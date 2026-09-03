Notas de lançamento: agosto de 2026
Bala ao Brawler
A trilha estelar foi reformulada e voltou como o Bala ao Brawler, uma nova experiência de desbloqueio no estilo tiro ao alvo, em que os vales ajudam você a conquistar seu próximo Brawler (com possíveis melhorias)! Os custos de raridade continuam os mesmos, e Brawlers raros e super-raros que antes vinham do caminho de troféus agora são obtidos por meio do Bala ao Brawler.
Ao ganhar vales suficientes, eles passam a contar automaticamente para a próxima raridade de Brawler no Bala ao Brawler.
Existe uma ordem definida de desbloqueios de raridade. Confira a seção do Bala ao Brawler na tela da coleção para ver qual será a próxima raridade desbloqueada.
Raro: 160 vales
Super-raro: 430 vales
Épico: 925 vales
Mítico: 1.900 vales
Lendário: 3.800 vales
Ultra: 5.500 vales
Em cada Bala ao Brawler, até 10 Brawlers não obtidos da raridade atual estarão dispostos na galeria. Dispare para derrubá-los, e o Brawler que sobrar será desbloqueado! Se você tiver menos de 10 Brawlers bloqueados nessa raridade, as vagas restantes ficarão vazias.
Enquanto você derruba os alvos, há uma chance de obter de 1 a 4 fragmentos de gema. Após você receber seu Brawler novo, os fragmentos virarão progresso para o Brawler obtido.
Probabilidades de obter fragmentos de gema em cada Bala ao Brawler:
1 fragmento de gema: 12,02%
2 fragmentos de gema: 14,03%
3 fragmentos de gema: 16,03%
4 fragmentos de gema: 20,04%
5 fragmentos de gema: 14,03%
6 fragmentos de gema: 10,02%
7 fragmentos de gema: 6,01%
8 fragmentos de gema: 2,20%
9 fragmentos de gema: 1,80%
10 fragmentos de gema: 1,00%
11 fragmentos de gema: 0,80%
12 fragmentos de gema: 0,60%
13 fragmentos de gema: 0,40%
14 fragmentos de gema: 0,20%
15 fragmentos de gema: 0,20%
16 fragmentos de gema: 0,20%
17 fragmentos de gema: 0,40%
Os fragmentos de gema se convertem em progresso para o seu Brawler novo da seguinte maneira:
1 fragmento de gema +1 nível de poder
2 fragmentos de gema: +2 níveis de poder, um acessório aleatório ou uma engrenagem super-rara aleatória
3 fragmentos de gema: +3 níveis de poder ou um poder de estrela aleatório
4 fragmentos de gema: +4 níveis de poder, uma hipercarga ou um buffie aleatório
Limites por sessão:
1 acessório
1 engrenagem
1 poder de estrela
1 hipercarga
1 buffie
+10 níveis de poder
Um Brawler não pode receber uma hipercarga nem buffies até terem sido lançados oficialmente (sem estar em acesso antecipado).
Você pode receber engrenagens, poderes de estrela, acessórios, hipercargas e buffies para um Brawler novo antes de ele ter o nível de poder necessário para usá-los.
O Bala ao Brawler é a única fonte de engrenagens aleatórias.
Sempre há 10 alvos em um Bala ao Brawler. Se existirem mais de 10 Brawlers não obtidos na raridade, 10 Brawlers aleatórios serão selecionados como alvos. Se existirem menos de 10 Brawlers não obtidos, alguns alvos ficarão em branco. Todos os alvos em branco são eliminados antes dos Brawlers, e todo alvo tem a mesma chance de deixar fragmentos de gema.
Também há a chance de você escolher qual Brawler novo vai receber!
Chance de poder escolher: 50%
Escolher entre 2 Brawlers: 57,14%
Escolher entre 3 Brawlers: 28,57%
Escolher entre 4 Brawlers: 14,29%
Se restar só 1 Brawler não obtido da raridade, não haverá possibilidade de escolha.
Os botões da trilha estelar e da fama foram removidos da tela inicial. O Bala ao Brawler e a fama agora ficam na coleção de Brawlers. As informações do Bala ao Brawler ficam à esquerda da coleção, enquanto fama fica à direita. Quando houver um evento de lançamento de Brawler ativo, ele terá um botão próprio na tela inicial.
Coleção de Brawlers
Reformulamos a lista de Brawlers! Agora ela rola na horizontal igual ao resto do jogo, com cartas de Brawler menores para que a sua escalação fique mais visível de uma só vez. Além disso, implementamos a tão pedida funcionalidade de busca!
