A trilha estelar foi reformulada e voltou como o Bala ao Brawler, uma nova experiência de desbloqueio no estilo tiro ao alvo, em que os vales ajudam você a conquistar seu próximo Brawler (com possíveis melhorias)! Os custos de raridade continuam os mesmos, e Brawlers raros e super-raros que antes vinham do caminho de troféus agora são obtidos por meio do Bala ao Brawler.

Ao ganhar vales suficientes, eles passam a contar automaticamente para a próxima raridade de Brawler no Bala ao Brawler.

Existe uma ordem definida de desbloqueios de raridade. Confira a seção do Bala ao Brawler na tela da coleção para ver qual será a próxima raridade desbloqueada.

Raro: 160 vales

Super-raro: 430 vales

Épico: 925 vales

Mítico: 1.900 vales

Lendário: 3.800 vales

Ultra: 5.500 vales

Em cada Bala ao Brawler, até 10 Brawlers não obtidos da raridade atual estarão dispostos na galeria. Dispare para derrubá-los, e o Brawler que sobrar será desbloqueado! Se você tiver menos de 10 Brawlers bloqueados nessa raridade, as vagas restantes ficarão vazias.

Enquanto você derruba os alvos, há uma chance de obter de 1 a 4 fragmentos de gema. Após você receber seu Brawler novo, os fragmentos virarão progresso para o Brawler obtido.

Probabilidades de obter fragmentos de gema em cada Bala ao Brawler:

1 fragmento de gema: 12,02%

2 fragmentos de gema: 14,03%

3 fragmentos de gema: 16,03%

4 fragmentos de gema: 20,04%

5 fragmentos de gema: 14,03%

6 fragmentos de gema: 10,02%

7 fragmentos de gema: 6,01%

8 fragmentos de gema: 2,20%

9 fragmentos de gema: 1,80%

10 fragmentos de gema: 1,00%

11 fragmentos de gema: 0,80%

12 fragmentos de gema: 0,60%

13 fragmentos de gema: 0,40%

14 fragmentos de gema: 0,20%

15 fragmentos de gema: 0,20%

16 fragmentos de gema: 0,20%

17 fragmentos de gema: 0,40%

Os fragmentos de gema se convertem em progresso para o seu Brawler novo da seguinte maneira:

1 fragmento de gema +1 nível de poder

2 fragmentos de gema: +2 níveis de poder, um acessório aleatório ou uma engrenagem super-rara aleatória

3 fragmentos de gema: +3 níveis de poder ou um poder de estrela aleatório

4 fragmentos de gema: +4 níveis de poder, uma hipercarga ou um buffie aleatório

Limites por sessão:

1 acessório

1 engrenagem

1 poder de estrela

1 hipercarga

1 buffie

+10 níveis de poder

Um Brawler não pode receber uma hipercarga nem buffies até terem sido lançados oficialmente (sem estar em acesso antecipado).

Você pode receber engrenagens, poderes de estrela, acessórios, hipercargas e buffies para um Brawler novo antes de ele ter o nível de poder necessário para usá-los.

O Bala ao Brawler é a única fonte de engrenagens aleatórias.

Sempre há 10 alvos em um Bala ao Brawler. Se existirem mais de 10 Brawlers não obtidos na raridade, 10 Brawlers aleatórios serão selecionados como alvos. Se existirem menos de 10 Brawlers não obtidos, alguns alvos ficarão em branco. Todos os alvos em branco são eliminados antes dos Brawlers, e todo alvo tem a mesma chance de deixar fragmentos de gema.

Também há a chance de você escolher qual Brawler novo vai receber!

Chance de poder escolher: 50%

Escolher entre 2 Brawlers: 57,14%

Escolher entre 3 Brawlers: 28,57%

Escolher entre 4 Brawlers: 14,29%

Se restar só 1 Brawler não obtido da raridade, não haverá possibilidade de escolha.

Os botões da trilha estelar e da fama foram removidos da tela inicial. O Bala ao Brawler e a fama agora ficam na coleção de Brawlers. As informações do Bala ao Brawler ficam à esquerda da coleção, enquanto fama fica à direita. Quando houver um evento de lançamento de Brawler ativo, ele terá um botão próprio na tela inicial.

Coleção de Brawlers

Reformulamos a lista de Brawlers! Agora ela rola na horizontal igual ao resto do jogo, com cartas de Brawler menores para que a sua escalação fique mais visível de uma só vez. Além disso, implementamos a tão pedida funcionalidade de busca!