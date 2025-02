Manutenção | 17 de Outubro

A Liga de Clubes e as Missões de Clube estão sendo desativadas em preparação para a próxima atualização!

Você ainda poderá resgatar as recompensas da última temporada da Liga de Clubes e Missões de Clube até o lançamento da próxima atualização.

Algumas melhorias no servidor devido aos problemas que tivemos no fim de semana

Além disso, estamos estendendo o evento de Sorteio Starr Caindo do Céu por mais 1 dia para compensar o tempo de inatividade da manutenção!

Manutenção | 3 de Outubro

Reativados os slots 5 e 6 do Modo de Jogo com as seguintes alterações: Slot 1 = Combate 24/7 (inalterado) Slot 2 = Fute-Brawl 24/7 (inalterado) Slot 3 = Pique-Gema 24/7 (adicionados 4 mapas para um total de 8 mapas) Slot 4 = Encurralado e Extermínio (inalterado) Slot 5 = Nocaute 24/7 (adicionados 4 mapas para um total de 8 mapas) Slot 6 = Roubo & Zona-Estratégica (4 mapas/modos)

Geração de missões atualizada para corresponder ao novo mapa e rotação do modo de jogo

Aumento do limite do Pontos Estelares para 99999. Pretendemos remover completamente esse limite na próxima atualização do jogo!

Agora Hipercargas podem ser encontrados no Sorteio Starr Lendários

Taxas de drop reequilibradas e quantidades de moedas, pontos de poder e duplicadores de fichas recebidos de Sorteios Starr Os jogadores receberão menos Pontos Estelares e duplicadores de fichas, mas em vez disso, a partir de agora receberão mais moedas no Sorteio Starrr



Atualização Opcional para Android | 8 de setembro

Corrigido o bug com a notificação travada no botão Comprar.

Corrigidos alguns problemas de carregamento e travamentos

Manutenção | 7 de setembro

Corrigido o erro com alguns Visuais tendo habilidades extras

Corrigido o comportamento de redução de dano do Bull fora de seu estado de Hipercarga

Corrigida a lógica de matchmaking da Hipercarga

Rotação de mapas do Combate corrigida

Corrigido o Acessório da Bea Colmeia Colérica - Não causava danos se as abelhas saíssem da área de jogo válida.

Corrigida a disponibilidade dos Visuais da Liga Estelar.

Aumentou o número de Mapas/Modos na rotação da Liga Estelar: Pique-Gema Mina Rochosa Arco Duplo Última parada Fute-Brawl Bocha Tiro Livre Superpraia Nocaute Caverna do Braço Dourado Rocha da Belle Descampado Extermínio Campo de Tiro Destino Fatídico Camadas Roubo Batata Quente Ravina Kaboom Zona segura Zona Estratégica Besouros Brigões Anel de Fogo Dividido



Nova Brawler: Pearl (cromática)

Atributo: Calor O calor aumenta lentamente ao longo do tempo. Quanto mais quente Pearl fica, mais dano causa.

Ataque básico: Biscoito Quente Dispara rapidamente biscoitos recém-saídos do forno, que esfriam ligeiramente, diminuindo o calor.

Super: Sob Pressão Libera todo o calor acumulado em uma explosão, causando dano a todos os inimigos próximos e destruindo elementos do ambiente.

Acessório: Chamuscado O ataque básico seguinte dispara biscoitos em chamas, causando dano extra ao longo do tempo.

Acessório: Feito Com Carinho O ataque básico seguinte dispara biscoitos no ponto, curando os aliados ao longo do tempo.

Poder de estrela: Retenção de Calor O Super da Pearl consome 50% menos calor quando usado.

Poder de estrela: Escudo de Calor Quando o calor ultrapassa 80%, o dano recebido diminui em 20%.

Hipercarga: Pirolítico O Super deixa uma área em chamas por alguns segundos.









Novo Brawler: Chuck (mítico)

Atributo: começa com o Super Chuck já começa com o Super carregado.

Ataque básico: Motor a Vapor Solta uma nuvem de vapor do chapéu, perfurando e causando dano aos inimigos.

Super: Piuí! Joga uma placa no chão, causando dano e empurrando inimigos. Quando estiver perto de uma placa, pode correr para outra, causando dano aos inimigos no caminho.