Evento do Duolingo
O Brawl Stars e Duolingo vão se encontrar!
Quando os Brawlers chegam na sala de aula do Duo, ela se transforma em puro caos. Lições resultam em batalhas, rivalidades vão para além da sala de aula, e os nossos dois verdinhos, Duo e Spike, se enfrentam para ganhar a atenção dos jogadores.
O Duo vai dominar o Brawl Stars por 2 semanas com uma nova luta contra chefão, um evento da comunidade, reações, sprays e ícones temáticos, recompensas diárias e uma central de eventos. Ao longo do evento, os jogadores terão que trabalhar juntos para derrotar versões cada vez mais poderosas do Duo enquanto participam de desafios da comunidade, ganhando recompensas exclusivas da colaboração.
Evento de Halloween do Brawl
O Halloween do Brawl deste ano terá um evento que durará o mês todo e será dividido em várias etapas que acompanham a uma história do Gus. Desbloqueie-a ao longo do mês, resolvendo enigmas, em escolhas da comunidade, em uma experiência promovida pelos criadores e um final para fechar tudo em grande estilo.
Os chefões clássicos do Halloween do Brawl estarão de volta, teremos um novo caixão com recompensas aleatórias e mais experiências sinistras!
Por ora, não revelaremos mais nada. Portanto, fique de olho!
Novo companheiro do lobby: Loony
Conheça Loony, o amigo balão do Gus! Ele ficará na tela inicial durante o evento do Halloween do Brawl, reagindo às suas partidas e traquinagens e entregando recompensas extras por vitórias diárias.
Você pode cutucar, chacoalhar, espremer e arremessar o Loony. Mas seja gentil, ele também tem sentimentos!
Loony também conversará com você usando balões de fala nas suas interações e eventos no jogo. Vitórias, derrotas, marcos de troféus, desbloqueios e mais! Se quiser fechar a matraca dele, desative a opção Falas do Loony nas configurações.
Prêmios do Loony
Cada vitória diária rende uma recompensa que enche o Loony. O progresso zera a cada dia, assim como nas vitórias diárias.
Máximo de 6 vitórias por dia.
As recompensas são sorteios Starr ou caóticos, com 0 a 2 sorteios Starr por dia.
Você só pode resgatá-las após concluir todas as 6 vitórias diárias.
Aperte e segure o Loony para estourá-lo e obter os seus prêmios. A animação mostrará quando as recompensas estão prontas.
Se você conseguir as 6 vitórias diárias, mas se esquecer de resgatar as recompensas, elas serão concedidas automaticamente no dia seguinte.
Novos Brawlers
Cosmo - Mítico - Controle
Cosmo é o astrônomo responsável pelo observatório do Starr Park. Além de explicar aos visitantes sobre o universo, ele vive de olho no céu, em busca de alguma coisa...
Atributo: nenhum.
Ataque (ORBITAL): Cosmo lança 3 projéteis que formam uma órbita circular e, em seguida, se afastam, aumentando a área de efeito e o dano causado.
Super (ATRAÇÃO FATAL): Cosmo lança um ímã que gruda em um inimigo, atraindo os projéteis dos aliados até o alvo.
Acessório 1 (EMPURRADA CÓSMICA: Cosmo empurra os inimigos para além da área de ataque.
Acessório 2 (VISÃO TELESCÓPICA): Cosmo usa o telescópio para deixar uma área visível por 6s, incluindo os inimigos dentro dela, que não podem usar habilidades de movimento, como investidas, saltos e teletransportes.
Poder de estrela 1 (PRECESSÃO): aumenta a velocidade orbital do ataque principal do Cosmo em 25%.
Poder de estrela 2 (MUNIÇÃO MAGNÉTICA): atingir um inimigo com o Super do Cosmo carrega 2 de munição.
Título de Prestígio 1: De outro mundo
Título de Prestígio 3: Observador de estrelas
Vince - Mítico - Destruidor
Para o azar dos clientes, Vince cuida ao mesmo tempo da máquina de café e dos seus amigos de várias patas. Ele anda bem devagarinho pelo Café Criaturas, tomando cuidado para não pisar em nenhum deles.
Atributo: lagartas aparecem perto do Vince de tempos em tempos. Pisar ou jogar café nelas as transforma em mariposas para a sua coleção, que diminui em 50% quando Vince é derrotado.
Ataque (FEITO NA HORA): Vince lança uma xícara de café pelando, causando dano aos inimigos.
Super (ESPECIAL DA CASA): dispara um único projétil que enfraquece os inimigos atingidos, deixando-os marcados com um ícone de lagarta e fazendo-os receber mais dano dos ataques principais.
