Manutenção 15/11



Nerfs ao buster:



- Cura do Cinto de utilidades nerfado de 1000 para 500

- Carregamento do Super nerfado: ele agora precisa de mais ataques básicos, dependendo do alcance, para encher o super

- Dano principal nerfado de 1700 para 1580

- Vida nerfada de 5600 para 5000



Manutenção 8/11



Resolvido:



-Jogadores não conseguiam usar os Pontos de Poder Coringa no Buster se ainda tivessem outros brawlers para melhorar



Balanceamento:



- Nerfado a Engrenagem de Dano de 20% para 15%

- Nerfado a Engrenagem de Recarga de 20% para 15%



Atualização opcional 31/10



Atualização opcional.



Resolvido:

- Brawlers com a engrenagem de Recarga terem uma cor estranha.

- O botão de melhorar Brawler estar ativo quando não se tem pontos de poder suficientes

- Problemas de falha do renderizador em determinados dispositivos Android (S22)

Manutenção 26/10

Corrigido o filtro do bate-papo não funcionando corretamente;

Corrigido o bug relacionado ás novas Engrenagens;

Corrigidos alguns erros de tradução da SCID e outros problemas relacionados;

Corrigidos alguns problemas do matchmaking da Liga de Clubes;









Novo Brawler



BUSTER



Buster é um Brawler tipo Tanque que pode proteger seus colegas de time. Ele é o cara do projetor do cinema do Starr Park, onde trabalha com seu melhor amigo, Fang. Eles dois sonham em se tornarem astros de filmes de ação.

Básico: Lente Refletora - Buster atira um feixe de luz de seu projetor, causando dano em todos os inimigos no alcance.

Atributo: Buster carrega o Super ao ficar ao lado dos seus aliados.

Ataque Principal: Lente Refletora

○ Buster atira um feixe de luz de seu projetor, causando dano em todos os inimigos no alcance.

Super: Montagem

○ Buster projeta um escudo à sua frente, bloqueando todos os projéteis e refletindo a energia de volta nos inimigos. Ataques vindo de cima ou do lado ainda podem atingi-lo.

Acessório 1: Cinto de Utilidades

○ Buster cura ele mesmo e todos os aliados dentro da área do Super com 1000 pontos de vida.

Acessório 2: Trailer

○ A próxima Lente Refletora puxa inimigos para perto e desacelera-os por 2 segundos.

Poder de Estrela 1: Versão do Diretor

○ A Lente Refletora do Buster causa 15% mais dano por cada aliado dentro da sua área de carregamento do Super.

Poder de Estrela 2: Colete Protetor



○ Enquanto o ataque montagem estiver ativo, Buster recebe 20% menos de dano e fica imune a atordoamento, desaceleramento e empurrões.

Nova temporada! - A #EstaçãoFantasma

Novas Skins

Penny Guaxinim (Brawl Pass)

Buster Motosserra (Brawl Pass)

Colette Inspetora (Liga Estelar)



Ash Pizzaiolo (Liga de Clubes)



Gromesntein (149 Gemas)



Brock Zumbi (Desafio ou 29 Gemas)



Janet G-Force (29 Gemas)



Soldado Squeak (79 Gemas)



Tara Irada (Recompensa da Final Mundial ou no próximo ano por 149 Gemas)



Darryl Omega (Evento Especial)





Novos Itens de Cosméticos



Reações Animadas



Buster + Skin (18)



Gromesntein (9)



Novas Reações Especiais (12)

○ Corvo, Leon, Mortis, Sprout, Frank, Jacky, Bull, Darryl, Tick, 8-Bit, Pam, Gale

Reações de Novas Skins

○ Soldado Squeak, Janet G-Force, Colette Inspetora, Brock Zumbi, Ash Pizzaiolo, Penny Guaxinim, Tara Irada, Gale Comerciante, Darryl Omega, Poco Punk, Stu Radical

Novas Reações de Esports (8)

Novos Sprays

Novos Sprays de Brawlers

○ Mortis, Eugenio, Max, Squeak, Byron, Sprout, Tara, Mr.P

Desafios e Eventos

○ Negado, Desafio Ainda Mais Difícil (Grand Masters), Trem Fantasma (1, 2, 3), Pedra, Papel, Tesoura, Spray Dia dos Solitários (Localização não confirmada)

Novos Ícones de Jogador

Desafios e Eventos

○ Caixa Ômega, Final Mundial, Heróis de Ação, Fute-Brawl

Reformulação de Engrenagens



Fichas de Engrenagens e Sucatas foram removidas do jogo (e não sairão mais das Caixas)



A quantia de moedas dentro das Caixas foi aumentada de acordo



Todas as Engrenagens foram removidas de todos os jogadores e as Sucatas, Fichas de Engrenagens e Engrenagens (de todos os níveis) foram reembolsadas por moedas.

