Janeiro

Alterações de equilíbrio

Buff

Rico Aumento do dano do Super de 320 → 360 Aumento leve da carga do Super obtida com o dano do Super

Wattson Aumento do HP base de 3000 → 3300

Darryl Aumento da velocidade básica do projétil de ataque 3044 → 4000

Buzz Aumento de HP 4400 → 4800



Nerfs

Bo Dano base reduzido 700 → 640 Aumento do número de projéteis necessários para o Super 8 → 9

Kit Redução do dano do ataque de arremesso ao ser anexado a jogadores aliados de 2000 → 1600 Foi corrigido o problema com a taxa de carga do Super que se ajustava aos Cubos de Poder quando anexado aos inimigos. Foi corrigido o problema em que a "Caixa de papelão" continuava carregando o Super em uma velocidade maior quando se movia. Agora o Kit pode sofrer dano quando estiver preso a jogadores inimigos. Foi corrigido o problema em que Kit podia usar seu Super novamente se ele se separasse de um jogador amigo antes que o Super atual fosse completamente drenado. Kit não pode mais se prender a Brawlers recém criados

Rosa Redução da carga do Super para 97 → 75 (3 → 4 munições para o Super)



Correções de erros e outras alterações

Removemos o gelo dos mapas de inverno em 5v5

Corrigido o problema no Fute-Brawl em que a bola podia ficar presa atrás do gol de uma equipe

Mudanças no MegaCofre Reduzimos o número de ingressos para cada jogador para 15 Como resultado, ajustamos os requisitos necessários para encher o MegaCofre (agora está um pouco mais fácil!)



Manutenção | 5 de janeiro



Estamos corrigindo alguns problemas relacionados ao novo Brawl Pass mensal:

Os Brawl Passes comprados na Supercell Store (e em lojas de terceiros) agora sempre darão a você um Brawl Pass Plus

Os jogadores que receberam o Brawl Pass básico dessas compras receberão um Brawl Pass atualizado (provavelmente na próxima semana)

Corrigimos o problema em que você recebia uma grande quantidade de gemas por comprar o Brawl Pass duas vezes

Em breve, removeremos a quantidade extra de gemas que os jogadores recebiam através de esse exploit (provavelmente também na próxima semana).

Manutenção e atualização opcional | 18 de dezembro

Correções de bugs

A série de vitórias está de volta e foi corrigida!

Dano do acessório corrigido para Mortis, Rico, Spike e Brock

Mudanças na localização do Brawl Pass e do Mico em alguns idiomas

Mudanças de Balanceamento

Corrigida a dificuldade da missão "jogar de novo" (agora é mais baixa)

Nerfs:

Fang Taxa de carga da Hipercarga reduzida para 20 (de 40) Escudo de Hipercarga reduzido para 15 (em vez de 25)

Edgar Taxa de carga de Hipercarga reduzida para 25 (de 40)



Além disso, há uma nova atualização opcional disponível para dispositivos Android e iOS, com as seguintes correções:

Correção do problema na Liderança em determinados dispositivos

Correção do problema dos amigos on-line não exibirem corretamente

Correção da etiqueta da loja "Grátis" travada

Essa atualização opcional também estará disponível no Android posteriormente.

Novo Brawler: Mico (mítico)

Tipo: Algoz

Ataque: Microfone Explosivo Mico dá um salto de curta distância e causa danos nos inimigos próximos ao cair.

Super: Fora de Quadro Mico salta alto após um breve período e então mira inimigos nesse local, causando danos aos inimigos onde cair.

Acessório: Grito Ensurdecedor Mico grita com o inimigo mais próximo, causando dano e retardando-o por 2 segundos.

Acessório: Presto O próximo salto de Mico tem alcance 34% maior.

Poder de estrela: Macacada A cada 5 segundos, o próximo ataque normal de Mico rouba munição dos inimigos.

Poder de estrela: Sucesso Esmagador Mico causa 100% mais dano comparado a alvos que não sejam Brawlers.

Hipercarga: Checagem de Som O Super do Mico também atordoa inimigos por 1,5 segundo depois da aterrissagem.



Novo Brawler: Kit (lendário)

Tipo: Suporte

Atributo: Recarga de Super

Ataque (em solo): Garras Kit ataca na frente dele, causando dano em forma de cone.