Acessório 1 (CAFÉ INDIGESTO): Vince lança um cappuccino explosivo, causando dano em área.
Acessório 2 (MUTAÇÃO COLETIVA): Vince transforma todas as lagartas próximas em mariposas, recebendo mais uma por cada mariposa coletada.
Poder de estrela 1 (PAPAI CHAMOU): as lagartas próximas rastejam até o Vince.
Poder de estrela 2 (MARIPOSA MEDICINAL): transformar uma lagarta em mariposa restaura 1.200 de saúde do Vince.
Título de Prestígio 1: Bichado
Título de Prestígio 3: Criatura peculiar
Novas hipercargas
Nori e Wendy estão recebendo hipercargas inéditas!
**Nori (BOM DE PESCA):**Nori pula na água e atrai todos os inimigos em sua direção, atingindo-os com dano em área.
Wendy (ENERGIA SUSTENTÁVEL): o gerador de escudo tem mais saúde e absorve 90% do dano recebido pela Wendy ou aliados.
Novos buffies
Poco
Poco é um dos primeiros Brawlers que os jogadores encontram e o principal suporte do começo do jogo. Por isso, queríamos melhorar as habilidades de suporte dele, mas sem complicar demais o funcionamento. Estamos reduzindo a cura base do ataque principal para que ela continue acessível a todos os jogadores conforme avançam. Além disso, com seus buffies e reformulações, ele terá mais controle de espaço e mais opções para enfrentar inimigos e fortalecer seus aliados.
Acessório 1: Diapasão (reformulação)
Poco recupera 400 pontos de saúde de todos os aliados próximos 3 vezes ao longo de 6s. A cura acontece em pulsos, não é um efeito em área contínuo.
Com buffie: curar um aliado também concede 25% de velocidade de recarga a ele por 2s.
Acessório 2: Canção Protetora (reformulação)
Poco cria uma grande área que dura 4s e anula efeitos negativos dos aliados, deixando-os imunes enquanto estão dentro dela.
Com buffie: a área de Canção Protetora é 20% maior e dura 2s a mais.
Poder de estrela 1: Musicoterapia (reformulação)
Dissonância agora recupera 300 pontos de saúde de aliados. O poder de estrela aumenta a cura em 220 pontos.
Com buffie: ao atingir aliados com saúde máxima, a Dissonância aumenta em 10% a velocidade de recarga do Super por 3s.
Poder de estrela 2: Solo Estridente
O Super do Poco também acerta os inimigos e inflige 760 pontos de dano.
Com buffie: inimigos atingidos por Bis! não podem atacar por 0,5s.
Hipercarga: Melodia Medicinal
O ataque Bis! cura em excesso e dá um escudo temporário proporcional à cura excedente. O escudo dura 5s.
Com buffie: projéteis de Dissonância surgem em um arco de 180 graus enquanto a hipercarga está ativa.
El Primo
Assim como o Poco, o El Primo é o primeiro tanque que os jogadores conhecem. Por isso, a ideia era dar mais liberdade e presença às suas habilidades de tanque, mas também sem aumentar a complexidade. As mudanças nos acessórios vão permitir que ele atue de forma mais agressiva, pois reforçarão suas características de tanque ou concederão mais mobilidade a ele. Além disso, ele vai encher os Brawlers de porrada com mais frequência, aguentar mais tempo em combate e socar melhor e mais forte do que nunca!
Acessório 1: Suplemento Muscular (reformulação)
El Primo avança, agarra o primeiro Brawler atingido e o arremessa para trás.
Com buffie: El Primo joga o inimigo no chão, causando 800 pontos de dano em área.
Acessório 2: Cinturão de Asteroides (reformulação)
El Primo mata no peito (literalmente) os projéteis lançados contra ele por 2s.
Com buffie: os projéteis destruídos também carregam o Super do El Primo.
Poder de estrela 1: El Fuego
Os inimigos atingidos pelo Super do El Primo queimarão por 4s, levando 900 pontos de dano.
Com buffie: dar socos nos inimigos em chamas as prolonga por 1,5s.
Poder de estrela 2: Corrida Meteórica
A velocidade do El Primo aumenta em 25% por 4s após usar o Super.
Com buffie: o aumento da velocidade concede um escudo de 30%.
Hipercarga: Salto Gravitacional
Das alturas, El Primo desfere uma cotovelada intergaláctica que atrai os inimigos ao epicentro.
Com buffie: os socos de El Primo ficam 20% maiores e incendeiam os inimigos, causando 400 pontos de dano ao longo de 2s.