Acessório: Desvio Chuck remove a placa mais próxima e recarrega o Super por completo.

Acessório: Trem Fantasma O próximo Super de Chuck atravessa muros.

Poder de estrela: Pit Stop Aumenta o limite de placas em 1.

Poder de estrela: Cobrador

O Super do Chuck também rouba 33% da munição dos inimigos ao correr por cima deles.





Novidade: Hipercarga

Hipercarga é um novo item liberado no Nível de Poder 11 que faz com que o Brawler fique mais forte por um breve período e com que o Super seja fortificado.

A Hipercarga é carregada da mesma forma do Super, mas de maneira mais lenta. Quando a Hipercarga estiver pronta, basta usar o botão da Hipercarga para que o Brawler seja envolto em chamas e raios de poder!

Os primeiros Brawlers a receberem Hipercarga serão Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl, e cada um será lançado ao longo das semanas após a atualização.

Eis o efeito da Hipercarga em cada Brawler:

Shelly: Cano Duplo O Super da Shelly fica 33% maior. Velocidade +25%; Dano +25%; Escudo +15%

Colt: Empunhadura Dupla O Super do Colt é 120% mais amplo. Velocidade +30%; Dano +30%; Escudo +10%

Spike: Florescência O Super do Spike fica 20% maior. Velocidade +30%; Dano +20%; Escudo +20%

Bull: Mandíbula de Aço Bull recebe 80% menos dano usando o Super. Velocidade +25%; Dano +10%; Escudo +30%

Jacky: Abalo Sísmico O Super da Jacky desacelera os inimigos próximos por 1,5 segundo. Velocidade +25%; Dano +25%; Escudo +15%

Pearl: Pirolítico O Super da Pearl deixa uma área em chamas por alguns segundos. Velocidade +30%; Dano +20%; Escudo +20%



As Hipercargas ficarão disponíveis primeiro na loja como parte de pacotes de colecionador que poderão ser adquiridos com Gemas ou Moedas. Depois de duas semanas, elas ficarão disponíveis no perfil dos Brawlers e poderão ser adquiridas com moedas.

Você também pode testar as Hipercargas no evento Hipercarga Caótica e até mesmo ganhar a Hipercarga da Shelly DE GRAÇA como recompensa especial! (Mais informações mais abaixo).

Novos visuais

Visuais da Temporada: Visuais do Deserto

Cordelius Invasor (149 gemas - 5.000 blings)

Willow Escorpião (79 gemas - 2.750 blings)

Hank do Rodeio (199 gemas)

Maisie Saqueadora (149 gemas - 5.000 blings) | Visual da Liga Estelar

Os Visuais do Deserto serão lançados no início de setembro, após o início da temporada do Retorno ao Rancho.

Tema paralelo: Universidade Brawl

Rosa Líder de Torcida (149 gemas - 5.000 blings)

Stu Atleta (299 gemas)

Squeak Nerd (149 gemas - 5.000 blings)

O tema paralelo da Universidade Brawl e seus visuais chegam em meados de setembro.

Os visuais da Fábrica de Robôs estão de volta!

Sam Imperador (149 gemas - 5.000 blings)

Lola Fora da Lei (149 gemas - 5.000 blings)

Poco Bandido (149 gemas - 5.000 blings)

Esses visuais estarão disponíveis em setembro!

Repaginações

Emz Malvada (29 gemas - 1.000 blings) | Antiga Emz Universitária. Disponível com a atualização. Ela também entrará no grupo da Universidade Brawl.

Penny Duende (indisponível) | Mudanças se aplicam quando a atualização for lançada.

Essas mudanças nos Visuais estarão disponíveis quando a atualização entrar no ar.



Outros Visuais

Pearl Periscópica | Disponível no Brawl Pass como recompensa do patamar 70.

Edgar Robô (299 gemas) | Disponível na loja no começo de outubro.

Mandy de Hanbok (149 gemas - 5.000 blings) | Disponível na loja no final de setembro.

Janet Lunar (199 gemas) | Disponível na loja no final de setembro.

Pearl Vintage (29 gemas - 1.000 blings) | Disponível na loja quando a temporada começar.

Chuck Infernal (29 gemas - 1.000 blings) | Disponível na loja em meados de outubro.