Ataque (em alguém): Bomba de Lã Kit atira bombas de bola de lã se for carregado por um aliado, causando dano em uma área.

Super: Colinho Ele salta e é carregado nas costas de outro Brawler. Cura aliados e causa dano a inimigos após um tempo.

Acessório: Caixa de Papelão Kit fica invisível e carrega seu Super. Carrega mais rápido ao ficar parado.

Acessório: X-Burger Kit restaura a própria saúde e a do aliado que o carregar.

Poder de estrela: Fome de Poder Kit ganha o dobro de poder com cada cubo de energia.

Poder de estrela: Unha e Carne Aumenta a duração máxima em que Kit é carregado por um aliado



Novos Brawlers: Larry e Lawrie (épicos)

Tipo: detonadores

Ataque: Impressora de Ingressos Atira um combo de ingressos que explode duas vezes após o contato.

Super: Reforço Pede a ajuda de Lawrie. Lawrie atira nos inimigos próximos com sua arma de choque.

Acessório: Ordem de Troca Troca de posição com Lawrie.

Acessório: Ordem de Retirada Larry e Lawrie correm em direção um ao outro e restauram 33% da saúde máxima ao se encontrarem.

Poder de estrela: Protocolo de Proteção Enquanto Lawrie estiver dentro do alcance, todo o dano recebido é transferido a ele.

Poder de estrela: Protocolo de Ajuda Enquanto Lawrie estiver dentro do alcance, 30% da munição é recarregada sempre que ele ataca um inimigo.



Novas Hipercargas

Mico: Checagem de Som O Super de Mico também atordoa inimigos próximos por 1,5 segundo depois da aterrissagem.

Dynamike: Boomer A superbomba gera bombas menores.

Edgar: Explosão Após usar o Super, recebe velocidade de recarregamento e de recarga por alguns segundos.

Fang: Chute do Dragão Atravessa muros e deixa pipoca pelo caminho.

Corvo: Adaga Multiúso As adagas do Corvo furam o alvo e voltam para ele como um bumerangue.

Leon: Limbo Leon fica invisível enquanto ataca os inimigos.



Engrenagens

Nova engrenagem para Mortis - Tempestade de Morcegos (mítica)

Velocidade dos morcegos (projétil do Super) aumentada em 50%.

Novos visuais

Temas paralelos: Festas Brawl e Contos Invernais

Stu Noel (149 gemas)

Mico Grinch (149 gemas)

Os visuais de Contos invernais e Festas Brawl serão lançados em meados de dezembro.

Temporada de Brawl Pass de janeiro: Starr Toon Studios

Colette Gatinha Rosa (Brawl Pass)

Variações de cores de visuais de Colette Gatinha Amarela e Colette Gatinha Verde (Brawl Pass Plus)

Spike Cartoon (299 gemas)

Rico Chefão (Liga estelar)

A temporada Starr Toon Studios começa em 4 de janeiro de 2024

Temporada de Brawl Pass de fevereiro: Ano do Dragão

Kit Boxer (Brawl Pass)

Variações de cores de visuais Kit Boxer Dourado e Kit Boxer Sombrio (Brawl Pass Plus)

Mico Wukong (299 gemas)

Antivírus 8-BIT (299 gemas)

Fang, o Feroz (149 gemas)

A temporada do Ano do Dragão começa no dia 1o de fevereiro de 2024.

Diversos

Monsieur Mico (29 gemas) - Lançamento em meados de dezembro.

Colt Anjo Sombrio (Supercell MAKE, conceito criado por Dodi, Angelo e Kakatpoke – Grátis se coletado pelo calendário de Festas Brawl, depois por 149 gemas) - Lançamento no fim de dezembro.

Billy the Kit (29 gemas) - Lançamento no início de janeiro.

Poco Alerta (149 gemas) - Lançamento em meados de janeiro.

Controles Larry e Lawrie (29 gemas) - Lançamento no início de fevereiro.

El Quarterback (199 gemas) - Lançamento no início de fevereiro.

Piper Rainha da Bateria (visual comemorativo do Carnaval brasileiro - 149 gemas) - Lançamento em meados de fevereiro.

Jessie Boneca (29 gemas) - Lançamento em meados de fevereiro.