Amber
Quando é preciso causar muito dano em modos como Roubo, Amber oferece usos consistentes. Como controle, no entanto, ela deixa a desejar, pois não é tão fácil usar o óleo como ferramenta de controle de espaço. Com suas atualizações e buffies, queríamos aumentar sua presença no mapa e criar oportunidades para que ela use o óleo para ganhar espaço ou se fortalecer.
Acessório 1: Ignição (reformulação)
Amber posiciona um barril com 3.500 de saúde, que espalha óleo quando é destruído.
Com buffie: Amber pode mobilizar 2 barris.
Acessório 2: Órbita Flamejante
Amber cria 3 chamas ao seu redor por 5s, causando 945 de dano por golpe.
Com buffie: Amber se cobre de fogo, aumentando a sua velocidade de movimento em 20% e causando 400 de dano ao tocar nos inimigos.
Poder de estrela 1: Labareda Infernal (reformulação)
O líquido inflamável da Amber fica pegajoso e gruda nos Brawlers, que deixam um rastro de óleo para trás.
Com buffie: Amber ganha mais 15% de velocidade de movimento quando perto do fogo ou do líquido inflamável.
Poder de estrela 2: Sifão Escaldante (reformulação)
Amber recarrega munição sempre que um inimigo sofre dano de fogo do óleo em chamas (não do ataque principal dela).
Com buffie: a duração do fogo aumenta em 1s.
Hipercarga: Líquido Inflamável
A área do líquido do Super é aumentada, e o líquido queima por 3s após ser incendiado.
Com buffie: os projéteis do ataque principal incendeiam assim como o líquido.
Usar um Super não remove o líquido do Super anterior.
Gus
Gus é um suporte único, já que também funciona como tiro preciso. Adoramos isso nele e não queríamos mudar, mas sentimos que suas habilidades de suporte estavam ficando para trás. Na atualização, demos a ele mais recursos para manter a equipe viva e saudável, e mais liberdade para escolher entre usar os espíritos no ataque ou na defesa.
Acessório 1: Assombração Explosiva
Explode os fantasmas materializados, causando dano a inimigos próximos.
Com buffie: inimigos atingidos perdem 1 de munição.
Acessório 2: Empurrão Anímico (reformulação)
Gus lança um fantasma, empurrando inimigos. O fantasma vira um espírito curador ao fim de sua trajetória.
Com buffie: faz surgir um fantasma para cada Brawler atingido.
Poder de estrela 1: Acréscimo de Saúde
A cura recebida com os fantasmas materializados aumenta em 100%.
Com buffie: os fantasmas se movem até o aliado mais próximo.
Poder de estrela 2: Companhia Espiritual
Medonho aumenta o dano de um aliado em 25% por 5s.
Com buffie: os aliados também ganham mais 15% de velocidade de movimento por 5s.
Hipercarga: Aparição Assombrada
Sem mudanças no Super hipercarregado.
Com buffie: balões são maiores e atravessam paredes.
Chuck
O Chuck precisava de uma boa reformulação para se encaixar em mais modos além do Roubo! Com as reformulações no Super e no ataque principal, o Chuck deve ter uma fase de preparação bem mais curta, mais consistência para trocar golpes e lutar sem o Super e mais mobilidade depois de se posicionar, mas causando menos dano imediato. Com os buffies, suas placas ficam mais úteis e perigosas ao serem mobilizadas, e os acessórios e poderes de estrela permitem escolher entre fortalecer as placas ou a investida.
Chuck tem 4 cargas de Super (máximo de 4 placas por padrão).
Usar uma placa ou uma investida gasta uma carga.
O Super de Chuck não carrega mais automaticamente.
Chuck começa a disputa com o Super carregado.
Chuck mantém o Super ao voltar, se estivesse carregado antes.
Chuck não volta com o Super carregado se ele já tiver sido usado.
Acessório 1: Desvio (reformulação)
Chuck remove a placa mais próxima e recarrega 50% do Super.
Com buffie: recebe um escudo de 20% de redução de dano por 5s ao remover uma placa.
Acessório 2: Trem Fantasma (reformulação)
Chuck pode atravessar muros com o Super por 8s.
Com buffie: o próximo Super deixa um rastro de fogo que queima por 3s e causa 1.200 de dano.
Poder de estrela 1: Pit Stop (reformulação)
Colocar uma placa desacelera em 20% o inimigo atingido.
Com buffie: colocar uma placa gera uma área que causa 200 de dano ao longo de 4s.
Poder de estrela 2: Cobrador
Ao passar por cima dos inimigos com o Super, rouba 33% da munição deles.
Com buffie: a velocidade da investida do Super aumenta em 25%.