Engrenagens

Nova engrenagem: Carga do acessório (rara) Permite um uso a mais do acessório por partida (de 3 para 4) Disponível para todos os Brawlers



Itens de personalização

Reações

Pacote de reações da Pearl

Pacote de reações da Pearl Periscópica

Feno rolando, Revólver Bangue-bangue, Cordelius Invasor, Willow Escorpião, Hank do Rodeio, Maisie Saqueadora

Rato de biblioteca, Diploma, Rosa Líder de Torcida, pacote de ícones de Stu Atleta, Squeak Nerd

Mandy de Hanbok, Janet Lunar, pacote de reações do Festival Lunar

Pacote de reações do Edgar Robô

Pacote de reações do Chuck

Reações de Hipercarga para Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl

Sprays

Pearl

Pato de alvo, Cordelius Invasor, Willow Escorpião, Hank do Rodeio, Maisie Saqueadora

Pacote de sprays da Universidade Brawl, Rosa Líder de Torcida, Stu Atleta, Squeak Nerd

Hanbok Mandy, Lunar Janet

Edgar Robô

Chuck

Sprays de hipercarga para Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl

Ícones de perfil

Ícones de Perfil da Pearl

Logo do jogo de Hipercarga (animado!)

Cordelius Invasor, Willow Escorpião, Hank do Rodeio, Maisie Saqueadora

Pacote de ícones de Perfil da Universidade Brawl, Rosa Líder de Torcida, Stu Atleta, Squeak Nerd

Hanbok Mandy, Lunar Janet

Edgar Robô, Robô

Ícones de Perfil de Chuck

Pacote de Ícones de Perfil do Halloween do Brawl

Ícones de Perfil animados de Hipercarga para Shelly, Colt, Bull, Spike, Jacky e Pearl.

Títulos

Mão na massa! (Pearl)

O maestro (Chuck)

Ajustes de balanceamento

Melhorias (buffs)

Hank Ataque básico: 1800 → 2100 HP básico: 5400 → 5800

Buster HP básico: 4800 → 5200 Ataque básico: 1320 → 1440

Byron Recarga do Super: 4 → 3 disparos

Bibi HP básico: 4600 → 4800

Nani Duração do Retorno ao remetente: 5s → 2s (nerf) Ataque básico: 700 → 800

Piper Ataque básico máximo: 1520 → 1700 Rastreador: redução de 33% da distância

Mandy Ataque básico: 1200 → 1300

Leon HP básico: 3200 → 3400

Sandy Recarga do Super: 7 → 6 disparos

Fang Dano do Super: 1000 → 1200 Carregamento do Super pelo Super levemente maior.

Willow HP básico: 2500 → 2800



Enfraquecimentos (nerfs)

Squeak Acessório - Resíduo: 10s → 8s Poder de estrela - Reação em cadeia: 20% → 15%

Bonnie Velocidade básica do projétil: 4000 → 3800

Corvo Poder de estrela - Aura venenosa: 20% → 15%

Tick Velocidade de recarga do ataque básico: +4%

Tara HP básico: 3200 → 3100



Mudanças em mapas, modos de jogo e troca de eventos

Nesta atualização, decidimos trazer mudanças maiores a respeito dos Modos de Jogo disponíveis:

Não haverá os modos 5 e 6 por ora. O modo de controle não chegou nem perto da popularidade dos demais modos. Queremos ver se o foco em menos modos tem um impacto positivo no pareamento, principalmente para jogadores com mais troféus!

Caça-Estrelas, Roubo e Zona Estratégica continuam disponíveis em salas amistosas e no Criador de Mapas.

Robô Chefão, Todos contra um e Caos cibernético não ficarão mais disponíveis nos eventos de fim de semana, mas vamos alternar uma variedade maior de modos nos fins de semana: Roubo, Zona Estratégica e os modos citados acima (com uma missão de 500 fichas)!