Otis W (visual dos vencedores da final mundial do campeonato de Brawl Stars 2023 da ZETA Division - 149 gemas) - Lançamento em meados de dezembro.

Frank Rei Azul e Frank Rei Vermelho (visual exclusivo da Supercell Store - 299 gemas) - Data de lançamento a ser confirmada.

Extra: atualização no modelo básico da Shelly.

Itens de personalização

Reações

Pacote de reações do Mico

Poco Alerta

Stu Noel

Mico Grinch

Pacote de Spike Cartoon, pacote Starr Toon Studios, Rico Chefão, Colette Gatinha Rosa, Colette Gatinha Amarela e Colette Gatinha Verde, Luta de Cartoons

El Quarterback, futebol americano

Piper Rainha da Bateria

Pacote de Poço do Dragão, troféu do dragão

Mico Wukong

Fang, o Feroz

Pacote do Kit

Kit Boxer, Kit Boxer Dourado e Kit Boxer Sombrio

Pacote de Larry e Lawrie

Otis W

Colt Anjo Sombrio

Pacote do Frank Rei Azul

Pacote do Antivírus 8-BIT

Mike Malagueta

Lou Hambúrguer

Sandy Formiga

Hipercarga de Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo e Edgar

Sprays

Mico

Beijo das Festas Brawl, doce das Festas Brawl

Spike Cartoon, Chefão Rico, doce dos Starr Toons

El Quarterback

Poço do Dragão

Campeões mundiais de 2023

Kit

Larry e Lawrie

Frank Rei Azul

Antivírus 8-BIT

Hipercarga de Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo e Edgar

Ícones de perfil

Poco Alerta

Stu Noel

Mico Grinch

5º Brawliversário

Vale cromático

Starr Toon Studios, logotipo dos Starr Toon Studios

Spike Cartoon, Rico Chefão, Colette Gatinha Rosa

El Quarterback

Piper Rainha da Bateria

Mico Wukong

Fang, o Feroz

Kit

Kit Boxer

Larry e Lawrie

Otis W

Colt Anjo Sombrio

Frank Rei Azul

Antivírus 8-BIT

Mike Malagueta

Emz Superfã

Hipercarga de Leon, Mico, Dynamike, Fang, Corvo e Edgar

Títulos

"A origem" - Título exclusivo do Brawl Pass Plus dos Starr Toon Studios

"O dragão dourado" - Título exclusivo do Brawl Pass Plus do Poço do Dragão

"Está me zoando?" - Título de domínio do Mico

"Miau" - Título de domínio do Kit

"Eu sou a lei!" - Título de domínio dos gêmeos

Ajustes de balanceamento

Melhorias (buffs)

Colt Velocidade de recarga: 1700 → 1400 ms

Amber Dano: 200 → 220

Bo Dano: 600 → 700

Ash HP: 5200 → 5400

Gus Dano: 940 → 1000

Chester HP: 3500 → 3700

Janet Dano: 940 → 980 Disparos para carregar o Super: 7 → 6

Pearl Velocidade de movimento: 670 → 720

Wattson HP: 2800 → 3000



Enfraquecimentos (nerfs)

Charlie Básico - Tempo de espera: 250 → 500 ms Super - Duração: 7 → 5 segundos Recarga do ataque principal: 5 → 6 ataques Acessório - Aranhas - HP: 1100 → 700

Lou Recarga do Super pelos ataques principais: 143 → 120

Spike Engrenagem - Espinhos grudentos - Percentual de lentidão: 50% → 30%

Rosa HP: 5400 → 5000

Buster Acessório - Câmera Lenta: Removido o componente de lentidão

Nani HP: 2600 → 2400 Carga do Super de ataque básico 105 -> 92.



Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos

Dia de caça é o modo de jogo que retorna após a votação dos jogadores e substituirá Duelos nos próximos meses.

Também aproveitamos este período em que não há competições oficiais para fazer mudanças maiores no rol de mapas para a maioria dos modos de jogo em que havia mapas suficientes na lista de pendências. Então a variação de mapas está com ares novos.

O evento Megacofre agora também contará com novos mapas!

Como há muitas mudanças, vamos nos concentrar nos novos mapas adicionados ao jogo e não passaremos detalhes sobre os mapas removidos.