Hipercarga: A Todo Vapor (reformulação)
Cada placa atingida por Chuck durante o Super causa 1.600 de dano em área.
Com buffie: Chuck dispara 3 nuvens de fumaça em formato de cone com o ataque principal.
Shade
Shade é um Brawler bem poderoso e atual. Nas atualizações anteriores, o mais importante foi equilibrar o poder dos acessórios e poderes de estrela, para que todos valham a pena. O mesmo vale para a atualização atual, com novas ferramentas e muito estilo!
Acessório 1: Assom-bração
O próximo ataque principal tem um alcance 50% maior.
Com buffie: os inimigos atingidos são atraídos para o centro do abraço.
Acessório 2: Buuu! (reformulação)
Shade dá um pulinho, assustando inimigos por 0,5s ao aterrissar.
Com buffie: ganha um escudo com 1.000 pontos de saúde ao pular.
Poder de estrela 1: Sprint Espectral
Acertar inimigos na área central do ataque faz Shade se mover mais rápido por um breve período.
Com buffie: golpes críticos também reduzem a espera da recarga do acessório em 15% do tempo atual.
Poder de estrela 2: Casaco Enrijecido
Shade ganha 30% de redução de dano na Forma Incorpórea.
Com buffie: aumenta a duração do Super em 2s.
Hipercarga: Aterrorizante (reformulação)
Shade recupera 1.000 de saúde dentro de muros.
Com buffie: o tamanho e o dano causado pelo centro do abraço do Shade aumentam em 50%.
Temporadas e visuais
Temporada: Universidade Real
HANK TÉCNICO | ÉPICO | Brawl Pass
HANK TREINADOR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
HANK CAPITÃO DA EQUIPE | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
NANI DIRETORA | ÉPICA | Brawl Pass
NANI PROFESSORA | ÉPICA | Brawl Pass | Cromático 1
NANI RAINHA | ÉPICA | Brawl Pass | Cromático 2
NAJIA FANFARRISTA | MÍTICA | 199 gemas
OLLIE ACADÊMICO | MÍTICO | 199 gemas
MANDY ACADÊMICA | LENDÁRIA | 299 gemas
DARRYL DA RECICLAGEM | MÍTICO | 199 gemas
Título: Realeza
Temporada: Halloween do Brawl
MISTER PROFETA | ÉPICO | Brawl Pass
MISTER PSÍQUICO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
MISTER MÍSTICO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
SHADE SINISTRO | ÉPICO | Brawl Pass
SHADE FUNESTO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
SHADE ZOMBETEIRO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
DRA. BELLENSTEIN | MÍTICA | 199 gemas
CRIATURA DA BELLENSTEIN (Piper) | MÍTICA | 199 gemas
CHUCK CHAMAS DE AÇO | MÍTICO | 199 gemas
DAMIAN TERRONAUTA | LENDÁRIO | 299 gemas
Título: Investigação Paranormal
Visuais diversos
Outros visuais
MAX XENOMORFA | ÉPICA | 149 gemas
Supercell Make
GRIFF EPITÁFIO | ÉPICO | 149 gemas
DOUG JÖRMUNGANDR | ÉPICO | 149 gemas
ALLI CAÇA-OSSOS | MÍTICA | 199 gemas
LILY RAINHA CREPUSCULAR | MÍTICA | 199 gemas
KIT RETRÔ | LENDÁRIA | 299 gemas
Festival Lunar
LOLA LUAR | ÉPICA | 149 gemas
EVE LUAR | MÍTICA | 199 gemas
Visuais prateados e dourados
NORI DOURADO
NORI PRATEADO
WENDY DOURADA
WENDY PRATEADA
Temporada 1
Modo de jogo em destaque:
Mapa 1
Mapa 2
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Temporada 2
Modo de jogo em destaque:
Mapa 1
Mapa 2
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Ajustes de balanceamento
Ajustes de balanceamento
Melhorias
Jae-yong
Cura do ataque principal aumentada de 650 para 750.
Poder de estrela Confra da Firma: velocidade de movimento aumentada de 10% para 15%.
Bea
Acessório Colmeia Colérica: tempo de espera reduzido de 24s para 20s.
Dano do Super aumentado de 100 para 130.
Ziggy
Velocidade de recarga do Super aumentada em 6%.
Jacky
Poder de estrela Capacete: escudo aumentado de 20% para 25%.
Jessie
Dano da Supertorreta: aumentado de 260 para 300.
Colette
Velocidade de recarga do Super aumentada em 10%.
Janet
Dano do ataque principal aumentado de 1.000 para 1.100.
Maisie
Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada de 3.000 para 3.200.
