CORREÇÕES DE ERROS

Os sprays, as reações e os ícones de jogador do Godzilla e os visuais exclusivos do Ranqueado foram repaginados e estão disponíveis no catálogo.

Corrigidos os problemas sonoros de todos os visuais do Mechagodzilla e do Buzz Godzilla.

CORREÇÕES DE ERROS

MUDANÇAS NAS MUTAÇÕES

CORREÇÕES E MUDANÇAS NO RANQUEADO

Corrigido o erro que fazia com que o efeito da aceleração de divisão terminasse um nível antes do esperado

Corrigido um problema de textura do projétil de ataque do Conde P

Corrigido o erro que impedia o salvamento de informações no perfil do jogador

Corrigida a descrição do acessório do Kit

As correções dos erros que fazem com que o jogo feche sozinho em dispositivos Android possivelmente estarão disponíveis na semana que vem!

Tipo: Algoz

Lily ganha 15% a mais de velocidade de movimento enquanto um oponente está no alcance da recarga do Super

Tipo: Tanque

Chegaram os novos visuais de hipercarga, que alteram drasticamente a aparência do Brawler quando a hipercarga está ativa!

O primeiro visual de hipercarga é o Buzz Godzilla, que pode ser desbloqueado grátis no evento Brawl Stars X Godzilla!

Evento Brawl Stars X Godzilla

Temporada do Brawl Pass de maio: Godzilla

Temporada do Brawl Pass de junho: Brawl Cibernético

Novas versões

Novas cores

Reduções

Os visuais atualizados estarão disponíveis quando a atualização for lançada.

Diversos

Visuais prateados e dourados

Os visuais prateados e dourados estarão disponíveis quando a atualização for lançada.

Atualizações

Amber Rainha do Gelo: melhorada para a raridade de visual lendário, com todos os recursos adicionados (inclusive falas personalizadas)

Títulos

É um bot - Título do Brawl Pass Plus Brawl Cibernético

Gojira - Título do Brawl Pass Plus Godzilla

Mudanças

O Super do Hank agora cura 50% do total de HP perdido por ele

As adagas do Corvo agora voltam certo depois de atingir muros durante o Super com hipercarga

Modo de jogo da comunidade

Novos modificadores do Ranqueado

Nós nos aliamos ao Godzilla para um evento monstruoso que acontecerá de 29 de abril a 20 de maio!

O objetivo principal no evento é coletar todos os ovos monstruosos possíveis. Eles dão muitas recompensas e a chance de desbloquear o novo visual de hipercarga Buzz Godzilla GRÁTIS!

E você ainda pode destruir muita coisa, como os poderosos Godzilla e MechaGodzilla!

Ovos monstruosos!

Megaovo do clube!

Novo modo Destruição Urbana!

NOVO! Mutações (temporárias)

As mutações estão sempre ativas no modo Destruição Urbana e serão ativadas em modos de jogo de troféu aleatórios a cada dia durante o evento

As mutações mudam a forma de jogar com esses Brawlers de maneiras inesperadas, resultando em habilidades mais poderosas e insanas!

Lista completa de mutações:

Buzz - O alcance do Super do Buzz é mais longo

O ganho de pontos no Ranqueado agora leva em consideração a média de pontos do Ranqueado da equipe em relação aos pontos da equipe adversária

As hipercargas podem ser compradas na loja exclusivamente com gemas por apenas 7 dias em vez de 14, para que não seja preciso esperar tanto para comprar hipercarga usando moedas

Corrigimos o problema no placar da divisão Mestres. Ele agora mostra a classificação correta de cada jogador de acordo com os pontos no modo Ranqueado.

Corrigimos o problema com a resposta tátil no modo Ranqueado.

Corrigimos o problema que impedia a ativação do caminho de recompensas Plus ao resgatar um Brawl Pass Plus comprado na Supercell Store.

Corrigimos o uso incorreto de letras maiúsculas em alguns idiomas para algumas das hipercargas.

Corrigimos o problema que resultava na redução do dano com o acessório Ordem de Troca de Larry e Lawrie.

Corrigimos uma falha ao fechar a tela "Criar equipe".

Corrigimos o desaparecimento do efeito de derrubada do Super do Bull com hipercarga