Combate

Caverna convulsiva

Encrenca em dobro

Duna movediça

Quedas caídas

Centro seguro

Lago de ossos

Planície de dunas

A galáxia

Fute-brawl

Bocha

Percurso precário

Cerco

Arena galáctica

Fora da linha

Retina

Drible triplo

Festa de inverno

Pique-gema

Arena insana

Por pouco

Arco duplo

Mina rochosa

Última parada

Vagão extravagante

Espaço aberto

Fica na tua

Nocaute

Rocha da Belle

Espaço fechado

Fênix flamejante

Garganta do braço dourado

Meio-termo equilibrado

Nova perspectiva

Descampado

Águas da perdição

Zona estratégica

Xadrez

Zona livre

Anel de fogo

A grande divisão

Roubo

Ponte inalcançável

Beira-rio

Zona segura

Tornado atormentado

Extermínio

Camadas

Campo de tiro

Pradaria traiçoeira

A grande fenda

Dia de Caça

Perrengues

Temporada de caça

Verdadeiro rastro

Ômega

Ranqueado (Liga estelar)

Todos os modos: Fute-brawl: Bocha, Drible Triplo e Festa de inverno Pique-gema: Última parada, Espaço aberto e Fica na tua Zona estratégica: Anel de fogo, A grande divisão, Zona livre Roubo: Ponte inalcançável, Beira-rio, Tornado atormentado Nocaute: Espaço fechado, Descampado, Rocha da Belle Caça-estrelas: Camadas, Campo de tiro, A grande fenda



Mudanças no ambiente de mapas

Remoções Estação fantasma Retorno ao Rancho Mortuário do Mortis (inclusive no Combate) Retrópole Circo Bizarro

Adições Fábrica de Robôs (inclusive no Combate) Hotel nevado do Mister P Jogo de luta Starr Toons (novo) Inverno 5x5 (novo)



Novo: modos de jogo 5x5

Os tão aguardados modos de jogo 5x5 finalmente estão disponíveis! Eles acontecem como eventos de fim de semana durante este ciclo de atualização e contam com mapas maiores e têm seu próprio toque nos modos clássicos como Fute-brawl, Extermínio e Pique-gema!

Fute-brawl 5x5 - O jogo é de lado! Além disso, os gols são consideravelmente maiores, mas com mais defesas para passar, o que vai dificultar fazer os gols!

Extermínio 5x5 - Jogada da mesma forma do modo clássico, mas você joga em um mapa maior e precisa de mais eliminações para vencer!

Pique-gema 5x5 - Alguns mapas apresentam 2 pontos de geração de gemas para o dobro do caos!

Presentes das Festas Brawl

A partir de 12 de dezembro, haverá um calendário de festas no jogo! Entre todo dia no jogo e ganhe um presente por dia, entre eles um novo Brawler Mico (mítico) GRÁTIS e o visual do Colt Anjo Sombrio GRÁTIS, da última campanha Supercell MAKE!

O último dia do calendário é 26 de dezembro, então resgate todos os seus presentes antes do fim do ano!

Novo Brawl Pass e Brawl Pass Plus

Agora o Brawl Pass só pode ser obtido por meio de compra no aplicativo

As temporadas do Brawl Pass tornaram-se mensais, e cada nova temporada começará na primeira quinta-feira de cada mês

Fichas e duplicadores de fichas mudaram de nome para EXP do Brawl Pass e duplicadores de EXP

Missões do Brawl Pass e requisitos de progresso foram balanceados para serem mais fáceis de completar

As recompensas da categoria gratuita do passe aumentaram e sorteios Starr foram adicionados à lista de recompensas

As recompensas no fim do bônus mudaram para sorteios Starr

Novos recursos do Brawl Pass Agora é possível desbloquear qualquer Brawler até épico ou coletar 1000 vales Novos visuais do Brawl Pass a cada temporada Nome cromático exclusivo (Novo) Presente diário extra na loja (Nova) EXP das batalhas diárias em dobro (Nova) Missão diária extra Missão sazonal especial

Adicionado o novo Brawl Pass Plus, que também apresenta outros benefícios: 2 variações adicionais de cores de visuais do Brawl Pass Progresso instantâneo de 20% no Brawl Pass (Novo) Título de jogador exclusivo Mais recompensas por progresso!