Clancy
Velocidade de recarga do ataque principal reduzida de 2.000 para 1.800.
Quantidade de fichas para alcançar a segunda fase: reduzida de 6 para 5.
Quantidade de fichas para alcançar a terceira fase: aumentada de 21 para 24.
Bo
Dano do ataque principal aumentado de 640 para 700.
Eve
Quantidade de filhotes gerados pelo Super: aumentada de 3 para 4.
Recarga do Super obtida pelo próprio Super aumentada em 17%.
Buster
Acessório Cinto de Utilidades: cura aumentada de 450 para 600.
Poder de estrela Holofote: dano extra aumentado de 15% para 20%.
Tara
Poder de estrela Portal Sombrio: saúde da versão sombria aumentada de 3.400 para 4.000.
Poder de estrela Portal Sombrio: dano da versão sombria aumentado de 800 para 1.000.
Poder de estrela Sombra Curativa: saúde da versão sombria aumentada de 3.000 para 4.000.
Poder de estrela Sombra Curativa: cura da versão sombria aumentada de 400 para 600.
Melodie
Saúde aumentada de 3.800 para 4.000.
Acessório Crescendo: tempo de espera reduzido de 14s para 10s.
Acessório Crescendo: velocidade de movimento aumentada de 25% para 35%.
Acessório Crescendo: alcance aumentado de 60% para 70%
Lola
A velocidade do ego do Super agora é a mesma da Lola.
Leon
Acessório Holograma: alcance do ataque do clone aumentado de 5 para 25.
Acessório Holograma: dano do ataque do clone aumentado de 200 para 800.
Acessório Holograma: velocidade de movimento do clone aumentada para igualar à do Leon.
Dynamike
Acessório Giro Explosivo: dano aumentado de 1.200 para 1.400.
Hank
Saúde aumentada de 5.200 para 5.500.
Shade
Poder de estrela Sprint Espectral: velocidade de movimento aumentada de 15% para 20%.
Enfraquecimentos
Ash
Atributo de tanque: recarga do Super ao sofrer dano reduzida em 15%.
Wendy
Velocidade de recarga do Super reduzida em 20%.
Recarga do Super de dano de escudo reduzida de 50% para 30%.
Gerador de escudo do Super: saúde reduzida de 3.500 para 2.500.
Gerador de escudo do Super: redução de dano reduzida de 75% para 60%.
Nori
Acessório Sushizinho Maroto: tempo de espera aumentado de 12s para 18s.
Saúde reduzida de 3.800 para 3.500.
Dano de corte do ataque principal reduzido de 1.100 para 1.000.
Meg
Acessório Caixa de Ferramentas: tempo de espera aumentado de 22s para 25s.
Poder de estrela Campo de Força: escudo reduzido de 40% para 30%.
Griff
Acessório Chuva de Moedas: tempo de espera aumentado de 15s para 18s.
Recarga do Super pelo próprio Super: reduzida de 88 para 70.
Max
Velocidade de recarga do Super pelo hiperbuffie: reduzida de 7% para 6%.
Acessório Impulso Energético: tempo de espera aumentado de 15s para 18s.
Acessório Tênis Tenaz: tempo de espera aumentado de 15s para 18s.
Velocidade de recarga do Super reduzida em 8%.
Bolt
Velocidade de aceleração reduzida em 15%.
Brock
Dano do hiperbuffie reduzido de 60% para 40%.
Lumi
Dano de retorno do ataque principal reduzido de 900 para 800.
Rico
Buffie de poder de estrela Recuada Digital: velocidade máxima reduzida de 60% para 50%.
Acessório Disparador Múltiplo: tempo de espera aumentado de 19s para 22s.
Acessório Castelo Inflável: dano reduzido de 980 para 900.
Ruffs
Velocidade de recarga do Super reduzida em 20%.
Mudanças
O Super do Chuck foi completamente reformulado: sai a regeneração infinita e a força bruta da investida e entra mais controle e um Super disponível desde o começo da partida.
Chuck
Saúde reduzida de 4.700 para 4.400.
O Super agora não carrega ao longo do tempo, e a partida começa com um Super carregado.
O Super agora tem quatro cargas por padrão.
Empurrão removido ao colocar placas.
Escudo do Super reduzido de 50% para 35%.
Investida do Super: dano reduzido de 1.750 para 800.
Investida do Super: velocidade reduzida de 3.700 para 3.200.
Redução de dano por distância do ataque principal removida.
Alcance do ataque principal reduzido de 20 para 18.
Velocidade dos projéteis do ataque principal aumentada de 1.750 para 2.700.
Apenas na Arena Brawl
As modificações a seguir se aplicam apenas à Arena Brawl.