○ O reembolso foi baseado em cada Sucata e Ficha de Engrenagem coletados desde que foram incluídas no jogo

○ Você ganhará 2.25 moedas por cada 1 Sucata e 217.5 Moedas por cada Ficha de Engrenagem





Agora as Engrenagens podem ser compradas por moedas diretamente da tela de Brawlers assim que o mesmo atingir o Nível de Poder 10.

Agora as Engrenagens term raridades: Super Rara = Engrenagens disponíveis para todos os Brawlers (1,000 Moedas)

Épica = Engrenagens disponíveis para alguns Brawlers (1,500 Moedas)

Mítica = Engrenagens disponíveis para menos Brawlers (2,000 Moedas)

○ No momento, o design atual de Engrenagem Mítica estará disponível apenas para o Brawler específico. Mas isso pode mudar no futuro assim que introduzirmos mais Engrenagens Míticas.



Novas Engrenagens! Velocidade de Recarga (Épica/1,500 Moedas)

○ Descrição: Recarga 20% mais rápida

○ Brawlers:

Belle

Eve

Lola

Bo

Brock

Colt

8-Bit

Amber

Rico

Griff



Super Carga (Épica/1,500 Moedas)

○ Descrição: Super Carga 10% mais rápida

○ Brawlers:

Ash

Lou

Otis

Bull

Nani

Bonnie

Edgar

Sprout

El Primo

Jacky



Alcance da Mão (Mítica/2,000 Moedas)

○ Descrição: Aumenta 1 quadrado de alcance da Mão Mágica

○ Brawler: Eugênio

Saúde da Cabeça (Mítica/2,000 Moedas)

○ Descrição: Agora o Cabeça Quente tem 1,000 pontos de saúde extra

○ Brawler: Tick

Planejamos lançar mais Engrenagens com frequência na maioria (sem todos) as atualizações!

Sistema de Denúncia 1.0: Liga Estelar



Agora você pode denunciar jogadores ao fim da Liga Estelar como Jogador de Má Fé*





Estamos começando a primeira versão do sistema de denúncia com uma implementação simples para rastrear Jogadores de Má Fé durante uma partida da Liga Estelar, que vai nos ajudar a nos preparar para um lançamento mais amplo dessa funcionalidade para outros modos de jogo, especialmente para identificar a quantia de denúncias em geral e o número de denúncias repetidas para os mesmos jogadores.

Começaremos a punir os infratores com banimentos a partir do lançamento dessa atualização e continuar aprimorando o sistema em futuras atualizações



ESTAREMOS DE OLHO EM VOCÊS



*O que é Jogador de má fé (Griefplay)? "Jogador de má fé refere-se ao estilo de jogo em que um jogador interrompe intencionalmente a experiência de jogo de outros jogadores."

Poder de Estrela & Acessórios





Agora os Acessórios e Poderes de Estrela podem ser comprados com moedas diretamente da tela do Brawler assim que o mesmo alcançar Nível de Poder 7 e 9.



Custo: Acessório (1,000 Moedas)

Poder de Estrela (2,000 Moedas)





Aviso: Poder de Estrela e Acessório não irão mais aparecer na mini loja diária, mas ainda irão vir nas Caixas, por enquanto! Desafios





Desafio MAIS DIFÍCIL - 21 Vitórias no total com recompras - Spray Mestre



Desafio Pedra, Papel e Tesoura - Você ganha a Pedra do desafio, uma Tesoura por uma oferta e um Papel por uma missão. Todos estarão na loja depois do evento.

Desafio Halloween do Brawl - 3 Sprays de Trem. Vença o desafio com seus amigos e ganhe 3 partes de um trem! O maior desafio vai ser coordenar com seus colegas de time para usa-los corretamente!

Desafio Ação Dupla - Junto com a Janet G-Force e o Soldado Squeak - Junto com uma Missão pelo Spray Negado - Recompensa do desafio: 2 Ícones de Jogador de Heróis de Ação

Missões



Um dos slots de Missões foi substituída por uma Missão genérica:

○ Vença X partidas

○ Cause X dano

○ Restaure X pontos de saúde

Missões genéricas não podem ser trocadas Mapas, Modos de Jogo & Mudanças de Rotação





Novo Modo de Batalha de Treino

○ Ao utilizar a função “Testar” no jogo, você pode escolher entre o Campo de

○ Treinamento e Batalha de Treino (Novo).

○ A Partida de Treino permitirá que você jogue com qualquer Brawler (incluindo os bloqueados) numa Partida de Treino. Modos de Jogo (permanentes) e Mapas aleatórios

○ Você pode sair das Batalhas de Treino a qualquer momento

Partidas Amistosas

○ Agora Brawlers duplicados são permitidos em partidas amistosas (formato não rankeado).

Mapas

○ Não iremos fazer nenhum mudança na rotação atual

○ Paraíso Púrpura está disponível novamente em Partidas Amistosas





Mudanças de Ambientes de Mapas

Adicionados:





Estação Fantasma (novo)

Retrópolis

Mudanças de Balanceamentos



Buffs

Meg



Vida 2200 → 2300

Meg ainda não encontrou seu lugar, mesmo depois dos mais recentes buffs. Deixando-a a jogar um pouco mais arriscado na sua forma pequena deve permiti-la chegar à sua forma mecânica mais vezes, e como resultado, ser uma ameaça maior.