Visuais para Brawlers ainda não liberados agora podem ser armazenados no catálogo.

Há algumas semanas, publicamos um artigo comparando as recompensas e benefícios do Brawl Pass antigo com o novo Brawl Pass. Confira aqui uma visão mais detalhada das mudanças do Brawl Pass, incluindo a atualização mais recente.

Mudanças nos vales cromáticos e Brawlers cromáticos

Os vales cromáticos foram retirados do jogo. Quaisquer vales cromáticos restantes em seu inventário serão convertidos em vales normais com uma proporção de 1 para 1,85 assim que a atualização for lançada

Foi removida a raridade cromática de Brawlers, e passamos todos os Brawlers cromáticos para a trilha estelar, com as seguintes novas raridades: Épica : Gale, Colette, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie e Pearl Mítica : Lou, Ruffs, Buzz, Fang, Eve, Janet, Otis, Buster, R-T e Charlie Lendária : Cordelius e Wattson

A Charlie só aparecerá na trilha estelar a partir de 11 de janeiro de 2024

Melhorias do Clube e Megacofre

Agora você pode compartilhar replays com seu clube no registro de batalhas ou na tela do clube

Mudanças no evento Megacofre: Redução no número de ingressos de cada jogador para 15 Assim, o número de vitórias necessárias para preencher o Megacofre também foi reduzido

Modificadores do megacofre de dezembro a fevereiro: Era do gelo (novo) Arena tóxica (novo) Poder ilimitado Clássico

Mapas Pique-gema: Mina rochosa, Por pouco Nocaute: Descampado, Espaço fechado Zona estratégica: A grande divisão, Anel de fogo Extermínio: A grande fenda, Campo de tiro Fute-brawl: Drible triplo, Cerco



Mudanças nas recompensas do caminho de troféus

Os desbloqueios do modo de jogo mudaram e agora podem ser acessados antes no caminho

Algumas recompensas do caminho de troféus mudaram para sorteios Starr Recompensas de até 10.000 troféus contam com mais sorteios Starr Um sorteio Starr lendário foi adicionado a cada 10.000 troféus Um sorteio Starr mítico foi adicionado entre os sorteios Starr lendários a cada 5.000 troféus



Anúncios opcionais do jogo

Lançamos um experimento em algumas regiões do mundo com vídeos de anúncios opcionais. Esses anúncios foram feitos de modo a não perturbar a experiência normal de jogo. Pelo contrário, eles oferecem aos jogadores uma maneira de obter mais vantagens, como uma missão diária adicional, mais EXP de batalha diária ou um presente diário adicional na loja.

Os jogadores com Brawl Pass ativo já têm essas vantagens, e os anúncios não serão exibidos.

Dependendo do desempenho dos anúncios opcionais nas regiões de testes, poderemos implementar esse recurso em mais regiões em 2024.

Séries de vitórias

Ganhe troféus de bônus por cada vitória consecutiva em disputas de troféus

As séries de vitórias começam com 2 vitórias, e cada vitória consecutiva concede +1 troféu, até um limite de +5 troféus

No combate solo, terminar entre a 6ª e a 10ª posição é considerado uma derrota, a 5ª posição é um empate. Terminar em 4ª ainda é considerado uma vitória, 5ª é empate e do 6ª e a 10ª posição é derrota!

No combate duplo, terminar na 4ª ou 5ª posição é considerado uma derrota, a 3ª posição é um empate

As séries de vitórias só são interrompidas quando você perde uma disputa (portanto, empates não interrompem sua série)

Outras mudanças

Agora você pode receber e armazenar visuais de Brawlers que não possui! Eles podem ser acessados no catálogo

Agora você pode denunciar nomes de jogadores, nomes de clubes, descrições de clubes e mensagens de clubes com mais facilidade dentro do jogo

As mensagens do clube agora expiram automaticamente após 14 dias

Agora você pode ordenar Brawlers por domínio na tela do Brawler

Vales não podem mais ser armazenados, e quando uma temporada do Brawl Pass terminar, todos os créditos não resgatados daquela temporada vão para o Brawler que estiver sendo desbloqueado no momento, para o novo Brawler que será lançado com a nova temporada ou para a fama

Correções de erros