Melhorias
Colt
Aumento de dano reduzido de 3 para 2.
Corvo
Aumento de dano aumentado de 4 para 6.
Mortis
Aumento de dano aumentado de 4 para 5.
Melodie
Aumento de dano aumentado de 4 para 5.
Enfraquecimentos
Bolt
Aumento de dano reduzido de 5 para 3.
Wendy
Aumento de saúde reduzido de 600 para 300.
Aumento de dano reduzido de 4 para 2.
8-BIT
Aumento de dano reduzido de 8 para 4.
Nori
Aumento de dano reduzido de 5 para 3.
Brock
Aumento de dano reduzido de 6 para 5.
Jessie
Aumento de dano reduzido de 2 para 1.
Emz
Aumento de saúde reduzido de 450 para 350.
Aumento de velocidade de recarga reduzido de 200 para 150.
Mudanças em mapas, modos de jogo, ambientes e rotação
Modo de jogo Esconde-esconde
Um jogador procura. Três se escondem. Para vencer, quem procura precisa eliminar todos os escondidos antes do tempo terminar (e não morrer).
A disputa tem 4 rodadas.
Os jogadores se revezam para procurar, então todos têm a chance de caçar seus oponentes.
Cada rodada dura 45s.
Quem procura recebe melhorias significativas de velocidade de movimento, dano, saúde, tamanho... Mas tem um porém! Quem procura não consegue recuperar a saúde!
Condições de vitória
Vitória de quem procura: eliminar todos os escondidos antes que o tempo acabe. Quem procura recebe mais velocidade de movimento, dano, saúde e tamanho, mas não pode recuperar a saúde.
Vitória de quem se esconde: restar pelo menos um escondido ao fim do cronômetro.
Pontuação: quem procura ganha 3 pontos por vencer. Quem se esconde ganha 1 ponto por sobreviver.
O modo Esconde-esconde é jogado com o modificador Caça Camaleônica.
Caça Camaleônica (modificador)
Pare de se mover para se camuflar no mapa! Caça Camaleônica pode aparecer em vários modos e é obrigatória para o Esconde-esconde!
Quando você para, vira um elemento do mapa, um muro ou decoração aleatória do tema do mapa (exceto grama ou chão). É mais provável você virar algo que esteja perto de você, para se camuflar. Atacar revelará sua posição, mas, após um pouco de inatividade, você virará outro objeto!
O modificador funciona muito bem com Combate e também pode aparecer em Pique-gema, Nocaute e Caça-estrelas.
Ele também ficará disponível em salas de Amistosos!
Muros Reforçados (modificador)
Com esse modificador ativo, quebrar muros tem uma chance de fazer surgir os seguintes itens:
Bombas
Bolas de boliche
Shuriken
Carrinhos de bate-bate
Fogo Amigo (modificador)
Cuidado com a mira! Qualquer fonte de dano que possa machucar inimigos também poderá causar dano a aliados com esse modificador ativo.
Ambientes
Remoções:
Arena adidas
Reino das Katanas
Mansão MedieMal
Fuga da Pirâmide
Adições:
Brawlywood
Duolingo
Estação Fantasma
Loja de Presentes
Pântano dos Pombinhos
Ranqueado
Temporada 1
Modo de jogo em destaque: Fute-brawl
Espiralada
Bola na orla
Brawler grátis:
Trunk
Willow
Kaze
Temporada 2
Modo de jogo em destaque: Zona Estratégica
No liminar
Viagem rápida
Rotação dos Brawlers gratuitos:
Ash
Mortis
Pierce
Novos mapas em rotação
Todo cuidado é pouco de IAmNumberFour (Zona Estratégica)
Em alta de AppleSaucing (Fute-brawl)
Ânimos lá em cima de unverable (Fute-brawl)
Ferrovia subterrânea de Lynxroh (Pique-gema)
Golpe de sorte de PhotonWinz (Nocaute)
Ricochete de unverable (Duelos)
Falsa sensação de segurança de PistonMan (Duelos)
Alquimista de Tevolozza (Caça-estrelas)
Presença no campo (Hóquei-brawl)
Ameaça tripla (Arena)
Fenda dos Brawlers (Arena)
Melhorias permanentes e recursos para facilitar a vida
Melhorias gerais
Adicionamos espanhol latino-americano como opção de idioma.
O status de online fica mais claro na lista de amigos.
O escudo de invencibilidade ao voltar agora é removido quando você realiza uma ação (ataque, acessório, hipercarga ou Super), então escolha bem quando vai voltar à luta.