Barley

Básicos - Dano - 700 → 760

As bebidas do Barley andam menos potentes já há algum tempo, está na hora de alterar a receita.

Eve

Básicos - Dano- 370 → 400 Eve está menos relevante desde a última ronda de nerfs que recebeu. Apesar de não querermos voltar ao seu estado opressivo, sentimos que é mais seguro voltar atrás do último nerf de dano para permitir à Eve voltar a ser uma escolha viável.

Gus

Quantidade de cura e escudo escalados com o nível de poder: Cura 1000 → 800-1200.

Escudo 3600 → 2600-3900



Aumentada a velocidade do projétil do Super - Mudado de 3200 para 3600.

O super agora atravessa paredes.

Acessório - Troca de Alma: Saúde - 30% -> 15%



Acessório - Assombração Explosiva: Dano - 1800 -> 1400

O poder do Gus era complicado de medir, mas depois da meta, ficou claro que está um pouco fraco. A culpa é em grande parte do seu Super, pois ninguém quer arriscar usá-lo e falhar no seu colega de equipe. Fazendo o Super mais rápido para acertar mais facilmente nos seus colegas e permitindo que atravesse paredes vai permitir grandes jogadas de equipe e fazer de Gus o suporte que é suposto ser. Também fizemos sua cura e escudo escalar com seu nível de poder, pois ele era muito forte nos níveis de poder mais baixos, mas mais fraco em níveis de poder mais altos. Esta mudança significa que ele fica um pouco mais fraco nos níveis de poder mais baixos e mais forte nos mais altos.

Eugênio

O Poder de Estrela Tapa Astral mudou para: “O ataque Mão Mágica do Eugênio causa 1000 pontos de dano por golpe aos inimigos."

Seu Poder de Estrela anterior não estava agregando valor que queríamos e não era um bom competidor contra Sopro Mágico!

Nerfs



Poco



Básicos - Dano - 800 → 760

As novas músicas do Poco estão muito mortíferas, e apesar de gostarmos de uma boa fiesta , ficou claro que temos que ajustar seu dano um pouco. Sam





PE - Cura Imediata - saúde recuperada % - 30 → 20

Mesmo que Sam tenha um nível de habilidade muito alto, a cura do seu Poder de Estrela provou ser muito forte. Ajustá-lo deve permitir que mais Brawlers possam derrubá-lo. Stu





Acessório - Propulsor - Adicionado deterioração de HP Bea





Acessório - Melado - Adicionado deterioração de HP CoNsIsTêNcIa

Correção de Bugs



Melhorada a performance em dispositivos mais antigos



Corrigido um problema onde Explosivos não detonavam depois do fim da ronda (Exemplo: as granadas da Piper depois de marcar)

Corrigido um problema onde o indicador de disparo da Janet ficava inválido depois de usar o Acessório Acesso VIP.

Corrigido um problema onde o efeito visual do Acessório da Janet persistia depois de ser teleportada.

Corrigidos vários problemas com as Reações (Incluindo sons que estavam faltando)



Corrigido o efeito visual da Belle Venenosa quando ela dispara.



Corrigido um problema onde as Lideranças Locais não eram atualizadas quando os jogadores/clubes mudavam de região.

Corrigido um problema em que os Clubes vazios ocupavam lugares nas Lideranças.



Corrigido um problema em que os líderes inativos dos clubes não eram alternados automaticamente após 14 dias de inatividade Outros

Temas



Estação Fantasma



Halloween do Brawl



Heróis de Ação Diversos Compensação de compras com Gemas

Você pode agora usar Gemas para completar as suas compras com moedas se não tiver moedas suficientes. Atualmente isso funciona para comprar Acessórios, Poderes de Estrela, Engrenagens e melhorar Brawlers. Fim do Suporte aos SO inferiores ao iOS 11 e Android 7.0

Devido a razões técnicas para além do nosso controle, infelizmente somos forçados a encerrar o suporte para todos os dispositivos Apple e Android executados em versões de SO anteriores ao iOS 11 e Android 7.0. Se o seu dispositivo estiver sendo executado em um sistema operacional inferior ao iOS 11 ou Android 7.0, você não poderá mais jogar Brawl Stars, a menos que atualize para um sistema operacional iOS ou Android mais recente. Atualize para a versão iOS 11 (ou superior) / Android 7.0 (ou superior) o mais rápido possível. Instruções de como atualizar seu dispositivo podem ser encontradas aqui:

Apple: Suporte Apple

Google: Suporte Google



Recompensas de Reserva





Missões e Desafios com recompensas específicas como Reações, Ícones de Jogador e Sprays vão agora ter uma recompensa de reserva caso o jogador já tenha a recompensa original.

Tutoriais