Espaço 1: Combate (solitário e duplo) | Total: 8 mapas

Disponíveis Estiagem Passagem sombria

Indisponíveis Encrenca em dobro Pedra queimada



Espaço 2: Fute-Brawl | Total: 8 mapas

Disponíveis Caminho de pedras (novo) Pênalti

Indisponíveis Bola na orla Centro do palco



Espaço 3: Pique-Gema e Nocaute

Pique-gema Disponíveis Última parada (novo) Indisponíveis Forte de gemas Fliperama rústico Arapuca mortal Ilumina Vagão extravagante

Nocaute Indisponíveis Fontes fartas Profundezas Meio-termo equilibrado Marcação exata



Espaço 4: Extermínio e Encurralado | Espaço da comunidade

Extermínio Disponíveis Camadas (novo) Indisponíveis Bolo em camadas Estação seca Pradaria traiçoeira Tocaia Canal grande

Encurralado Disponíveis Invasão Robótica Montagem necessária Peças e parafusos Fábrica tumultuada



Somente em salas amistosas

Caça-Estrelas | Total: 4 mapas Campo de tiro Bolo em camadas Canal grande Estação seca

Roubo | Total: 4 mapas Batata quente Ravina kabum

Zona segura Pit stop

Zona Estratégica | Total: 4 mapas Aberto Anel de fogo Besouros brigões Dividido



Ranqueado (Liga Estelar - Liga de Clubes)

Caça-Estrelas foi substituído por Extermínio.

Roubo e Zona Estratégica estão desabilitados por ora.

A disponibilidade foi reduzida a dois mapas/modos: Fute-Brawl Bocha Tiro livre Pique-Gema Mina rochosa Arco duplo Nocaute Garganta do braço dourado Rocha da Belle Extermínio Destino fatídico Campo de tiro



Mudanças no ambiente de mapas

Adições Retorno ao Rancho | Novo Fábrica de Robôs Combate na Fábrica de Robôs Estação Fantasma Ferro-velho

Remoções Barco do Darryl Velocirapids Luta na selva



Correções de Bugs

Corrigido o erro em que Corvo Fênix tinha animações erradas no ar.

Corrigido o erro em que códigos de criador longos não apareciam direito.

Corrigido o erro em que a mudança na orientação do dispositivo causava fuga de partida no lobby da Liga Estelar.

Corrigido o erro em que toques não eram registrados em determinados pontos na tela de missões.

Corrigidas as animações de vitória de Janet.

Outros

Stu Atleta e Edgar Robô terão novos efeitos especiais personalizados ao derrotar um Brawler inimigo. Planejamos adicionar esses efeitos a todos os atuais visuais de 299 Gemas e todos os por vir.

Mudanças de sistema

Agora a mudança de dia do sistema acontece ao mesmo tempo para todos os jogadores: Atualização das Missões Diárias Atualização do Sorteio Starr Atualização das ofertas na loja





Mudanças nos níveis de poder Agora o nível de poder vai aumentar o poder do Brawler entre 5% e 10% por nível.





Mudanças nas Missões Ao trocar uma Missão de múltipla escolha, a nova Missão também será de múltipla escolha, mas com Brawlers totalmente diferentes.



Evento Hipercarga Caótica Um evento por tempo limitado em que jogadores podem testar as Hipercargas com qualquer um dos 6 Brawlers que terão a Hipercarga com a atualização. Os Brawlers estarão no nível de poder 11 com todos os acessórios, Poderes de Estrela, Engrenagens e Hipercargas liberadas. Toda vez que jogadores entrarem em uma batalha, o Brawler será selecionado aleatoriamente. O jogo seleciona um mapa aleatório de um rol de modos 3x3. O evento contará com uma missão exclusiva para liberar a Hipercarga da Shelly de graça!



Pacote de Colecionador da Hipercarga As Hipercargas dos seguintes Brawlers serão lançadas semanalmente após a atualização: Colt, Bull, Spike, Jacky, Shelly e Pearl. Com os pacotes de colecionador, é possível conseguir as Hipercargas antes e com personalizações de Hipercarga. Entre as personalizações de Hipercarga estão uma Reação, um Spray e um Ícone de Perfil animado especial. Os pacotes de colecionador podem ser adquiridos por 9.600 moedas ou 299 gemas caso você tenha o Brawler com nível de poder 11. Caso o Brawler não esteja no nível de poder 11, o pacote de colecionador também vai incluir um desconto na melhoria. Duas semanas depois do lançamento do pacote de colecionador, a Hipercarga será disponibilizada por 5.000 moedas na tela do Brawler.