A imunidade de 0,5s do poder de estrela Marrento do Bull e do acessório Pele Protetora da Nita não tem mais benefícios de proteção ao voltar e agora só evitam dano.
O acessório Tênis Explosivo do Brock agora pula na direção em que ele estiver olhando, não para a do inimigo mais próximo.
Quando Hank está impedido de atacar ou sob controle dispersivo, a bolha estoura e causa dano em vez de cancelar o ataque.
Adicionamos um ícone e um nome novos para o acessório 2 da Meg (Caixa de Ferramentas), de modo a refletir melhor a reformulação.
Adicionamos um ícone novo para o acessório 1 do Rico (Disparador Múltiplo), de modo a refletir melhor a reformulação.
A velocidade da engrenagem agora é acumulativa com outros aumentos de velocidade, inclusive os poderes de estrela listados acima.
Mudamos o nome da raridade Ultralendária para Ultra.
Os novos visuais de hipercarga agora não vêm mais junto com as reações, sprays e ícones.
Podemos exibir ofertas personalizadas para alguns jogadores. Aqueles elegíveis que não quiserem recebê-las podem desativar a opção Ofertas Personalizadas no menu de configurações. Algumas ofertas podem continuar a aparecer até expirarem.
Os seguintes poderes de estrela voltam a acumular com outras fontes de aumento de velocidade:
8-BIT - Ligado no 220v
Angelo - No Fluxo
Bibi - Home Run
Colt - Botas Estilosas
El Primo - Corrida Meteórica
Grom - Sebo nas Canelas
Hank - Vai Explodir
Jae-yong - Confra da Firma
Lily - Vigilância
Melodie - Ritmo Acelerado
Moe - Afinidade Subterrânea
Nori - Igual à Mamãe
Ollie - Partida Forçada
Pierce - Disparo Escorregadio
Rico - Recuada Digital
Sirius - Sombras Céleres
Willow - Obsessão
Melhorias e atualizações de efeitos visuais:
Atualizamos o efeito de transformação do robô de todos os visuais da Meg.
Aprimoramos o efeito visual do acessório de Squeak (área de desaceleração).
Atualizamos o efeito visual do teletransportador de Lola e Max.
O efeito visual do ataque principal do Hank estava opaco em certos visuais. Agora o deixamos semitransparente.
O visual Gus Campeão Mundial agora tem um efeito visual personalizado para o escudo.
O efeito visual da hipercarga do Brock agora segue a regra-padrão: só visuais de hipercarga e do Pro Pass ganham efeitos visuais de hipercarga personalizados.
Melhorias e atualizações de efeitos sonoros:
Adicionamos um efeito sonoro respectivo para cada material atingido ou destruído.
Modificamos o som dos adversários ao pegar cubos de energia para melhor diferenciar quando é você ou um aliado que o coleta.
Correções de erros
Corrigimos a tradução de espanhol para o acessório Pose Protetora de Lola.
Corrigimos um problema que não aplicava adequadamente o aumento de dano da hipercarga de Larry e Lawrie.
Corrigimos um problema que não aplicava o aumento de dano da hipercarga do Leon ao boneco.
Corrigimos um erro que impedia o acessório Acelerador Demolidor da Jacky de aumentar a velocidade de recarga adequadamente.
Corrigimos um erro na caixa de informações de Super da Eve que mostrava o número de filhotes como dano do Super.
Corrigimos um erro que impedia o aumento da velocidade de movimento de Moe ao usar o ataque principal na escavadeira.
Corrigimos um erro que fazia o ponto de aterrissagem do ataque principal do Kit possuído não corresponder ao indicador. Além disso, após ativar a hipercarga, a trajetória do projétil do ataque principal era uma linha reta em vez de um arco.
O Cofrinho do Griff agora recebe mais dano durante a hipercarga, assim como o acessório Chuva de Moedas.
Corrigimos um erro que impedia o poder de estrela O Amor é Cego de reduzir a velocidade de recarga adequadamente.
Corrigimos o áudio dos seguintes visuais:
Bo Cupido
Eve Mothra
8-BIT Virtuoso
Shelly Estelar
Mortis Demoníaco
Mister Daruma, Mister Mosca, Mister Pitaia e Mister P Rato de Academia
El Brown
Stu Woodriver
Wattson Gênio
Visuais da Bibi no geral
Visuais da Meg no geral
Visuais da Piper no geral
Corrigimos a descrição da hipercarga de Larry e Lawrie para corresponder à mecânica atual.
Corrigimos o erro em que Nita e Kenji podiam se curar com escudos.
Corrigimos o erro que fazia o carregamento travar em 87%, impedindo alguns jogadores de continuar.